Totes Baby: Angeklagte Mutter freigesprochen

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Das Landgericht Verden spricht die Mutter des toten Kindes aus Sottrum frei. © imago images/Björn Hake

Die Mutter eines toten Babys aus der Samtgemeinde Sottrum ist freigesprochen. „Das Ganze ist ein tragisches Ereignis, wo wir eine strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht feststellen konnten“, urteilte die 1. Große Strafkammer am Verdener Landgericht am Montag.

Verden/Sottrum – Freispruch für die Mutter eines toten Babys aus der Samtgemeinde Sottrum. Ihr 14 Tage alter Sohn war im Mai 2019 mit einem Gewichtsverlust von rund 25 Prozent seit der Geburt in das Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikum eingewiesen worden und zehn Tage später dort gestorben. In der Anklage und auch im Plädoyer wurde der 35-Jährigen von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, den Jungen zu wenig gefüttert zu haben. Die 1. Große Strafkammer am Verdener Landgericht urteilte am Montag jedoch: „Das Ganze ist ein tragisches Ereignis, wo wir eine strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht feststellen konnten.“

Angeklagt war nur die vierfache Mutter, aber am Ende sah Staatsanwältin Silvia Lühning eine Verantwortung bei beiden Elternteilen und beantragte eine Verurteilung der Kindesmutter zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen gemeinschaftlichen Totschlag durch Unterlassen. Die Verteidigerin hatte einen Freispruch gefordert und von einem „tragischen Unglück“ gesprochen.

Verantwortung bei beiden Elternteilen

Als „wesentliche Unterschiede“ zu der rechtlichen Bewertung durch die Staatsanwältin führte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk Whatsapp-Nachrichten zwischen den Eltern sowie der Angeklagten mit ihrer Mutter, zudem die Aussage der behandelnden Ärztin des Rotenburger Krankenhauses an, die einen „kompetenten Eindruck“ auf die Kammer hinterlassen habe.

Während die Staatsanwältin die Nachrichten gar nicht berücksichtigt hatte, weil es eine Frage der Interpretation sei, sieht die Kammer darin „das Fenster, durch das man erkennen kann, wie die Situation gewesen ist“, so der Vorsitzende. Und die Richter sahen darin, dass den Eltern der Zustand ihres jüngsten Sohnes nicht gleichgültig gewesen ist.

Fenster in die Situation

Einig waren sich Kammer, Staatsanwältin und Verteidigerin, dass die Mutter ihren Sohn nicht mit nur 20 Milliliter je Mahlzeit gefüttert hat, wie sie es der Ärztin in der Klinik damals gesagt haben soll. Zur Überzeugung der Kammer ist der Junge bis zum 7. Mai „ordnungsgemäß versorgt worden. Mit sechs Mahlzeiten mit je 125 Millilitern.

Eine sichere Erkenntnis, wie es zu dem drastischen Gewichtsverlust und damit dem „desolaten Zustand“ gekommen ist, brachte der Prozess allerdings nicht. „Der Angeklagten wurde erst in den Morgenstunden des 10. Mai der schlechte Zustand klar“, sagte der Vorsitzende Richter Stronczyk. „Dann hat sie sofort gehandelt. Dann ist sie sofort zum Kinderarzt gefahren“, hob er hervor.

Mit dieser Verantwortung müssen Sie leben.

Objektiv stellte die Kammer fest, so Stronczyk, dass der Neugeborene „in der Nacht zum 10. Mai Durchfall bekommen hat und zwei Nahrungsaufnahmen nicht stattgefunden haben“. Ob der Junge überlebt hätte, wenn die Eltern wegen des Gewichtsverlustes nachts zum Arzt gefahren wäre, könne man nicht sagen. „Leider sind sie nicht gefahren. Mit dieser Verantwortung müssen Sie leben“, wandte er sich an die Mutter, die einen ordentlichen Eindruck auf die Kammer hinterlassen habe.

Es sei keine vorsätzliche und keine fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Ob es zu einer Sorgfaltspflichtverletzung gekommen ist, dazu konnte die Kammer keine sicheren Feststellungen treffen, erklärte der Vorsitzende. Aber selbst wenn, dann hätte nicht festgestellt werden können, dass diese „ursächlich und kausal für den Tod ist“. Und darauf wäre es bei einer Verurteilung angekommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.