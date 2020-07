Nah am Abwasser

Sottrum – Es riecht anders als erwartet. Nicht nach Hinterlassenschaften oder „Feststoffen“, wie es Klärmeister Klaus Bösen nennt. Trotzdem ist der Geruch direkt am Eingang der Sottrumer Kläranlage nicht unbedingt angenehm, aber irgendwie doch vertraut. Es wird eine Weile dauern, bis man darauf kommt, wonach es hier eigentlich riecht. Aber dazu später.

Wie im Prinzip an jedem Morgen ist die Kläranlage zwischen Sottrum und den Hellweger Wümmewiesen kein Hort der Hektik. Bösen und ein Kollege haben sich in den Kontrollraum zurückgezogen, um sich zu besprechen. Dominiert wird die Atmosphäre vom steten Rauschen des Abwassers in den fünf Becken und übrigen Anlagen-Bestandteilen, die es bis zur endgültigen Klärung durchfließt, ehe das saubere Wasser dann in die Wümme eingespeist wird.

Oben am Himmel kreist ein Habicht. Ob der hier wirklich Nahrung findet? Ehe er wieder verschwindet, wird er nicht einmal zum Sturzflug angesetzt haben. Überhaupt herrscht reger Flugverkehr hier. Morgens kommen die Krähen, an und auf den Klärschlammbeeten leben Zikaden, Larven und jede Menge anderes Getier. In der südlichen Ecke der Anlage, auf dem Teich, in dem sich die letzten Kleinstteile im Klärwasser absetzen sollen, schwimmen einige Enten. Nicht nur dort, auch im Rand des Nachklärbeckens dreht eine Ente ihre Kreise. Sobald sie jemanden erspähen, gehen sie auf Abstand oder schlagen sich in die Büsche. Na gut.

Vor dem Silo mit dem schwarzen, blubbernden Klärschlamm hat man eine gute Sicht auf die Anlage – insgesamt fünf Becken, ein weiterer Silo, mehrere Backsteingebäude und im Hintergrund die Schilfpflanzen des Beetes, wo der Klärschlamm auf Jahre gelagert wird. Überall herrscht der permanente Geruch einer nassen Badehose, die nach dem Badbesuch für drei Wochen im Rucksack vergessen wurde: leicht faulig, leicht chemisch. Man will vielleicht gar nicht genau wissen, was da jetzt so riecht.

Nun verlässt Bösen das Hauptgebäude – ausgerüstet mit zwei Bechern. Einen hat er an einem Stiel montiert. Er geht in Richtung Beete. Einmal am Tag nimmt er eine Probe vom Klärschlamm. Eine eher logistische Maßnahme, um zu berechnen, wann die Beete voraussichtlich voll sein werden und der Schlamm in die Verbrennung muss. Das wird noch einige Jahre dauern. Ausgelegt waren die 2012 angebauten Beete für zehn Jahre. Jetzt sind sie etwa halb voll.

Die Brücke im Nachklärbecken dreht ihre Kreise, es summt, brummt und ein versteckter Vogel lärmt im Schilf. Oben dreht wieder der Habicht seine Kreise, der Wind weht durch die Baumwipfel, ein Zug ist von der nahen Bahnlinie zu hören. Nachdem Bösen seine Probe genommen hat, geht er zurück ins Hauptgebäude, wo es ein kleines Labor gibt. Die Probe wird getrocknet, das wird eine Weile dauern. Die Beprobung macht einen großen Teil der Arbeit als Klärmeister aus. Für Schadstoffe gibt es Grenzwerte. Sind die überschritten, muss man schauen, woran es liegt, wo etwas falsch läuft. Ansonsten fallen viele Hausmeistertätigkeiten an. Rasenmähen, Wartung der Anlagen und nicht zu vergessen der 50 Pumpwerke, die das Abwasser in die Anlage führen.

Dort, wo es ankommt, rumpelt es. In dem Gebäude ist aber niemand zu sehen, das Rumpeln stammt von der Belüftung. Die ist auch nötig, denn hier riecht es dann doch wie erwartet. Immerhin, die Stunde ist fast um, ein guter Zeitpunkt vielleicht zu gehen. mro