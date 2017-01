Diskussion über Ganztagsbetreuung: Neue Lösung Hort?

Momentan sieht es mit der Betreuung am Nachmittag in den Schulen noch schlecht aus.

Sottrum - Die Eltern wollen vermehrt eine Betreuung ihrer Kinder am Nachmittag, auch im Grundschulalltag. Das haben die Befragungen vor einiger Zeit bereits ergeben. Doch ist man bei einem tatsächlichen Konzept in der Samtgemeinde Sottrum noch nicht entscheidend weitergekommen.

Das wurde in der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde am Donnerstag deutlich. Am 8. September 2016 hatte der Samtgemeindeausschuss beschlossen, dass die Samtgemeinde Sottrum plant „die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen [...] im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auszuweiten und zu optimieren“.

Die Grundschulen hätten sich vereinzelt aber noch nicht klar genug geäußert, wie der Bedarf aussehen würde. Daher sei erst einmal vorgesehen, die 24.000 Euro zur Fortführung der bestehenden Nachmittagsbetreuung erneut in den Haushalt einzustellen. „Bei dem Betrag von 24.000 Euro ist Schluss. Alles weitere sprengt unseren Haushalt“, wurde Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag deutlich, was die finanzielle Lage der Samtgemeinde angeht. Außerdem betonte er, würde es sich dabei um freiwillige Leistungen der Samtgemeinde handeln, die normalerweise dafür gar nicht zuständig sei.

„Solange wir keine Unterstützung vom Land Niedersachsen bekommen, können wir das nicht so umsetzen, wie einige Schulstandorte das vielleicht gerne hätten“, so Freytag weiter. Doch die Ganztagsbetreuung wird von den Eltern gefordert, viele sind berufstätig und müssen ihr Kind auch nach Schulschluss betreut wissen.

„Wir sind uns alle einig, dass wir die Ganztagsbetreuung brauchen, aber auch, dass das unser Budget sprengt. Vielleicht sollten wir dann endlich einmal daraus Konsequenzen ziehen“, betonte Jan-Christoph Oetjen (FDP). In seinen Augen gibt es nur eine Möglichkeit. „Da kann nur der Hort eine Lösung sein.“ In Ahausen würde das bereits genau so gehandhabt.

Im Samtgemeindeausschuss soll Peter Freytag nun mal mit den Bürgermeistern aus den Mitgliedsgemeinden die Hort-Idee durchsprechen. Die 24.000 Euro sind aber einstimmig erst einmal empfohlen.

