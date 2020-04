Mund und Ohr der Älteren

Sottrum – Sie sind das Bindeglied zwischen der Verwaltung und der älteren Generation: Seniorenbeiräte. Oder wie der ehemalige Sottrumer Samtgemeindebürgermeister Markus Luckhaus, der den dortigen Beirat 2014 ins Leben rief, es einst formulierte: „Sie sind der Mund und das Ohr der älteren Gesellschaft.“ Das sieht auch Heinz Hill, Vorsitzender des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Sottrum so. Und er wünscht sich aus diesem Grund vor allem eines: mehr Beteiligung. Von allen Seiten.

Zum einen erhofft er sich neue Mitglieder. Aktuell sind sie zu neunt, drei Frauen und sechs Männer. 15 wären laut Satzung möglich. „Und das wäre gut, denn irgendeiner ist ja immer mal verhindert“, merkt Hill im Gespräch mit der Kreiszeitung an. Vor allem wäre ihm wichtig, dass sich der Beirat auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden besser verteilt, vorzugsweise aus jeder wenigstens einer dabei wäre. Aktuell sind sieben von ihnen aus Sottrum, nur zwei kommen aus der Umgebung: Ein Mitglied ist aus Bötersen, eins aus Horstedt. „Die übrigen Gemeinden sind leider im Moment nicht vertreten“, so der Vorsitzende. „Wir bemühen uns, alles im Blick zu haben. Und man kennt auch den ein oder anderen und bekommt was mit – aber schöner wäre es definitiv, wenn aus jeder Gemeinde jemand da sein könnte.“

Hill sieht den Beirat als Koordinator. So steht in den Richtlinien, dass dieser die Aufgabe hat, sich für die Mitwirkung der älteren Menschen am Leben in der Gemeinschaft einzusetzen. Dazu gehört, dass der Beirat beispielsweise in Projekte wie „Sottrum 2030“ eingebunden ist, bei dem die künftige Entwicklung der Wiestegemeinde im Fokus steht. „Wir müssen den demografischen Wandel sehen, in Sottrum wird der Altersdurchschnitt den Prognosen nach ganz schön hochgehen“, so Hill. Und das habe Konsequenzen: Das seniorengerechte Wohnen gerade im ländlichen Raum rücke in den Vordergrund. Viele, die ein eigenes Haus haben, vielleicht mit großem Garten, merken im Alter schnell, dass es zu viel Arbeit wird – die Kinder sind erwachsen und wohnen vielleicht woanders, können nicht helfen. Da sind Wohnprojekte wie die Wohnungen, die K&S in direkter Nachbarschaft zur Seniorenresidenz hochgezogen hat, wichtig, sagt Hill. „Wohnen mit Service, das wird gebraucht – gerade da es mitten im Ort liegt, kurze Wege bietet.“ Daher ist der Beirat auch mit Unternehmen wie K&S und anderen in regelmäßigem Austausch. „So bekommt man Anregungen, wo brennt es, was muss gemacht werden?“, erläutert er.

Auch seine Umgebung hat der Beirat im Blick, die Mitglieder haben sich während einer Fahrradtour beispielsweise einen Überblick über den Zustand der Fußwege verschafft. „Bestimmte Dinge im Hinblick auf die künftige Entwicklung Sottrums sollten im Sinne der Senioren umgesetzt werden“, meint Hill. „Dazu gehört die Ortskerngestaltung, zum Beispiel mit dem Fachwerkhaus aus der Nähe von Osterholz-Scharmbeck, das demnächst auf das Heimathausgelände umziehen wird. „Das soll allen Sottrumer Vereinen zur Verfügung stehen, ein genaues Konzept steht aber noch nicht“, berichtet Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn auf Nachfrage.

Auch Vorträge sind im Programm, zu altersrelevanten Themen. Das reicht von der Patientenverfügung über eine Maklerin, die darüber gesprochen hat, was ältere Menschen beim Hausverkauf und Wohnungskauf beachten sollten. „Denn diese sind ja oft Ziel krimineller Aktivitäten“, sagt Hill. Deswegen seien der Enkeltrick und falsche Polizisten Thema gewesen – Anfang März konnte die Schauspieltruppe Landesbühne Wilhelmshaven noch vor Publikum auftreten. „Sie haben das aufgegriffen, gezeigt, was passieren kann und beziehen die Zuschauer aktiv mit ein“, so Hill begeistert. Und diese Begeisterung wünscht er sich auch von den Senioren in der Samtgemeinde und hofft, dass diese die Arbeit „mehr wahrnehmen und ihre Wünsche und Ideen einbringen“. So gehe die Initiative bei vielen Dingen meist vom Beirat aus. „Mehr Rückmeldungen wären schön“, sagt er. Entsprechend könne man Aktivitäten oder Aktionen in die Wege leiten.

Seniorennachmittage oder Ausflüge zählen dazu aber nicht. „Das machen die Einrichtungen, die sich mit der Seniorenarbeit befassen, wie der DRK oder der VdK“, erläutert Hill, der seit 2014 den Vorsitz innehat. Diese sowie privat gegründete Vereine wie der Bötersener Seniorenkreis „Blievt in Gang“ entsenden jeweils einen Vertreter in den Beirat. Voraussetzungen sind, dass der Wohnsitz in der Samtgemeinde liegt und die Mitglieder nicht mehr beruflich aktiv sind. Außerdem darf derjenige kein politisches Amt innehaben. Aber: Möglich sei auch, dass eine Einzelperson dabei ist. „Das ist auch schon vorgekommen“, ergänzt Hill. Wer Ideen hat und sich engagieren möchte, sei willkommen.

Kontakt

Der Sottrumer Seniorenbeirat ist bei Heinz Hill unter 04264 / 406111 oder whitehill@t-online.de erreichbar.