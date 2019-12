Die neue Samtgemeinde

In einer Haushaltsdebatte geht es in erster Linie ums Geld – sollte man meinen. Foto: dpa

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Es ist Donnerstagabend, die vergangenen Wochen waren in der lokalpolitischen Debatte geprägt von Zahlen. Wofür gibt die Samtgemeinde wie viel Geld aus? Und was bekommt sie dafür von den Mitgliedsgemeinden? Haushalt eben. Es wurde diskutiert, gestritten, sich geärgert, doch nun hat der Samtgemeinderat einstimmig den Haushalt für das kommende Jahr festgelegt. Und das wird die Politik noch mächtig fordern.

Eigentlich geht es ums Geld, doch im Zentrum der Gedanken aus den einzelnen Fraktionen für das neue Jahr, die in ihren Haushaltsreden gerne die Lage der Region aus ihrer Sicht resümieren, stehen weniger die Finanzen. Ihr Fokus liegt auf der Verwaltungsreform, die ab Januar von einer Projektgruppe ausgearbeitet wird. Wenn der Rat in vorraussichtlich einem Jahr den nächsten Haushalt verabschiedet, wird die Samtgemeinde vermutlich eine andere sein oder zumindest bald eine andere werden.

Das Ziel ist markiert. „Die neue Verwaltungsstruktur hat höchste Priorität“, sagt zum Beispiel Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag (parteilos). Hans-Jürgen Krahn (CDU) spricht von „einer großen Chance“. Schon im Sommer hat die Samtgemeinde ein Organisationsgutachten erstellen lassen, das eine Grundlage darstellen soll. Daraus zieht die SPD folgendes Fazit: Die bisherige Organisation der Samtgemeinde „wird als brauchbar, aber nicht mehr zeitgemäß beurteilt“, so Fraktionsvorsitzender Wolfgang Harling.

Doch wie werden Entscheidungen in Zukunft getroffen? Und wie werden sie ausgeführt? Robert Abel (POP) formulierte es als ein „modern strukturiertes Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger“. Das Rathaus werde zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, so Marco Körner (Grüne). Nur wenn man die Aufgaben der Mitgliedsgemeinden reduziere, können man in Zukunft noch Menschen finden, die vor Ort noch das Bürgermeisteramt übernehmen. Der Sottrumer Krahn, wie Harling (Hellwege) und Kröner (Reeßum) ein Gemeindebürgermeister: „Wenn wir uns im Wettbewerb mit anderen messen wollen, dann muss die Samtgemeinde wie eine Einheitsgemeinde in der Verwaltung funktionieren, aber die politischen Beschlüsse finden in den Gemeinden statt. Das mag zwar nicht allen gefallen, aber das ist der einzig vernünftige Weg.“

Dennoch sollen die Gemeinden laut dem CDU-Mann enger zusammenarbeiten. Er warb ebenfalls für eine neue Beziehung untereinander, die sich etwa durch „harmonisierte Steuern“ oder gleiche Gebührenordnungen ausdrücken könne. Zudem gelte es, gemeinsame Strategien zu entwickeln hinsichtlich der Einwohner- und Gewerbeentwicklung – etwa durch ein gemeinsames Gewerbegebiet von Sottrum und Hassendorf an der Bundesstraße 75.

Plötzlich spricht man dann ja doch wieder übers Geld. Denn mit den bestehenden Ressourcen wird man diese Verwaltungsreform nicht stemmen können, deutet Körner an. Die SPD wünscht sich wie alle Parteien mehr Personal und zudem mehr Fachkompetenz in der Bauabteilung. Die FDP/POP-Gruppe im Rat spricht gar von einem „Rumpfhaushalt“, weshalb sie sich bei der abschließenden Abstimmung auch enthält. Man akzeptiere die Mehrheit, so Abel, doch ein großer Teil der Aufwendungen könnten erst im Frühjahr ermittelt werden – wegen steigender Personalkosten, und das Rathaus müsse ebenfalls erweitert werden. Die Gruppe geht davon aus, dass man um einen Nachtragshaushalt nicht herumkommen werde.

Finanziert wird das alles wohl durch die Samtgemeindeumlage. Doch schon jetzt ächzen die Gemeindebürgermeister über die sich im kommenden Jahr belaufende Summe von 4,1 Millionen Euro. Die CDU-Fraktion geht davon aus, dass diese auf Dauer nicht reichen werden. Das würde allerdings die Gemeinden überfordern, wenn man nicht strukturell etwas verändere.

Diskussionen um die Umlage haben schon seit einiger Zeit gewissermaßen Tradition im Sottrumer Samtgemeinderat. Auch Harling stellt die Frage, ob eine Senkung nicht sinnvoll wäre, da man nach den Verhandlungen in den Fachausschüssen rund 220 000 Euro Überschuss im Ergebnishaushalt stehen hat. Doch gleich darauf verneint er sie wieder, da später noch zu erarbeitende Verbesserungen der Organisationsstruktur finanziert werden müssten.

Zahlen und Positionen

• Der beschlossene Samtgemeindehaushalt schließt mit einem Überschuss von rund 220 000 Euro ab. • Für geplante Investitionen sind derweil Mittel in Höhe von rund 6,2 Millionen Euro bereitgestellt. • Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag geht davon aus, dass die Einnahmen nicht mehr wie gewohnt steigen werden. Er beruft sich dabei auf Steuerschätzungen. • Nach der verzögerten Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde vor einem Jahr sind noch 56 Jahresabschlüsse für Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden offen – mit Ablauf des Jahres kommen acht weitere dazu. Darauf verweist die SPD-Fraktion und fordert eine weitere Fachkraft für die Kämmerei.