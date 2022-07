Alles über „Elli“: Netzbetreiber Tennet informiert über Leitungsprojekte in Sottrum

Von: Nina Baucke

Rund um Hassendorf führen Stromleitungen zum Sottrumer Umspannwerk. © Baucke

Wie weit die Pläne für das zweite Umspannwerk und auf welchem Stand die dazugehörigen Leitungsprojekte sind, darüber informierte der Netzbetreiber Tennet am Dienstag in Hellwege in Form eines Infomarktes.

Sottrum – Der Mais steht hoch entlang des Hassendorfer Kirchweges – und verdeckt fast die Sicht auf das Sottrumer Umspannwerk. Von mehreren Seiten ziehen sich Stromtrassen in Richtung des Geländes. Dieses Bild wird in einigen Jahren voraussichtlich ein zweites Mal in der Samtgemeinde Sottrum zu sehen sein, denn der Netzbetreiber Tennet plant ein zweites Umspannwerk in der Kommune. Darüber, aber auch über die Elbe-Lippe-Leitung (Elli-Leitung) informiert das niederländisch-deutsche Unternehmen am Dienstag ein paar Kilometer weiter auf dem Festsaal des Gasthauses Prüser in Hellwege.

Dort hat es etliche Schautafeln und Bildschirme mit Grafiken aufgebaut, auf dem Boden liegt eine begehbare Karte mit den aktuellen Leitungsprojekten, die sich durch die Region ziehen, beziehungsweise ziehen werden. „Wir informieren entlang der gesamten Elli-Leitung“, erklärt Renate Gaus, Referentin für Bürgerbeteiligung bei Tennet. „Wir haben da aus dem Verfahren bei der Leitung Stade – Landesbergen gelernt. Da hieß es nämlich immer wieder: ,Hätten wir das früher gewusst!‘“

Pläne werden konkreter

Daher wolle man im Fall der Elli-Leitung das Projekt intensiver bewerben: „Wir haben sogar die Leute angeschrieben, auf deren Grundstücke die Masten der Bestandsleitung stehen“, so Gaus. Die Resonanzen seien bislang sehr unterschiedlich. „Manchmal kommen gut hundert Menschen, manchmal gerade einmal zehn. Aber die, die kommen, nehmen unser Informationsangebot auch gut an.“ In Hellwege sind es an diesem Tag gut 60 Bürger, die den Weg zum Infomarkt finden.

Immerhin wird es ein Stück konkreter: Während am Beginn der Leitung Stade - Landesbergen in Dollern bereits gebaut wird und auch im Süden bei Ovenstädt der Baubeginn bevorsteht, geht es für den Sottrum umschließenden Abschnitt im September ins Planfeststellungsverfahren. Bei der Elli-Leitung steht Tennet dagegen noch ganz am Beginn des Verfahrens. „Dabei hat diese Leitung nicht nur eine Bedeutung für den Energietransport von Nord nach Süd, sondern ist auch ein Stromlieferant für die Region“, so Gaus.

Keine Erdverkabelung für Wechselstrom

Eine Hoffnung der Bürgerinitiativen stützt sie allerdings nicht: die Erdverkabelung. „Bei Südlink war das möglich, da es schon langjährige Erfahrungen damit gibt, Gleichstromleitungen in der Erde zu verlegen. Aber die Elli-Leitung ist eine Wechselstromleitung – und da fehlt uns noch die langfristige Erfahrung“, erläutert Gaus. „Da wäre eine Erdverkabelung ein Unsicherheitsfaktor.“

Teile der Leitung Stade – Landesbergen, die vielerorts parallel zur Elli-Leitung läuft, sollen zumindest testweise in der Erde verbuddelt werden. „Daher macht es Sinn, wenn ,Elli‘ eine Freileitung ist“, so Gaus. „Und eine Erdverkabelung ist auf der anderen Seite auch ein Eingriff in den Boden – und dagegen haben vor allem Landwirte ihre Vorbehalte.“

Insa Balssen (r.) informiert zum Thema des neuen Umspannwerkes für Sottrum. © Baucke

Über das zweite Umspannwerk in Sottrum und der damit verbundene Netzausbau zwischen Conneforde in Ostfriesland und Sottrum informiert Insa Balssen. „Da sind wir aktuell im Raumordnungsverfahren – vor allem mit Blick auf die vier potenziellen Flächen für das neue Umspannwerk.“ Dort sollen dann diese Leitung, die Elli-Leitung und eine 110-kV-Avacon-Leitung zusammengeführt werden. „Die Gemeinde kann Einwände erheben, wir prüfen dann, ob sich das berücksichtigen lässt.“

Ohne die Leitungsprojekte ist die Energiewende nicht denkbar.

Mit an Bord ist beim Tennet-Infomarkt auch Jonas Töpken vom Bürgerdialog Stromnetz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, die den Ausbau der Leitungen begleiten. „Wir haben früher den Strom da erzeugt, wo die Kohle war. Jetzt produzieren wir ihn dort, wo es gute Bedingungen gibt. Aber dafür ist das Netz nicht konzipiert“, erläutert Töpken. „Das jetzt umzubauen, ist die Herausforderung. Auch angesichts der aktuellen Entwicklung. „Der Ausstieg aus der Kernenergie ist noch Fakt, wie auch der Ausstieg aus der Kohle. Aber da wir jetzt vom Gas wegwollen, wird das schwierig.“

Zugleich soll mit den neuen Leitungsprojekten die Balance gehalten werden: „Wir haben eine sichere Versorgung, wenn Erzeugung und Verbrauch in der Waage sind“, so Gaus. „Aber allein 2020 waren die Leitungen über 400 Stunden überlastet. Von daher ist ohne die Leitungsprojekte die Energiewende nicht denkbar.“

Am Mittwoch steht die nächste Station auf dem Programm: Tennet macht von 12 bis 20 Uhr im Hotel „Heidejäger“ in Mulmshorn Halt, um auch dort über seine aktuellen Vorhaben zu informieren.