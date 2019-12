Im Einsatz für ein sauberes Sottrum: Dieter Lüßen ist Müllsammler

Sottrum - Die Kälte macht Dieter Lüßen nichts aus. „Das bin ich gewohnt“, sagt der Sottrumer. Hauptsache, es regnet nicht. Er ist einer von drei sogenannten Läufern in der Gemeinde. Regelmäßig laufen diese die Straßen ab und sammeln den Müll, den andere achtlos fallen lassen, aus dem Auto werfen, aus Bequemlichkeit in der Öffentlichkeit entsorgen.

Wie zu jedem Wochenende ist Lüßen im Sottrumer Ortskern anzutreffen. Auch an diesem Freitagmorgen steht der 79-Jährige ausgestattet mit blauem Ikea-Beutel und Greifzange an der Großen Straße. Die Temperatur liegt bei knapp zwei Grad. Einen Schal hat Lüßen sich umgebunden, dazu trägt er eine – passend zum Beutel – blaue Fleecejacke und eine olivgrüne Kappe. Handschuhe brauche er keine, sagt er. Der Beutel ist nach zehn Minuten bereits ein wenig gefüllt. Eine Schnapsflasche, Zigarettenschachteln und Taschentücher hat Lüßen gefunden – eine übliche Ausbeute, erklärt er. Und die nächste Stunde unterwegs mit ihm beweist, dass er recht hat.

Während Lüßen in den kleinen Weg hinter dem Edeka-Markt einbiegt, erzählt er von seinen anderen Touren. In Sottrum selbst ist er für alles nördlich der Bundesstraße 75 zuständig. Hier geht er einmal die Woche seine rund dreistündige Runde ab. Den Süden und den Ort Stuckenborstel machen andere – neben Lüßen gibt es noch zwei weitere Läufer, die gegen eine kleine Aufwandsentschädigung der Gemeinde Ordnung halten. Am Wegesrand sieht er eine zerbrochene Flasche. „Das braucht immer etwas Zeit“, sagt er während er die Scherben mit dem Greifer in den Beutel legt.

+ Eine Spritze findet Lüßen nicht oft. Meistens sind es Zigarettenschachteln, Kassenbons und Taschentücher. © Röhrs

Jeweils einmal im Monat ist er an den Straßen außerhalb Sottrums anzutreffen – je nachdem, wie es mit dem Wetter passt. „Bei Regenwetter gehe ich nicht los.“ Die Kreisstraßen nach Reeßum, Taaken und Clüversborstel sind ebenfalls Lüßens Revier. Außerdem läuft er regelmäßig die Bundesstraße 75 zwischen Hassendorf und Stuckenborstel sowie den Pendlerparkplatz an der Autobahn 1 ab – auf dieser Tour seien vor Kurzem bei einer Tour anderthalb 80-Liter-Säcke an Müll zusammengekommen, erzählt er. Everinghausen ist ebenfalls Teil seines Gebiets. Da kommt viel Strecke zusammen. „Ich bin ja fit“, sagt er. Aber vielleicht ist er es auch wegen seiner Touren.

Am Lienworth liegen wieder einige Taschentücher und Kassenbons rum. Warum, glaubt er, schmeißen die Leute ihren Müll eigentlich so achtlos weg? Nachahmer-Effekt, vermutet Lüßen. Wenn da schon ein Taschentuch liegt, denken manche, sie könnten da auch einfach etwas hinwerfen. Wenn Lüßen außerhalb Sottrums unterwegs ist, sieht er, welche Konsequenzen der achtlos entsorgte Müll auf die Natur hat. Immer wieder finde er tote Vögel am Straßenrand, berichtet er. Im Schnabel finde er dann häufig Plastikteile. Seinen Worten nach sei es meistens Abfall der Fastfood-Ketten. Entweder würden die Vögel ersticken oder daran sterben, wenn der Müll in den Magen gelangt.

+ Einmal die Woche tourt Lüßen durch Sottrum. Doch auch im Umland hat er seine Routen. © Röhrs

Es geht weiter Richtung Gartenweg, vorbei an Plastiktüten, Tetrapacks und immer wieder Taschentücher und Kassenbons – auch eine Spritze ist darunter. Zurück an der Großen Straße ist der Beutel voll. Lüßen entleert ihn in einem Abfallbehälter am alten Marktplatz. Von da an kümmert sich der Bauhof um das Problem.

Seit 15 Jahren ist Lüßen als Läufer unterwegs. Davor war er 20 Jahre lang selbst beim Sottrumer Bauhof beschäftigt. Als er in den Ruhestand ging, hat ihn der damalige Bürgermeister Fritz Lange sozusagen angeschnackt. Er hätte eine Aufgabe für ihn, erinnert sich Lüßen an das Gespräch, denn in der Rente würde ihm doch sicher langweilig werden. Eigentlich war Lüßen anderer Meinung, die Aufgabe hat er aber trotzdem angenommen. Seitdem habe sich die Menge an Müll, die er und die anderen Läufer sammeln, verdoppelt.

Keinerlei Verständnis für Müll-Verursacher

Es geht zurück Richtung Lienworth, danach zum Eichpark. Lüßen kann viel erzählen von Abfällen auf der Straße und es wird deutlich, dass er keinerlei Verständnis für die Verursacher aufbringen kann. Im Park liegen mehrere Bäckertüten. Die kämen von Schülern, sagt er. Die Schule habe er auch schon darauf aufmerksam gemacht. Die Tüten sind leer, dafür sieht Lüßen öfter mal geschmierte Brote in den Abfallbehältern. Zumindest landen sie da drin, oft genug würde der Müll auch einfach davor liegen. Am Eichkamp liegen noch Überreste eines Autounfalls vom Vorabend. Eine Schiene passt nicht in den blauen Beutel, die muss in die Hand genommen werden. Beim nächsten Mülleiner knickt Lüßen sie und verstaut sie darin.

Zurück zur Großen Straße. Über Müll ist mittlerweile alles gesagt. Lüßen wird danach noch die Wohngebiete abklappern und den Beutel noch ein paar Mal füllen. Zum kommenden Wochenende wird er wieder durch Sottrum laufen, wenn das Sammeln von vorne beginnt.