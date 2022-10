Netzwerk Aheu sammelt sich neu und plant Programm bis zum Frühjahr

Angela Brand und Claus Pluntke freuen sich: Mit dem Netzwerk Aheu geht es weiter. © Baucke

Ganz knapp ist das Helfernetzwerk Aheu an seiner Auflösung vorbeigeschrammt. Der Grund: eine personelle Lücke im Vorstand. Doch die ist mittlerweile behoben. Bis in den Frühjahr 2023 reicht ein neues Programm.

Ahausen – Menschen zusammenzubringen, sich gegenseitig helfen: Das ist die Aufgabe, die sich das Helfernetzwerk Aheu vor acht Jahren auferlegt hat und diesen Gedanken seitdem lebt und pflegt. Allerdings wäre dieses Jahr beinahe das letzte des Bestehens geworden. „Aber die Lage hat sich dann doch wieder entspannt“, freut sich Angela Brand, neue Pressewartin des Netzwerkes. Und auch das Programm von Aheu nimmt langsam wieder Fahrt auf.

Das Problem, das die Existenz des Vereins auf die Probe stellte: Der bisherige Kassenwart legte aufgrund eines Umzugs das Amt nieder, ein Nachfolger war trotz zahlreicher Ideen nicht in Sicht. „Da war für uns klar: Wenn wir keinen für diesen Posten finden, müssen wir aufhören“, erinnert sich der zweite Vorsitzende Claus Pluntke. „Wir hatten uns eine Frist bis September gesetzt, und gerade kurz vor deren Ablauf, als ich im Urlaub war, ruft Kai Petersen an.“

Der übernimmt nun diese Aufgabe. „Es ist beruhigend zu wissen, dass es weitergeht“, betont Pluntke. Das betrifft nicht nur ihn: Von den aktuell 70 Mitgliedern des Netzwerkes nahmen fast 30 an der Mitgliederversammlung und den Wahlen teil. „Das zeigt, dass das auch für alle andere von Bedeutung ist.“ Für Aheu ist das sowohl eine Fortführung als auch ein Neustart nach einer Corona-Pause, die das Netzwerk, dessen Name sich aus den vier eingeschlossenen Ortschaften – Ahausen, Hellwege, Eversen und Unterstedt – zusammensetzt, vor eine Herausforderung stellte. Die monatlichen Treffen: abgesagt. Die regelmäßigen Vorstandssitzungen: ab und zu via Telekonferenz.

Unterhaltsames und Selbsthilfe

Inzwischen ist das wieder anders, die Macher planen einen Tagesausflug, Vortragsabende mit einem Pflegedienst, einer Physiotherapeutin und Thomas Teuber von der Polizei, einen Spieleabend und vieles mehr: „Bis einschließlich das kommende Frühjahr haben wir noch Programm“, freuen sich Brand und Pluntke. „Wir versuchen, Unterhaltsames mit Hilfe zur Selbsthilfe zu verbinden.“

Auf die Idee zu dem Netzwerk war eines der Mitglieder gekommen, als es einen Beitrag über ein solches Projekt in Riedlingen in Baden-Württemberg im Fernsehen sah. „Wir wollten es natürlich nicht ganz so groß, in Riedlingen sind auch Hauptamtliche unterwegs“, sagt Pluntke. „Wir haben für uns im Laufe der Jahre gemerkt, was wir leisten können, aber auch, welche Leistungen überhaupt nachgefragt werden.

So war während der Corona-Zeit ab und zu der Einkaufsdienst gefragt, „obwohl da auch die Nachbarschaftshilfe gut funktioniert hat“, so Pluntke. Zu allen Zeiten sind die Aheu-Helfer gefragt, wenn andere Mitglieder Probleme mit Computer. Smartphone & Co. haben. Auch Unterstützung bei Behördengängen und bei Patientenverfügungen wird immer wieder angefordert. „Und notfalls, wenn wir selbst nicht helfen können, geben wir Tipps und vermitteln weiter“, sagt Brand. „Ein absoluter Renner ist auch immer wieder die Begleitung zu Arztbesuchen als Fahrdienst“, so Pluntke.

Hoffen auf Jüngere

Dafür gibt es eine zentrale Telefonnummer, „dann haben wir eine Liste mit entsprechenden Helfern vorliegen. Dabei schauen wir auch, dass das immer möglichst ortsnah ist, und die Helfer nicht weit fahren brauchen.“ Dass diejenigen, die Hilfe brauchen, Mitglied sein müssen, hat einen einfachen Grund: „Die Versicherung“, erklärt Brand.

Beide – Brand und Pluntke – freuen sich über das Fortbestehen, hoffen allerdings auch, dass sich auch Jüngere mit einbringen. „Die Idee ist einfach toll: Dass wir als Schnittstelle durch kleine Hilfen für andere das Leben auf dem Dorf möglich machen und Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können“, betont Brand. Und Pluntke ergänzt: „Wir halten so ein Netzwerk für richtig und wichtig. Es gibt Menschen, die haben kein direktes Umfeld. Und für die müssen wir da sein.“