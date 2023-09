Mut zur Lücke: Sottrumer Innenentwicklungsmanagement gewinnt an Fahrt

Von: Lars Warnecke

Viel Platz in bester Ortslage: Die Fläche zwischen den Straßen Am Meyerhofe und Am Osterfeld birgt großes Potenzial für eine weitere Wohnraumentwicklung. © Warnecke

Wenn es um das Thema bauliche Nachverdichtung geht, hat Sottrum noch reichlich Potenzial. Das ist das Ergebnis einer Flächenanalyse, die am Montag im Ausschuss für Sottrum 2030 vorgestellt wurde.

Sottrum – Innenentwicklung steht vor Außenentwicklung – geht es darum, weiteren Wohnraum zu schaffen, sind Städte und Gemeinden dazu angehalten, innerörtliche Freiflächen und Baulücken genau auf diese Art und Weise zu priorisieren. Sprich: Statt immer noch weitere „Bebauungsringe“ zu schaffen, soll eine maßvolle Entwicklung im Bestand geschaffen werden.

Von dieser Faustregel ist auch Sottrum nicht ausgenommen. Dort nimmt das Innenentwicklungsmanagement, ein Baustein von „Sottrum 2030“, jetzt langsam Fahrt auf. Das ehrgeizige Ziel: 400 neue Wohnungen sollen innerhalb der kommenden sieben Jahre im Wieste-Ort, womöglich aber auch im benachbarten Stuckenborstel, entstehen. Dafür haben die Verwaltung und das beauftragte Büro „plan zwei“ in einem ersten Schritt eine grobe Flächenanalyse angestellt. Details dazu wurden am Montag in einer Sitzung des Ausschusses für Sottrum 2030 bekannt. Im Folgenden die Antworten zu den wichtigsten Fragen.

Über wie viele Potenzialflächen verfügt die Gemeinde überhaupt?

In der Summe konnten 48 Flächen mit unterschiedlichen Merkmalen und Verfügbarkeiten ermittelt werden. Im Rahmen dieser Betrachtung hat man den Blick auch nach Stuckenborstel als großes geschlossenes Siedlungsgebiet gerichtet.

Welcher Sinn steckt konkret hinter der Flächenanalyse?

Ganz einfach: Bisher fehlte der Gemeinde schlichtweg ein roter Faden, um ihre Entwicklung steuerbar und damit auch schneller gestalten zu können. Erst mit der Aufnahme aller infrage kommender Flächen in einen Katalog soll das in Zukunft besser gelingen. „Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt in einem Rutsch alle Flächen überplanen werden, sondern dass wir Potenziale festlegen“, verdeutlichte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg. Er betonte: „Wir werden keinem Eigentümer irgendetwas aufdrücken, sondern es mit ihnen gemeinsam machen, um die Innenflächen auch entwickeln zu können.“

Wie ist man bei der Analyse vorgegangen?

Das erklärte Ulrich Berding, Chefplaner vom Büro „plan zwei“ in der Sitzung. Demnach sind nach einer ersten Betrachtung zunächst all jene Flächen wieder herausgefiltert worden, die gewissen Restriktionen unterliegen. Dazu zählen unter anderem Naturschutz- und Überschwemmungsgebiete, aber auch solche Potenzialflächen, auf denen bereits eine Bebauung vorhanden ist, die es bei der weiteren Entwicklung zu berücksichtigen gilt. Jene 48 Flächen, die am Ende als potenziell entwicklungsfähig übrig geblieben sind, werden jeweils in einem Steckbrief beschrieben. Diese fassen die wichtigsten Eckdaten zusammen, darunter die Flächengröße, die Anzahl der betroffenen Flurstücke, die Lage der jeweiligen Fläche, deren aktuelle Nutzung und das Planungsrecht.

Sind die Flächen hinsichtlich ihrer Potenziale in eine Reihenfolge gebracht worden?

Ja, und zwar nach drei Kriterien. Zum einen wurde auf den Beitrag zur Innenentwicklung geschaut. Sprich: Lässt sich auf dieser oder jener Fläche nicht nur bauen, sondern ist sie auch dienlich für die Ziele der Sottrumer Innenentwicklung (Stichwort: Nähe zur Ortsmitte)? Dann das quantitative Wohnbaupotenzial: Welche Fläche ist überhaupt zu welchen Anteilen bebaubar? Ein weiteres Kriterium betrifft die Mobilisierbarkeit. „Wenn das Planungsrecht passend ist und dem nicht widerspricht, eine vernünftige Anbindung der Erschließung vorhanden ist oder es nur einen einzigen Eigentümer statt mehrerer gibt, halten wir es für leichter mobilisierbar“, erläuterte Berding, der im Aufstellen des Rankings, dem ein Punktesystem zugrunde liegt, keine Mathematik sieht: „Es ist für uns vielmehr der Versuch, eine schnelle Einschätzung liefern zu können.“

In aller Regel befinden sich die Flächen nicht im Zugriff der Gemeinde. Was ist also zu tun?

Tatsächlich geschieht Innenentwicklung vor allem durch Wirkung der privaten Eigentümer. Laut Berding sollte man sich im Rahmen des Managements also genau mit denen treffen und fragen, ob sie gewillt sind, auf ihren Flächen zu bauen. „Als Gemeinde unterstützt man dann bei den baurechtlichen Rahmenbedingungen im Prozess der Entwicklung“, so der Planer.

Wie sieht es mit dem Umgang mit landwirtschaftlichen Hofstellen in der Ortslage aus?

Ein Thema, über das noch gesondert gesprochen werden muss. „Da ist nämlich ganz viel zu machen, damit es auch verträglich geschieht, es ist noch mal ein ganz anderes Brett, das es zu bohren gilt“, kündigte Berding an.

Ist das Innenentwicklungsmanagement jetzt schon in Stein gemeißelt?

Nein, denn wie Holger Bahrenburg erklärte, handele es sich um einen ersten Aufschlag, am Ende der Fahnenstange sei man noch nicht angekommen, man stecke eher noch in einem Prozess, aus dem sich noch viel entwickeln könne.

Welche Beschlussempfehlung hat der Fachausschuss getroffen?

Laut Tischvorlage soll die Gemeinde beschließen, die vorgestellten Flächenpotenziale als Gesamtpaket der Entwicklungsmöglichkeiten anzuerkennen. Darauf aufbauend würden die Flächen mit der besten Bewertung identifiziert und hinsichtlich ihrer Umsetzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten näher betrachtet. Doch so schnell wollte der Ausschuss dann doch noch nicht sein Votum fällen. Angesichts der Informationsflut verständigte sich das Gremium stattdessen einstimmig darauf, das Thema nochmals fraktionsübergreifend in einem von der Verwaltung initiierten Workshop zu vertiefen. „Es sind so viele Inhalte, die für die Entwicklung Sottrums wichtig sind, dass ich finde, da sollte man noch mal drüber sprechen“, befand auch Bahrenburg.