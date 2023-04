Naturschutzbeauftragte Looks über den Klimaschutzbeitrag kleiner Kommunen

Von: Matthias Röhrs

Insbesondere über die Wegeseitenränder können kleine Kommunen beim Klimaschutz etwas ausrichten, sagt Christiane Looks. © Gath

Auch kleine Kommunen fragen sich, wie sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Die Möglichkeiten sind begrenzt, aber sie sind da. Ein Gespräch mit der Naturschutzbeauftragten Christiane Looks.

Hassendorf/Eversen – Der Klimaschutz nimmt auch bei den öffentlichen Trägern eine immer größere Rolle ein. Größere Kommunen, etwa die Samtgemeinde Sottrum, leisten sich daher Klimaschutzmanager. Kleinere Ortschaften können das nicht. Wie sie trotzdem ihren Beitrag leisten können, weiß zum Beispiel die Naturschutzbeauftragte des Landkreises, Christiane Looks aus Eversen. Am Mittwoch spricht sie während einer Sitzung des Hassendorfer Rates zum Thema. Erste Fragen beantwortet sie im Interview.

Welche Rolle spielt die Beratung von Kommunen mittlerweile in Ihrer Arbeit, Frau Looks?

Es ist nicht die größte Rolle. Die größte liegt bei der Beratung von Privatleuten und kleineren Organisationen. Dass sich Kommunen an mich wenden, kommt etwa einmal im Monat vor.

Welche Fragestellungen erreichen Sie?

Das wechselt. Im Moment ist Klimaschutz ein großes Thema, ansonsten sind das häufig Beobachtungen auf dem Gemeindegebiet. Da wird gefragt, ob etwas so richtig ist oder ob man etwas ändern muss.

Also geht es weiniger um klimaschutz-relevante Fragen?

Es geht beispielsweise darum, was man mit den Wegeseitenrändern macht oder was man macht, wenn man Müll in der Landschaft findet: Was kann man da tun? Oder es geht in sensiblen Bereichen um Störungen: Was kann man dort tun?

Was sind typische Fragen zum Klimaschutz?

Da werde ich häufig gefragt: Wie stellen wir uns künftig auf?

Die Sitzung Der Rat der Gemeinde Hassendorf trifft sich am Mittwoch, 26. April, von 19.30 Uhr an zur nächsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Neben den Ausführungen der Naturschutzbeauftragten Christiane Looks gibt es Berichte des Wegemeisters und über den Stand des Rückbaus der Versenkungsanlage Sottrum Z1.

Und was antworten Sie darauf?

Es kommt immer darauf an, um welches Problem es geht. Manche Fragen beziehen sich darauf, wie man ein Neubaugebiet eingrünt, was man Bauwilligen an die Hand geben kann, damit es eben nicht zu Schottergärten kommt, sondern zu naturverträglichen, klimafreundlichen Gärten. Das ist etwas, das zunehmend nachgefragt wird.

Das klingt so, als müssen Sie juristisch sattelfest sein.

Natürlich muss ich die aktuellen Vorschriften kennen, das ist schon richtig. Aber wenn es ein wenig differenzierter wird, dann empfiehlt es sich, einen Fachmann oder eine Fachfrau zu fragen. Zum Beispiel: Was ist mit Gitterstein? Gittersteine sind halt teilweise offen. Dann kommt es darauf an: Wenn ich eine Folie drunter lege, ist das eine Versiegelung. Das ist eben nur in einem begrenzten Umfang gestattet.

Wenn Sie nun eine Gemeinde wie Hassendorf einlädt, werden Sie sie sich ja bestimmt vorher ansehen. Was sind typische Stellschrauben, die eine Kommune drehen kann? Was fällt Ihnen da auf?

Eine typische Stellschraube ist, entlang der gemeindeeigenen Straßen und Wege eine Bepflanzung zu machen. Das ist in Hassendorf schon vorbildlich gemacht worden. Dort wurde natürlich das berücksichtig, was man aus langjähriger Erfahrung kennt. Nun gibt es aber den Klimawandel, und da gibt es in dem, was über Jahrhunderte entlang der Straßen gemacht wurde, Veränderungen. Da muss man schauen, ob man sehr Grundsätzliches, Bisheriges nicht mal überdenken muss, ob es in Zukunft noch gehen wird oder ob man auch da nicht mal anders ansetzen muss.

Also muss man im Klimawandel den Wegeseitenrand neu denken ...

Ja. Vor allem, wenn es um Bäume geht.

Hat eine Gemeinde auch andere Möglichkeiten oder ist ihre Macht da nicht einfach auch begrenzt?

Sie hat ja im Bereich von Neubauten insgesamt die Möglichkeit, Gestaltungssatzungen zu machen. Das geschieht auch in einigen Gemeinden, aber meist noch auf das Aussehen des Gebäudes bezogen – Ziegel, Stockwerke, Farbe und so weiter. Das ändert sich jetzt ein ganzes Stückchen, jetzt achtet man vermehrt darauf, wie das Grundstück angelegt wird. Da gibt es eine ganze Reihe von Satzungen, die überdenkenswert sind.

Wir reden von der Gartengestaltung?

Es gibt ja grundsätzlich die Möglichkeit, zu sagen, dass man etwas nicht will, wie man es zum Beispiel mit der Dacheindeckung gemacht hat in einigen Orten. Aber mache ich auch Auflagen, was in einem Garten gepflanzt wird? Mache ich Auflagen, ob jemand am Rand oder mitten im Neubaugebiet gebaut hat? Das sind Fragen, die kann man mit einer Gestaltungssatzung regulieren. Das hat man irgendwann mal sein lassen, als es um das Aussehen von Gebäuden ging. Man befürchtete, dass man die Baugrundstücke nicht los wird.

Hat der Lernprozess begonnen? Ist er vielleicht sogar abgeschlossen?

Nein, das fängt erst an. Dieses Umdenken, anders neu zu denken als bisher, das kann man bei manchen Satzungen deutlich sehen. Die Verlangen teils noch Dinge, wo man heute sagen würden, dass es keinen Sinn macht.

Gibt es Punkte, wo Sie sagen, das hätte schon längst gemacht werden müssen in einer typischen Gemeinde?

Ich finde es immer schwierig, zu sagen, es hätte längst gemacht werden müssen. Man muss aber davon ausgehen, dass die Gemeinden sich in der Regel bemühen, alles richtig zu machen, aber immer nach dem aktuellen Stand. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo sich gravierend etwas ändert. Und darauf müssen Gemeinden reagieren. Wenn sie es nicht tun, dann überrollt es sie. Das ist genau der Grund, weshalb man nachfragt, was man machen kann. Man merkt, dass man an seine Grenzen stößt.