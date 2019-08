Mutmaßlicher Angriff: Mann verletzt sich

Hintergründe unklar

Sottrum – Bereits in der Nacht auf Sonntag hat sich ein 28 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung vor dem ehemaligen Hotel Garni an der Bremer Straße in Sottrum leichte Verletzungen am Arm zugezogen. Da die Hintergründe des Vorfalls nicht eindeutig sind, bittet die Polizei nun um Hilfe aus der Bevölkerung.