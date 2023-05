Historisches ganz nah: Mühlen im Südkreis feiern Mühlentag

Von: Tobias Woelki, Ulla Heyne, Matthias Röhrs

Bei Flaute treibt in Brockel eine Dampfmaschine das Mahlwerk an. © Woelki

Mittlerweile traditionell steht Pfingstmontag der Deutsche Mühlentag an. Mehr als 1.000 historische Gebäude sind deutschlandweit dabei - vier davon aus dem Südkreis Rotenburg.

Sottrum/Scheeßel/Brockel – Am Pfingstmontag, 29. Mai, öffnen traditionell mehr als 1. 000 historische Mühlen in ganz Deutschland ihre Türen. Auch im Südkreis Rotenburg machen wieder einige Vereine, die sich die Pflege der alten Technik auf die Fahnen geschrieben haben, mit – und zwar in Stuckenborstel, Hellwege, Scheeßel und Brockel. Die Mühlenbetreiber setzen die Mahlgänge in Betrieb und gewähren den Mühleninteressierten einen tieferen Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk – und bieten allerlei Rahmenprogramm.

Fröhliches Fest mit Zukunft

An der Wassermühle in Stuckenborstel haben die Sektkorken bereits zum Jahreswechsel ordentlich geknallt – zumindest im übertragenen Sinne. Einst von Verfall bedroht und ein wenig das Sorgenkind des Dorfes, kündigte der Bund an, rund 1,4 Millionen Euro in die Rettung des Gebäudes und in ein museales Konzept zu investieren. Die Wassermühle bekommt damit eine nationale Bedeutung. Auch wenn an Pfingsten im Schatten der Mühle viele Besucher über dessen Zukunft philosophieren werden, ist diese Millionenförderung nicht Teil des offiziellen Programms, so Hans-Richard Buthmann, intimer Kenner der Wassermühle.

Die Stuckenborsteler Wassermühle hat eine rosige Zukunft. © Baucke, Nina

Man setzt auf Bewährtes: Der Mühlenverein plant von 11 bis 17 Uhr ein Fest. Bei Kaffee, Kuchen, Bier, Erbsensuppe und Wurst können Besucher die alte Wassermühle in der Mühlenstraße in Aktion sehen und sich erklären lassen, wie das Müllern früher funktioniert hat und wie wichtig dieser Beruf einst gewesen ist. Zu jeder vollen Stunde gibt es eine Führung. Seit 2015 veranstaltet der Dorfverein im Rahmen des Mühlenfestes einen Flohmarkt auf dem Mühlengelände. Das Zusatzangebot kommt vor allem bei Familien gut an und lockte in den vergangenen Jahren viele neue Gesichter nach Stuckenborstel. Für Musik sorgt Lüder Könsen.

Auch Brockel plant eine Sanierung

Am Montag öffnet die Brockeler Mühle die Türen ab 11 Uhr. „Bis 18 Uhr kann jeder sich die Technik der Mühle anschauen“, kündigt Mühlenvereinsvorsitzende Anja Bruns an. Zu sehen ist die Mahltechnik. Bei Windflauten trieb die Mühle in der Vergangenheit das Mahlwerk mit einer Dampfmaschine an. Den Betrieb der Dampfmaschine erläutert den Gästen Maschinist Fritz Jahn ausführlich. Mit einem Gottesdienst am Pfingstmontag startet ab 10 Uhr der Aktionstag vor der Mühle. Es predigt Christian Wietfeldt. Danach öffnen die Mühle und das Gerätemuseum seine Türen. Der Besuch der Galerie ist ebenfalls möglich. Mittags gibt es Erbsensuppe, nachmittags Eis, von Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins Kaffee und Kuchen. Der Spielmannszug Brockel, der Chor und die Jagdhornbläser Brockel treten auf. Zudem bietet der Verein an diesem Tag regelmäßig Führungen an. „In diesem Jahr bieten wir für die Kinder eine Hüpfburg, ein Kinderschminken an“, sagt Bruns. Im Museum sind historische „Schätze“ zu bewundern, wie die Handpumpenspritze auf dem einen Kutschwagen montiert der Wensebrocker Feuerwehr aus dem 19. Jahrhundert. Den inzwischen 200 Mitglieder zählende Mühlenverein Brockel gründeten Brockeler in 1993, um die Mühle als historisches Gebäude der Region und der Nachwelt zu erhalten.

Erneut steht eine Sanierung an. „Das Dach müssen wir reparieren, weil es durchregnet“, Anja Bruns. „Die Mühle braucht neue Flügel, weil wir jetzt immer von Hand die Flügel aufspannen müssen, und das Gebäude braucht ein neues Reetdach.“ Wann die Sanierung umzusetzen ist, ist noch unklar.

Führungen und vieles drumherum

Das große Banner ist schon gehängt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Der Förderverein der Scheeßeler Mühle bereitet den Tag der offenen Mühle vor. Dort öffnen sich zum 29. Mail die Pforten für spannende Besichtigungen mit fachkundigen Erklärungen. Und nicht nur das: Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher über den Flohmarkt bummeln, Kaffee, Kuchen, Bratwurst oder das eigens von Tobies Braukessel gebraute Mühlenbier verköstigen, einer Vorführung im Mahlen von Mehl beiwohnen oder sich zu technischen Details informieren. Kinder und Familien dürfen sich um 12 und 15 Uhr auf ein Puppentheater zum Märchen „Frau Holle“ freuen. Informationen gibt es nicht nur am Stand des Fördervereins, sondern auch bei den „Beeke-Löwen“, die dort die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes Löwenherz vorstellen.

Rund um die Scheeßeler Mühle ist wieder viel los. © Ulla Heyne

Mühlenensemble feiert Geburtstag

Auf dem Hellweger Mühlenhof feiert man in diesem Jahr mehr als den Mühlentag, sondern auch den 15. Geburtstag des Ensembles, das mit viel ehrenamtlicher Arbeit. „Am Anfang stand ein einfacher Backofen, der hier neben dem Heimat- und Kulturhaus in Hellwege nach traditionellem Vorbild gebaut werden sollte. Das war 2008“, erinnert sich Uwe Dammann, einer der Ehrenamtler. Doch das einst so bescheidene Projekt hat mittlerweile weitaus größere Dimensionen angenommen. Der heutige Mühlenhof in Hellwege besteht aus vier Gebäuden, von denen zwei tatsächlich historisch sind, und zwei nach historischem Vorbild neu aufgebaut wurden.

Neben dem Holzbackofen gibt es die Mühle, den Speicher und den Wagenschauer. Dazu kommen ein Brunnen aus Sandstein und eine benachbarte Streuobstwiese, die nach alten Plänen angelegt wurde. Komplettiert wird die Hofstelle durch eine Werkstatt, die nach alten Vorbildern rekonstruiert wurde. Darin ist auch Platz für zwei Kutschwagen.

Wie schmuck das Gesamtensemble ist, kann nun beim Mühlentag besichtigt werden. Passend zum Anlass hat der Freundeskreis des Mühlenhofes ein Fest mit Livemusik auf die Beine gestellt. Die „Folx Singers“ mit Musikern aus Hellwege, Ahausen und Ottersberg sorgen ab 11 Uhr mit drei Gitarren, Akkordeon und Percussion zum Frühschoppen bis zum Nachmittag für die musikalische Begleitung des Tages.

Mehr Mühlen in der Umgebung Auch außerhalb des Südkreises nehmen historische Mühlen am Deutschen Mühlentag teil. Neben Hellwege, Stuckenborstel, Scheeßel und Brockel sind es im Landkreis Rotenburg:

-Motormühle Nartum: Vorführungen und Butterkuchen aus dem Holzbackofen.

-Wassermühle Sittensen: Mühlengebäude und Museum von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem wird die Sonderausstellung „Weltenräume“ gezeigt.

-Wassermühle Eitzmühlen bei Selsingen: Besichtigungen und Kaffee und Kuchen von 13 bis 18 Uhr. Ab 9.30 Uhr gibt es ein Frühstücksbüffet.

-Windmühle Henriette bei Bremervörde: Führungen von 11 bis 18 Uhr. Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr. In den näheren Nachbargemeinden des Landkreises wird der Mühlentag ebenfalls begangen. Es machen außerdem mit:

-Windmühle Jan Wind in Etelsen: von 11 bis 18 Uhr stündliche Führungen mit Mahlgängen, Ausstellung und Verkauf.

-Wassermühle Cordingen bei Bomlitz: Dorffest von 12 bis 18 Uhr mit Kaffee und Kuchen und Gegrilltem, musikalischem Programm und stündlichen Führungen und Vorträgen zur Mühle, der ehemaligen Pulverfabrik und dem Schriftsteller Arno Schmidt.

-Windmühle Sprengel bei Neuenkirchen: Besichtigung und Mahlbetrieb, dazu Musik und Flohmarkt.

-Windmühle Kampen bei Tostedt: Von 10.30 bis 17 Uhr Mühlenführungen.