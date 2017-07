Neue Ziele für junge Schützen

Junge Schützen treffen in den Vereinen nicht nur auf dem Schießstand ins Schwarze. - Fotos: hey, woe, go

Ahausen/Hassendorf - Von Matthias Röhrs und Heinz Goldstein. Schützenvereine stehen nicht gerade in dem Ruf, ein Hort junger Menschen sein. Obwohl sie in vielen Orten in der Samtgemeinde Sottrum und darüber hinaus immer noch einen wichtigen Aspekt des gesellschaftlichen Lebens darstellen, sind es in der Regel die älteren Menschen, die an diesem teilhaben. Die Nachwuchsabteilungen locken vielerorts immer weniger neue Mitglieder an. Doch gerade die jungen Schützen übernehmen zunehmend die repräsentativen und organisatorischen Posten in ihren Vereinen.

Es wirkt schon ein wenig altbacken: Die grüne Uniform, die schwere silberfarbene Königskette, ein Marsch durch den Ort – die militärisch wirkenden Traditionen eines Schützenfests sind nicht unbedingt das, was eine durchschnittliche Frau oder ein durchschnittlicher Mann um die 20 Jahre unter einem gelungenen Wochenende verstehen. Auch phonetisch ist es schwierig: Begriffe wie „Regentschaft“, „Proklamation“ oder „Majestäten“ stehen hinterher in der Zeitung. Sie wirken sperrig.

Johanna Blanck ist das wohl ziemlich egal. Erst am vergangenen Wochenende hat sich die 22-Jährige beim Ahauser Schützenfest gegen alle Konkurrenten durchgesetzt und wurde zur neuen Königin ausgerufen – als eine der jüngsten im Kreisgebiet. Obwohl erst drei Jahre Mitglied im Verein, kann sie bereits mehrere Erfolge vorweisen. Im vergangenen Jahr erreichte sie als zweitbeste Schützin der Gemeinde die Würde der Erntekönigin. „In diesem Jahr wollte ich es unbedingt wissen“, sagte Blanck nach ihrer Ehrung am Samstagabend.

Blanck befindet sich vom Alter her in bester Gesellschaft: Es reicht ein kurzer Blick in Richtung Scheeßel. Im Ortsteil Wohlsdorf ist mit Moritz Gerken Anfang Juli ein 21-Jähriger zum König ernannt worden – nach Angaben des Vereins der jüngste König seiner Geschichte. Ebenfalls einen Vereinsrekord als jüngste Schützenkönigin hat die 18-jährige Nicola Sackmann aus Hassendorf beim Schützenfest am Himmelfahrtstag aufgestellt. Wobei erwähnenswert ist, dass Männer und Frauen in Wohlsdorf sowie in Hassendorf ihre eigenen Könige beziehungsweise Königinnen ausschießen. In Ahausen gibt es nur eine, die auf dem sprichwörtlichen Thron sitzt.

Sackmann ist schon lange im Hassendorfer Schützenverein aktiv. Vom Vorurteil, ein Solcher wäre angestaubt, will sie nichts wissen. „Bei uns im Dorf ist es gang und gäbe, sich in den Vereinen zu engagieren“, sagt sie. Nicht nur das: Die Hassendorfer könnten fast schon eine Tradition starten: Sackmanns Vorgänger, Torben Müller-Stöver, war ebenfalls gerade erst 18 Jahre alt geworden, als er 2016 Hassendorfer König wurde – der Vereinsrekord bei den Männern.

In Hassendorf und in Ahausen übernehmen die jüngeren Schützen zunehmend auch die organisatorischen Geschicke der Vereine. „Wir haben den Vorstand in den vergangenen Jahren ziemlich verjüngt“, so beispielsweise der Schriftführer des Ahauser Vereins, Martin Hesse. Johanna Blanck sei mit ihren 22 Jahren bereits Damenleiterin und organisiere mit den Schützinnen unter anderem Ausflüge, Damen-Treffs oder auch die Festdekorationen für den Verein.

Hesse schätzt das Durchschnittsalter seines Vereinsvorstands auf 30 Jahre. Dem Nachwuchsmangel wollen die Ahauser so mit neuen Ideen entgegenzuwirken. „Obwohl die Jugendarbeit immer noch schwierig ist“, so Hesse. Das neue Ziel: Man versuche, bestimmte Vorgänge zu entstauben. Der Vorstand arbeitet an der Antwort auf die Frage: Wie kann man den Verein attraktiver machen? Konkrete Ansätze gibt es noch nicht, aber vielleicht hat Blanck eine gewisse Strahlkraft. „Mit der neuen Königin können wir hoffentlich auch jüngere Menschen für das Sportschießen begeistern“, so Hesse. Und auch die Königin selbst hofft eigenem Bekunden nach, dass sie während ihrer Amtszeit weitere junge Menschen für diesen Sport begeistern kann – aber das ist nach wie vor nicht so einfach.