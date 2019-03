Mystisch und erlebbar

Sottrum – Bachs Johannespassion gehört zum Grundrepertoire engagierter Chöre und ist ein Synonym für die Passionszeit insgesamt. Grund genug für die Konzertvereinigung Wümme-Wieste, sich dem Stoff zu nähern. Am Sonntag, 31. März, trägt sie die Johannespassion in der Sottrumer St.-Georg-Kirche vor. Der Vorverkauf startet heute.

„Was ergreift uns moderne Menschen noch oder gerade heute so stark bei dieser Musik, dass sie noch immer den Nerv breiter Schichten trifft?“, fragt sich die Konzertvereinigung in einer Pressemitteilung. Es könne die „packende Vertonung des Berichtes aus dem Mund des Augenzeugen Johannes“ sein.

Das Ensemble und sein Leiter Johannes Kaußler wollen die „mystische Verbindung des Göttlichen mit der Erdenwelt im Karfreitagsgeschehen“ erlebbar machen. „Wir werden gemeinsam mit Bach zu Teilhabern des scheinbar fernen Geschehens und uns wird klar, dass wir dabei mehr sind, als Zuschauer“, heißt es.

Beginn am 31. März ist um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Konzertkarten gibt es ab sofort bei der Fundgrube in Ottersberg, der Drogerie Stöver in Sottrum sowie bei „Buch & Aktuelles“ in Rotenburg. Der Einlass für Kinder unter 14 Jahre ist frei.

Außerdem gibt es zwei Gesprächsrunden zur Johannespassion in der Sottrumer Kirche. Sie finden statt am Mittwoch 27. März, und am 3. April ab 20 Uhr. Darin geht es um einstimmende Gedanken beziehungsweise Reflexionen zur Aufführung. mro