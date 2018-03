Neue Frauenbeauftragte beim Sozialverband

Bötersen - Unter Punkt neun der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des SoVD-Ortsverbandes „Krummer Ort“ standen Vorstandswahlen an. Dabei bestätigten die Mitglieder den Ortsvorsitzenden Hans-Jürgen Lüdemann, den zweiten Ortsvorsitzenden Herbert Dodenhoff und den Ortsverbandsschatzmeister Johann Dodenhoff in ihren Ämtern. Der bisherige Schriftführer Georg Philipp tauschte sein Amt mit seinem bisherigen Stellvertreter Volkmar Holsten. Neu hinzugekommen im aktuellen Vorstand ist Christa Sackmann, die das Amt der Frauenbeauftragten bekleidet.

„Der Posten war seit einigen Jahren unbesetzt, deshalb freuen wir uns sehr, dass diese wichtige Aufgabe wieder wahrgenommen wird“, sagte Lüdemann.

Das vergangene Jahr war geprägt von vielen Aktivitäten wie der Tagesfahrt nach Griethorn, das als Venedig des Nordens bekannt ist. Die Entwicklung der Mitgliederzahl sei konstant, so Lüdemann. Drei Mitglieder seien im vergangenen Jahr gestorben und auf der anderen Seite seien drei Neueintritte zu verbuchen gewesen. Geehrt wurden für ihre 25-jährigen Mitgliedschaften Katharina Goerke und Emmi Hoops.

Als nächsten wichtigen Termin in diesem Jahr nannte der Vorsitzende den 17. März. An diesem Tag wird in Bötersen die Regionaltagung stattfinden. Ein wichtiger Tagungspunkt wird dort das Sommerfest der sechs Südverbände sein, dessen Ausrichter in diesem Jahr der Ortsverband „Krummer Ort“ ist. Nicht unter den Teppich gekehrt werden soll allerdings auch, dass das Bestehen der Ortsgruppe sich in 2018 zum 70. Mal jährt. Ein eigenes Fest sei allerdings nicht vorgesehen. Das hebe man sich für das 75. Jubiläum auf. J dau