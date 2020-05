Die nächste Generation

Rotenburg/Sottrum – Sie sind da: Die Bürgerbusvereine in Sottrum und Rotenburg haben seit Kurzem neue Fahrzeuge. Die Rotenburger haben ihren Linienbus bereits am Mittwoch vergangener Woche in Empfang nehmen dürfen. Exakt eine Woche später waren die Kollegen aus der Wiestegemeinde dran und bekamen ihrerseits ein nahezu baugleiches Modell vom Geschäftsführer der Firma Fibe-Bus aus Bayern, Georg Bergmann.

Klar, dass beide Vereine am liebsten gleich sofort mit den neuen Bussen losgelegt hätten. Doch auch hier macht die Coronavirus-Pandemie einen Strich durch die Rechnung: Zurzeit ist der Fahrbetrieb eingestellt. Beide Vereine hoffen nun, in ein bis zwei Monaten den Linienverkehr wieder aufnehmen zu können.

In der Kreisstadt ersetzt der neue Bus einen älteren aus dem Fuhrpark, der bereits 263 000 Kilometer auf dem Buckel hat. Die Übergabe des Busses im Wert von 97 000 Euro hat unter der Einhaltung der Sicherheitsvorgaben der Politik, die wegen der Pandemie einen Mindestabstand von 1,50 Meter fordert, stattgefunden. Da laut einer Volksweisheit Not ja angeblich erfinderisch macht, war das Problem schnell gelöst. Fibe-Bus-Chef Bergmann befestigte die Schlüssel an einem Besenstiel und übergab sie so an Gebhardt Cordes, den Vorsitzenden des Rotenburger Bürgerbusvereins. Nun muss am Bus noch die Werbung angebracht werden, und er soll sobald wie möglich mit dem Kennzeichen ROW BB 803 den Linienbetrieb aufnehmen. Die Genehmigung steht aber noch aus. „Das kann noch bis Juli dauern“, glaubt Cordes.

Somit verfügt der Rotenburger Verein mittlerweile über drei Busse, von denen zwei laufend im Einsatz sein werden. „Damit haben wir immer ein Fahrzeug in Reserve, falls einer, aus welchen Gründen auch immer, ausfällt“, so der Fahrdienstleiter Hermann Martin.

Auch in Sottrum fand die Übergabe des Fahrzeugs unter den geforderten Abstandsregeln wegen der Pandemie statt. Treffpunkt war das alte Spritzenhaus neben dem St.-Georg-Gemeindehaus im Zentrum. Zur Bus-Übergabe hatte Marlies Hübner-Klee (Schriftführerin) eine Flasche Sekt zur „Taufe“ mitgebracht. So stießen die anwesenden Mitglieder des Sottrumer Vereins auf einen zukünftigen störungsfreien Busbetrieb auf allen vier Linien an. Als Vertreter der Sottrumer Verwaltung ließ es sich Gemeindedirektor Holger Bahrenburg nicht nehmen, bei der Zeremonie der Schlüsselübergabe zwischen dem ersten Vorsitzenden Ulrich Thiart und dem Auslieferer Bergmann dabei zu sein.

„Der bisherige Bus ist mehr als 300 000 Kilometer gefahren und wird künftig als Reserve der Ersatzbusgemeinschaft Achim, Oyten und Sottrum zur Verfügung stehen“, erklärt Thiart. Der Ersatzbus werde zudem – immer wenn gerade entsprechende Not ist – auch an andere Bürgerbusvereine verliehen, so unter anderem Walsrode oder Wildeshausen. „Diese Vereine müssen dann aber Leihgebühr bezahlen“, so der Kassenwart Wilfried Wolters.

Der neue Bus in Sottrum werde sofort beim Straßenverkehrsamt zugelassen und anschließend mit Werbung versehen. Wann er die Jungfernfahrt macht, ist aber stark davon abhängig, wie lange der 1,50-Meter-Abstand noch eingehalten werden muss. Es könnten damit maximal drei Personen im Bus untergebracht werden und unter dieser Voraussetzung werde nicht gefahren. „Zurzeit ist der Betrieb pauschal bis Ende Mai eingestellt“, so Thiart.

Bei beiden neuen Bussen handelt es sich um das 2020er-Modell „K-Bus City 1 T 6“ mit einem VW-Euro-6-Dieselmotor. Es ist ein Niederflurbus, in dem acht Personen plus Fahrer Platz haben. Die Motor-Leistung beträgt rund 150 Pferdestärken. Der Bus verfügt über ein Automatikgetriebe, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 Stundenkilometer. Eine Rückfahrkamera, die in den bisherigen Bussen nicht eingebaut war, gibt den Fahrern mehr Übersicht. Auch ein hochmodernes Fahrgastraum-Heizsystem ist eingebaut. Die Sottrumer haben sich noch ein paar Extras geleistet. So haben sie unter anderem LED-Beleuchtung, Klimaanlage und Standheizung einbauen lassen und dafür rund 4 500 Euro mehr auf den Tisch gelegt.

Die Finanzierung erfolgte durch Gelder vom Landkreis Rotenburg, der Landesnahverkehrsgesellschaft und dem Zweckverband Verkehrsverbund Niedersachsen (ZVBN).