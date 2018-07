40 Jahre Handball in Sottrum: TV-Abteilung will wieder Dorfgespräch werden

Sottrum - Von Matthias Daus. 40-jähriges Bestehen, zehn Jahre Autohauscup, 2018 ist für die Handballabteilung des TV Sottrum kein ganz gewöhnliches Jahr. Und mit Ulf Leipnitz als erstem Vorsitzenden ist seit März ein neuer Mann am Ruder, der einige Ideen hat, wie man dem Handball in Sottrum zu neuem Glanz verhelfen könnte.

Eigentlich ist für die Handballabteilung des TV Sottrum Sommerpause. Eigentlich, denn mit dem Autohauscup, dem einwöchigen Vorbereitungsturnier der ersten Herrenmannschaft (Landesliga) steht ein Ereignis noch vor Saisonbeginn an. Der ideale Zeitpunkt für ein Gespräch mit Ulf Leipnitz, dem Abteilungsleiter der Sottrumer Handballer.

„Anfänglich habe ich mich schon ein wenig dagegen gesträubt, diesen Posten zu übernehmen, als man mich im Vorfeld der Neuwahlen für den ersten Vorsitzenden angesprochen hatte“, gibt er einen Einblick in seine Gefühlslage. „Aber dann dachte ich, warum nicht? Ich möchte Dinge verändern und da ist dieses Amt eine ideale Position.“

Die Jugendarbeit sei das Hauptanliegen, sagt er und betont, dass er dabei auf gute Strukturen zurückgreifen könne, die sein Vorgänger Norbert Kühnlein geschaffen habe. Beginnend mit den Minis bis hin zur B-Jugend ist der TV Sottrum lückenlos aufgestellt, allerdings nur im männlichen Sektor. Wobei für die D-Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Oyten gebildet wird. „Es fehlen uns Mädchen, die Handball spielen wollen. Da ist eindeutig Luft nach oben und wir müssen sehen, welche Hebel man ansetzen kann, um wieder Nachwuchs für unsere Damenmannschaft zu bekommen“, sagt der Vorsitzende.

Die Mädchen-B-Jugend kann nicht an Spielen teilnehmen

Es existiert zwar eine weibliche B-Jugend, die aber nicht über genügend Spielerinnen verfügt, um am Spielbetrieb teilnehmen zu können. „Die Mädchen trainieren aber trotzdem und das finde ich eine sehr lobenswerte Einstellung“, sagt Leipnitz und hofft, dass das auch eine Signalwirkung für andere Mädchen haben könne.

Die Lage bei den männlichen Jugenden ist da wesentlich entspannter, und um zukünftig nahtlose Übergänge in die nächsthöheren Altersklassen zu ermöglichen, hat der Vorsitzende als erste Maßnahme ein neues Jugendkonzept entwickelt. Dabei werden die Trainingsinhalte mannschafts- und altersklassenübergreifend so angepasst, dass ein Wechsel der Spieler möglichst reibungslos verlaufen kann. Das gilt übrigens auch beim Übergang von der Jugend in den Erwachsenenbereich, was aber noch nicht akut ist, weil es erst ab der Saison 2019/20 eine A-Jugend geben wird.

Das Grundgerüst für sein Konzept hat Ulf Leipnitz über Anregungen von der Jugendarbeit des Deutschen Handballbundes (DHB) und des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) erhalten. „Es soll hier aber kein Leistungszentrum Handball entstehen, denn wir wollen in erster Linie den Spaß am Handballsport vermitteln“, erläutert Leipnitz.

Der Zusammenhalt soll wieder in den Fokus rücken

Und um diesen Spaß etablieren zu können, sei es wichtig, den Zusammenhalt wieder verstärkt in den Vordergrund zu bringen. „Als diese Abteilung vor 40 Jahren gegründet wurde, hatte das einen familiären Charakter. Die Mannschaften unterstützten einander und es gab viele Kontakte über Mannschaftsgrenzen hinweg. Das war für eine lange Zeit die große Stärke des Sottrumer Handballs und da müssen wir wieder hinkommen“, so Leipnitz.

Man müsse wieder Dorfgespräch werden und die Leute in die Halle bekommen. Die Spieler und Spielerinnen müssten wieder über den eigenen Tellerrand hinaussehen und sich auch dafür interessieren, was in den anderen Mannschaften geschehe.

Aber für Ulf Leipnitz geht dieses Verständnis von Zusammenhalt noch weiter: „Wir haben mit dem TV Sottrum einen sehr großen Verein mit vielen tollen Sportarten, die voneinander profitieren könnten“, sagt er und geht mit gutem Beispiel voran, wenn er die Prellballer als Zuschauer unterstützt.

Beim Autohauscup geht es auch um Selbst-Präsentation

Für seine Handballtabteilung ist der anstehende Autohauscup, der am Samstag um 14.30 Uhr beginnt, die nächste Gelegenheit, sich zu präsentieren und für die erste Herrenmannschaft eine Art Standortbestimmung. Denn es werden hochkarätige Gegner erwartet, bei denen man zeigen könne, auf welchem Level man stehe.

Was von einigem Interesse sein dürfte, denn nach dem Trainerwechsel von Norbert Kühnlein zu Andreas Pott zum Ende der vergangenen Saison konnten auch drei Neuzugänge verzeichnet werden. Für den Finaltag am 29. Juli ist neben den Spielen um Platz drei (14 Uhr) und Platz eins (16 Uhr) ab 11.30 Uhr ein kleines E-Jugend-Turnier eingeplant. „Für die Jungs sicherlich eine aufregende Sache und da wäre es schön, wenn sich auch hier viele Zuschauer einfinden könnten“, so Leipnitz.

Wünsche für die kommende Saison, seine erste als Vorsitzender Abteilung, hat er auch: „Platz elf für die erste Herren, das wäre ein Nichtabstiegsplatz und für alle Mannschaften viel Spaß und Erfolg. Außerdem wäre es schön, wenn es noch mehr freiwilliges Engagement geben würde. Dann könnten wir die Arbeiten auf mehrere Schultern verteilen.“