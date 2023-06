Neue Tür, neuer Kindergartenplatz: Hassendorfer Rat fasst zwei wichtige Beschlüsse

Von: Lars Warnecke

Wohin mit dem Spielzeug auf dem Hassendorfer Krippen-Spielplatz? Noch liegen die Gerätschaften unter freiem Himmel. Ein neuer Schuppen soll Abhilfe schaffen. © Warnecke

Hassendorf – Es war die letzte Sitzung vor der Sommerpause: Am Mittwochabend trat der Hassendorfer Gemeinderat zusammen. Und trotz einer eher überschaubaren Tagesordnung: An Themen, über die sich die Mitglieder austauschten, mangelte es nicht – und auch zwei Beschlüsse wurden gefasst, beide einstimmig.

Politik genehmigt außerplanmäßige Ausgaben

Unter den Um- und Ausbau des Kindergartens in Hassendorf kann die Gemeinde einen Haken setzen? Nicht ganz, denn noch stehen einige Positionen an. Die sind, obwohl sie der Verwaltung eigentlich bekannt waren, nicht in den Haushalt 2023 mit aufgenommen worden. Konkret geht es um überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 43 000 Euro. Dafür extra einen Nachtragshaushalt auf den Weg bringen, muss die Gemeinde nicht. Warum, erläuterte Ratsherr Fritz Klee (SPD), zugleich erster Verwaltungsvertreter: „Weil wir im Haushaltsplan 2022 für die Neugestaltung des Kindergartens einen Ansatz von 1,3 Millionen Euro hatten, davon in diesem Jahr aber 330 326,82 noch nicht ausgegeben gewesen sind, können wir von diesem Geld für 2023 einen Haushaltsrest bilden.“ Damit sei die Finanzierung der Maßnahmen sichergestellt.

Was vor Ort noch zu erledigen ist? Für den Außenbereich soll ein kleiner Schuppen zwecks Unterbringung der Geräte für die Spielplätze angeschafft werden. Eingeplante Kosten: 5 000 Euro. In der alten Hausmeisterwohnung im Keller ist inzwischen eine neue Stromverkabelung installiert worden. Ferner müssen dort noch die abgängigen alten Eisenfenster ausgewechselt werden – und auch die Kellertreppe muss erneuert werden, was alles zusammengerechnet noch mal mit 6 000 Euro zu Buche schlägt.

Den größen Brocken bildet die verschobene, aber nun endlich vor der Umsetzung stehende Neuanlage des Spielplatzes vorne auf dem Kindergartenplatz. Dafür hat die Gemeinde noch mal 30 000 Euro veranschlagt. Weitere 2000 Euro fließen in die Aufstellung eines kleinen Zauns, der den Krippenkindern mehr Sicherheit gewährleisten soll. Dennis Holle (SPD) bat eindringlich darum, die Gesamtsumme aus dem Haushalt für die Restarbeiten auszugeben. „Der Kindergartenplatz sieht echt trist aus, das Gartenhäuschen macht Sinn – es ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt.“

Schönheitskur für den DGH-Eingangsbereich

Vor 25 Jahren ist sie eingebaut worden, die Eingangstür des Dorfgemeinschaftshauses. Inzwischen hat sie durchäußere Einflüsse aber doch arg gelitten. Sprich: Sie sieht einfach nicht mehr schön aus. Tatsache ist: Die Gemeinde möchte den Bereich wieder aufhübschen. Die Frage ist nur, wie das geschehen soll. Laut Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) stehen zwei Optionen zur Auswahl: Entweder, die Türelemente werden mit Holzlatten aufgearbeitet und anschließend mit wetterfester Farbe neu gestrichen oder der Eingangsbereich wird gleich komplett mit einer neuen Tür gestaltet. Letztere Maßnahme, die naturgemäß teurer ausfallen würde, müsste dann im nächsten Haushalt veranschlagt werden. Laut einem aktuellen Angebot einer Firma aus Waffensen wären demnach 18 570,45 Euro fällig, während eine Reparatur „nur“ 5 255,66 Euro kosten würde. „Ich bin zu der Überzeugung gelangt, den Bereich zu erneuern“, so Dreyer. Dem konnte Ratsherr Jens Rugen (CDU) nur beipflichten: „Wenn wir es aufs nächste Jahr schieben, haben wir Zeit, auch noch andere Angebote einzuholen – vielleicht finden wir noch jemanden, der das günstiger anbietet.“

In die Jahre gekommen: die Eingangstür des Dorfgemeinschaftshauses. Sie soll komplett erneuert werden. © Warnecke, Lars

Dreyer ist von dem beschlossenen Vorgehen jedenfalls überzeugt. „Zu unserem Kreisschützenfest im nächsten Jahr und dem 100. Jubiläum des Schützenvereins werden wir eine neue Eingangstür anbieten können – das finde ich toll.“