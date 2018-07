Navina Heyne und Thomas Borchert geben Preview ihres Musical-Programms „It takes two“

Ahausen - Von Heidi Stahl. Eigentlich ist im Ahauser Kulturhof gerade Sommerpause. Aber als Christina Frey, die Leiterin des Musiktreffs in Ahausen, vor Kurzem in Ulm die beiden international bekannten Musical-Stars, Navina Heyne und Thomas Borchert, traf und ihnen von dem urigen Theater in der Scheune erzählte, ist spontan eine Idee geboren: Das Duo soll in Ahausen sein neues Programm „It takes two“ in einer Preview vorstellen. Dass Frey damit ein ganz großer Wurf gelungen ist, zeigte die Begeisterung der zahlreich erschienenen Zuhörer.

Nicht nur das schwül-heiße Wetter brachte die Zuhörer am Sonntag in Wallung, sondern auch das Temperament, die Bühnenpräsenz und die wundervollen, raumgreifenden Stimmen der beiden Musicalstars.

Beide haben schon in vielen Musicals Hauptrollen in ganz Europa gesungen und gespielt. Für Borchert hat der Broadway-Komponist Frank Wildhorn sogar ein eigenes Musical komponiert und ihm den “Grafen von Monte Cristo“ auf den Leib geschrieben – eine Auszeichnung für seinen künstlerischen Werdegang. Aus diesem Musical boten Borchert und seine Partnerin Navina Heyne das wunderbare Liebesduett „When love ist true“ gefühlvoll auf der kleinen Bühne im Verlauf ihrer Show dar.

„It takes two“ (Deutsch: „Es braucht zwei“), der Titel ist Programm: Alle Facetten der Zweierbeziehung in Musicals fanden ihren Niederschlag. So bekannte Duette wie das temperamentvolle „You‘re the one that I want“ aus „Grease“ oder im Gegensatz dazu die einfühlsamen und sentimentalen Duette „As long as you‘re mine“ und „There is a place for us“ von Tony und Maria aus der „West Side Story“ brachten große Gefühle in jeder Tonart auf die Bühne in der Kulturscheune. Beide Künstler verbanden ihre großartigen gesanglichen Darbietungen mit verbindenden Texten und zeigten hier auch ihre schauspielerischen Qualitäten. Beispielsweise zeigte ein imaginärer Streit der beiden um „Liebling, wie findest du mein Kleid“ Anklänge an Loriots Sketch um das Frühstücksei und riss das Publikum zu Lachsalven hin.

Mit dieser parodistischen Einlage führten die beiden Vollprofis zu dem Song „Let‘s call the whole thing off“, den schon Ginger Rogers sowie Fred Astaire 1937 in dem Musikfilm „Let‘s dance“ als Streitgespräch bekannt gemacht hatten und den auch Ella Fitzgerald sowie Louis Armstrong erfolgreich in ihrem Programm hatten. Auch vor einem Operetten-Duett schreckten Heyne und Borchert nicht zurück und brachten das Duett „Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden“ zwischen dem Kellner Leopold und der Wirtin Josepha aus dem „Weissen Rössl“ mit leicht ironischen Schmunzeln zu Gehör.

Bei jedem Duett an diesem Abend merkte man die ungeheure Harmonie zwischen den beiden Protagonisten. Oft hielten sie sich an den Händen und Blicke voller Feuer flogen hin und her und im Publikum wurde gerätselt, ob sie auch privat ein Paar seien. Das Geheimnis lösten sie dann vor dem Duett „Ich gehör zu dir“ aus dem Luther-Musical auf, als Borchert gestand, dass sie sich bei den Proben zu diesem Duett in Fürth kennengelernt, Amors Pfeil sie umgeworfen hätte und sie jetzt in den Hochzeitsvorbereitungen seien, die sie für dieses Konzert in Ahausen unterbrochen hätten.

Mit dem rockigen „Time of my life“ aus „Dirty Dancing“ brachten sie dann trotz der Hitze noch das ganze Publikum von den Stühlen und zum Tanzen und beendeten mit dem sentimentalen „True love“ von Bing Crosby und Grace Kelly diesen wunderbaren Abend, der auch durch Pianobegleitung des exzellenten Pianisten und freischaffenden Musikers Axel Goldbeck aus Hannover ein besonders authentisches und privates Flair erhielt.