Die Jugend übernimmt: Nach dem Jahreswechsel stehen in Reeßum die ersten Traditionsfeste an

Von: Antje Holsten-Körner

Dichtes Gedränge, wenn die „Bunten“ ihren traditionellen Tanz vorführen. © Holsten-Körner

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist die Reeßumer Dorfjugend in diesem Jahr wieder auf Eiersuche - inklusive Faslom-Fest.

Reeßum – Eigentlich wäre das Reeßumer Faslom-Fest im vergangenen Jahr erstmals unter Federführung des jungen Vorstands der Reeßumer Dorfjugend ausgerichtet worden, doch durch die Corona-Vorschriften mussten Nele Wahlers (17), Marie-Louise Mielke (18), Hanke Cordes (18) und Sina Schlobohm (15) kurz vor dem angesetzten Termin schweren Herzens die Traditionsveranstaltung absagen. „Wir wollten lieber ausfallen lassen, statt durch Masken und die vielen anderen Maßnahmen eingeschränkt zu sein. Dafür können wir jetzt richtig feiern“, betont Mielke rückblickend.

Die richtige Entscheidung, denn dem Re-Start am Samstag, 14. Januar, scheint nichts im Wege zu stehen. Als DJ konnte des Vorstands-Quartett Kai Michaelis gewinnen. Mit dem gebürtigen Nartumer wurde nicht nur musiktechnisch ein Profi verpflichtet, sondern auch sonst stand Michaelis der Dorfjugend mit Rat und Tat zur Seite. „Er hat uns die Security vermittelt und auch großen Anteil an der Gestaltung der Tickets“, freut sich Nele Wahlers über die große Hilfe.



Die Reeßumer Dorfjugend ist Gastgeber des Faslom-Festes am 14. Januar. Zum Eiersuchen sind die jungen Leute am 7. Januar im Dorf unterwegs. © Holsten-Körner

Auch steht die Organisation, damit bereits 16- und 17-jährige Gäste, die mit „Mutti-Zettel“ unterwegs sind, die Veranstaltung besuchen können. „Wir haben verschiedenfarbige Bänder, die über 18-Jährigen bekommen grün für go“, verrät die angehende Abiturientin. Eine ganze Reihe Tickets für die Veranstaltung wurden bereits abgesetzt. „Beim Adventszauber konnten wir die ersten rund 50 Karten verkaufen und im Anschluss noch weitere direkt über uns“, berichtet Sina Schlobohm. Und ergänzt: „Wir sind schon am Nachdrucken.“



Bis zum Faslom muss die Dorfjugend noch weitere Zeit investieren, denn der Saal im Gasthaus Seeger muss geschmückt und der traditionelle Buntentanz geübt werden. „Wir haben so viele aktive Mitglieder, dass wir dieses Jahr um Mitternacht wohl mit zwei Kreisen tanzen können“, hebt Nele Wahlers hervor. Die musikalische Begleitung übernehmen wieder die Dorfmusiker. Eintrittskarten für die Feier gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (Abendkasse zwölf Euro) bei den Vorstandsmitgliedern oder ab Jahresanfang beim Autohaus Windeler.



Untrennbar mit dem Faslom verbunden ist in Reeßum das Eiersuchen. Dafür wurde vor einigen Jahren das Dorf in drei Gebiete aufgeteilt, deren Bürger an drei verschiedenen Tagen Besuch von den Eiersuchern erhalten.



Matthias Röhrs (v.l.), Christel Worthmann, Kai Schülermann und Claus Bösen gehören zu den Dorfmusikern, die den Buntentanz begleiten. © Holsten-Körner

Den Anfang macht dieses Mal am Samstag, 7. Januar, die Dorfjugend in den Straßen Am Brink, Sottrumer Straße, Am Osmannssee, Sesamstraße und Krumme Ecke, um dort alle Zutaten für ein Eierbacken einzusammeln. Neben Eiern, die immer in den Körben landen, werden auch Butter, Gurken und Getränke gerne genommen.



Sollte ein Dorfbewohner einmal nicht an diesen wichtigen Termin denken, wird ihm als Erinnerung ein Ei vor – manchmal sogar über – die Tür gelegt. Die Reeßumer Hühner müssen dann eine Sonderschicht einlegen, denn schon einen Tag später sind die Damen zwischen Maschland und Oldenland zu finden, während sich am Montag, 9. Januar, die Männer um das östliche Drittel des Dorfes kümmern werden. Jeweils mit von der Partie sind die Musiker Matthias Röhrs, Claus Bösen und Kai Schülermann. Das anschließende Eierbacken findet im Mehrzweckgebäude statt. Teilnehmen kann jeder, der Spaß an einem lustigen Tag hat. Alle drei Gruppen treffen sich morgens um 10 Uhr beim Gasthaus Seeger.