Musik, die bewegen soll: Samtgemeinde Sottrum entwickelt mit Partnern eigenen „Klima-Song“

Von: Lars Warnecke

Es tut sich etwas am Sottrumer Bahnhof: Die blauen Fahrradboxen werden abgebaut, für sie kommen auf den angrenzenden Parkplatz zwei Sammelschließanlagen. © -

Im Rahmen ihres Klimaschutzkonzeptes will die Samtgemeinde Sottrum auch musikalische Wege gehen. Ein eigener „Klima-Song“ ist in der Mache.

Sottrum – Viel geschafft und noch mehr vor – das bringt es auf den Punkt, wo die Samtgemeinde Sottrum mit ihrem integrierten, mit Bundesmitteln geförderten Klimaschutzkonzept aktuell steht. Bereits 2016 von der Politik beschlossen, sind seitdem schon zahlreiche lokale Projekte zur Umsetzung gelangt. Gegenwärtig befindet sich die Kommune im sogenannten Anschlussvorhaben, welches Ende des Jahres auslaufen wird.

„Darin steht exakt beschrieben, welche Maßnahmen aus unserem Konzept in den Bereichen Energie, Mobilität und Verkehr sowie Bildung und Beratung realisiert werden sollen“, gab Sottrums Klimaschutzmanager Simeon Rehr im Samtgemeinde-Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung, Wirtschaft und Verkehr bekannt. Auf drei Projekte, denen man sich 2023 widmen wird, kam der Manager ausführlich zu sprechen.

Klimaschutzmanager Simeon Rehr, seit Ende vergangenen Jahres im Amt, präsentiert die Vorhaben. © Warnecke

Sottrum bekommt eigenen „Klima-Song“

„Geht ins Ohr, bleibt im Kopf“, heißt es im Radio. Nach diesem Prinzip will die Samtgemeinde insgesamt ein Bewusstsein schaffen für Klimaschutz. Im Rahmen der Bildungsinitiative für Schulen sollen Kinder und Jugendliche über die Musik, konkret: über einen „Klima-Song“, aktiv in die Thematik eingebunden werden. „Wir wollen, dass es Spaß macht, sich im Klimaschutz einzusetzen, möchten ein Gemeinschaftserlebnis schaffen“, so Rehr. Als Kooperationspartner habe man Benjamin Faber von der Bläserformation „Wildes Blech“, zugleich Leiter der Musik-AG am Sottrumer Gymnasium, gewinnen können. „Er war begeistert von der Idee, möchte das Projekt sehr gerne mit uns umsetzen.“ Als Texter sei Götz Paschen an Bord. „Wir wollen den Song professionell in einem Ottersberger Tonstudio aufnehmen – dafür ist die Musik-AG schon fleißig am Proben.“

Eingesungen werde das Lied vom Kinderchor der St.-Georg-Kirchengemeinde. Auch eine visuelle Darstellung sei geplant: „Wir stehen in Kontakt zu einer Kunstlehrerin vom Gymnasium, die mit den Jugendlichen im Rahmen einer Projektwoche vor den Sommerferien ein Video zum Song aufnehmen möchte.“ Nach Fertigstellung solle das Lied in den örtlichen Kindergärten und Grundschulen vorgestellt werden. „Wir wollen die Kinder animieren, es zu erlernen und erklingen zu lassen.“ Seine Live-Premiere werde der noch unbetitelte „Klima-Song“ dann am ersten Juni-Wochenende feiern – auf dem Markt an der Wieste. Und auch im Rahmen des Sommerkonzertes am Sottrumer Gymnasium werde es zur Aufführung gebracht – dann in kleinerer Besetzung.

„Natürlich soll es auch in Zukunft für die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz weiter genutzt werden können.“ Er hoffe jedenfalls, dass das Stück ein Ohrwurm wird. Welche Frage sie sich in diesem Zusammenhang stellen würde, so Ratsfrau Annemarie Lange (CDU): „Der Song ist ja ein weiches Ziel – woran will man den Erfolg festmachen, wie will man zu einem messbaren Ergebnis kommen?“ Das, räumte der Klimaschutzmanager ein, sei in der Tat schwierig: „Man kann sich das Ziel setzen, so und so viele Kinder wollen wir auf der Bühne beim Markt sehen – aber wir können natürlich nicht sagen, wie viel CO2 durch das Projekt eingespart wird. Wir setzen darauf, dass wir die Kinder und Jugendlichen begeistern und die dann auch ihre Eltern und Freunde mitziehen.“

Benjamin Faber komponiert den „Klima-Song“. © Heyne

Stadtradeln geht in die nächste Runde

Auch das ist Umweltschutz: Alle Menschen, die in der Samtgemeinde Sottrum leben, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein angehören, sind im Juni wieder dazu aufgerufen, gemeinsam in die Pedale zu treten – bei der Kampagne „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“. „Bei dem Wettbewerb geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad oder zu Fuß zurückzulegen und damit bewusst den CO2-Ausstoß zu reduzieren“, erläuterte Rehr. Gesucht würden noch Menschen, die als sogenannte „Stadtradel-Stars“ bei der Aktion mit positivem Beispiel vorangehen möchten. Zwei solcher Vorbilder habe man bereits gefunden, weitere dürften sich noch gerne melden.

Sammelschließanlagen für den Bahnhof

Die blauen, in die Jahre gekommenen Fahrradboxen am Sottrumer Bahnhof – sie werden bald ausgedient haben. An ihre Stelle rücken in diesem Jahr zwei Sammelschließanlagen – nicht auf gleicher Höhe, sondern in direkter Nachbarschaft. Dort befinden sich jetzt noch acht Pkw-Parkplätze – die würden dann wegfallen. Platz böten die beiden Anlagen für insgesamt 48 Fahrräder, führte Simeon Rehr aus – bisher hatten nur zehn Radler Zugang. „Der Zuwendungsbescheid ist jedenfalls auch endlich da.“