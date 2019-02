Aufgescheucht: Bürger fürchten Atom-Endlager in Taaken

Das gelbe X ist ein Symbol der Anti-Atom-Bewegung. Mitte 2020 entscheidet sich, ob es auch in der Region um Taaken öfter zu sehen sein wird.

Seit die Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ Taaken zum potenziellen Atommüll-Endlager-Standort erklärt hat, rumort es im Dorf. Von offizieller Seite gibt es keine Angaben. Was genau los ist, weiß keiner.

Taaken - Von Matthias Röhrs. Was ist hier eigentlich los? In Taaken und darüber hinaus ist man verunsichert. Im Oktober 2018 hat die Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ das Dorf mir nichts, dir nichts zum möglichen Endlager-Standort für Atommüll erklärt - zusammen mit 128 Orten in Deutschland. Die Gegend ist aufgescheucht. Das Spannende: Die „ausgestrahlt“-Liste ist rechtlich gesehen wertlos. Trotzdem formiert sich bereits eine lose Gegenbewegung. Ein Schnellschuss?

Rolf Wedemeyer gehört zu den Taakenern, die aktiv geworden sind. „Wir waren damals ganz schön überrascht“, erinnert er sich. Er selbst lies sich Infomaterial von „ausgestrahlt“ zum Thema schicken. Er fragt sich, warum die Gemeinde nicht einbezogen wird bei der Suche.

Bei der zuständigen Behörde, der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), hält man sich mit konkreten Aussagen zu einzelnen Standorten zurück. Laut BGE-Sprecherin Monika Hotopp sei man noch in einer frühen Phase der Suche. Erste Ergebnisse sollen im Rahmen eines Zwischenberichts im Sommer 2020 vorgestellt werden. „Derzeit können noch keine Aussagen über einzelne Gebiete getroffen werden“, sagt Hotopp. Die BGE gehe zunächst weiterhin von einer „weißen“ Landkarte für Deutschland aus. Alle Regionen würden gleich behandelt und alle kämen gleichermaßen in Frage. „Das bedeutet, dass die Region Taaken derzeit nicht ausgeschlossen werden kann - wie jede andere Region in Deutschland auch nicht.“

Und siehe da: Kein anderer Akteur behauptet etwas anderes: Weder Wedemeyer („Das ist ja noch die Findungsphase“), Bürgermeister Marco Körner („Die Chance steht eins zu 129“), noch „ausgestrahlt“-Sprecher Jochen Stay („Taaken ist nicht wahrscheinlicher als andere Orte“) selbst.

Anti-Atom-Organisation: Früh informieren

Unter Taaken befindet sich nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ein Teil einer Salzmauer im Zechstein mit einer maximalen Ausdehnung von 9,5 mal 5,2 Kilometer. Ein Abbau der Salzvorkommen hat hier allerdings niemals stattgefunden. Grob gesprochen würde das Dorf also ins Suchschema passen. Doch warum ist „ausgestrahlt“ mit ihrer Liste der BGE fast zwei Jahre zuvorgekommen? Nach Auffassung der Anti-Atom-Organisation ist das Zeitfenster, in dem Bürger sich beteiligen können, zu klein. Deshalb sollen sie sich lieber jetzt informieren, damit sie im Zweifel besser vorbereitet sind. Einen Vorwurf der Panikmache will Stay nicht gelten lassen.

Informationen sucht man in Taaken und umzu mittlerweile verstärkt. Die Gemeindebürgermeister aus Reeßum, Horstedt und Bülstedt haben sich zusammengetan, auch das „Bündnis Energiewende Bülstedt“ ist aktiv geworden. Gemeinsam mit „ausgestrahlt“ organisieren sie einen Infoabend (siehe unten). Nach einem der sogenannten „Taakener Klönabende“ die zweite, aber erste offizielle Veranstaltung zum Thema. An jenem Abend im Dezember waren schon viele beunruhigte Bürger anwesend.

„Wollen den Leuten die Angst nehmen“

„Wir wollen den Leuten die Angst nehmen“, sagt Bürgermeister Körner. Und hätte dafür auch gerne die Unterstützung, sprich Informationen der behördlichen Seite, nicht nur von einer Anti-Atom-Organisation. BGE-Sprecherin Hotopp kündigt für 2019 Infoveranstaltungen bundesweit an, verweist aber in erster Linie auf die Website www.einblicke.de. Der aktuelle Stand? „Derzeit informieren wir vor allem darüber, wie wir suchen.“

In Taaken und umzu soll sich nun bald eine Bürgerinitiative bilden. „Das Verfahren zur Standortsuche wird die jetzige Legislaturperiode weit überschreiten und daher ist es wichtig, dass sich eine unpolitische Organisation langfristig damit befasst“, so Körner. „Das soll kein großer politischer Widerstand werden, aber wir wollen Informationen“, fordert Wedemeyer auch die Abgeordneten in Berlin und Hannover auf. Am Grundproblem ändere das allerdings trotzdem nichts. Wedemeyer trocken: „Irgendwo muss der Dreck ja hin.“

Bürger möchten mitreden

Kommt ein Atommüll-Endlager nach Taaken? Dieses Thema beschäftigt seit einiger Zeit nicht nur Bürger aus Taaken, sondern die aus der Umgebung. Die Gemeinden Horstedt, Bülstedt und Reeßum laden daher zusammen mit dem „Bündnis Energiewende Bülstedt“ zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 7. Februar, ab 19 Uhr im Reeßumer Mehrzweckgebäude. Als Referentin kommt Angela Wolff von der Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ aus Hamburg. In ihrem Fachvortrag wird sie über das Verfahren zur Standortsuche berichten und anschließend für Fragen der Besucher zur Verfügung stehen, heißt es in einer Ankündigung.