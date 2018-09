Von der Mühle bis zur Scheune

Sottrum - Von Matthias Daus. Der Tag des offenen Denkmals feiert in diesem Jahr am Sonntag, 9. September, sein 25-jähriges Jubiläum und unter dem diesjährigen Motto „Entdecken, was uns verbindet“ öffnen bundesweit historische Gebäude ihre Tore und gewähren einen Blick in längst vergangene Zeiten. Auch in der Samtgemeinde Sottrum gibt es eine Reihe an Denkmälern, die geöffnet sind und wo Ehrenamtliche ihre Arbeit vorstellen.

Die Stuckenborsteler Wassermühle

„Wir werden die Mühle laufen lassen, sie ist ja schließlich voll funktionsfähig“, sagt Hans-Richard Buthmann, „aber Getreide werden wir an diesem Tag nicht mahlen.“ Warum das so ist, das wird der geneigte Besucher an diesem Tag erfahren und auf den Führungen, die in der Zeit von 11 bis 17 Uhr angeboten werden, gibt es noch viel mehr Wissenswertes zu der Funktionsweise der Mühle, sowie zu ihrer wechselvollen Geschichte. Und da das Mühlengebäude im Jahr 1790 fertiggestellt wurde, gibt es sicherlich eine Menge zu erfahren.

Das Heimathaus in Sottrum

Das Heimathaus ist derart untrennbar mit dem Ortsbild von Sottrum verbunden, dass man meinen könnte, es habe dort schon immer gestanden. Genaugenommen stammt es aber aus Hassendorf und wurde erst 1996 an seinem neuen Standort aufgebaut. Zusammen mit den anderen Nebengebäuden ist hier ein historisches Gebäudeensemble entstanden, das sich zu entdecken lohnt. Von 11 bis 17 Uhr ist hier geöffnet, und Hans-Georg Wiedemeyer bietet Führungen je nach Bedarf an. Die Spinn-, Web- und Kreativgruppe des Heimatvereines stellt ihre selbst hergestellten Sachen aus und demonstriert zudem ihre alte Handwerkskunst.

Die St.-Georg-Kirche in Sottrum

In direkter Nachbarschaft zum Heimathausgelände steht die St.-Georg-Kirche zu Sottrum. Zu der Kirche, die bereits im Jahr 1205 eine erste urkundliche Erwähnung fand, gibt es eine Vielzahl von Geschichten und Legenden und wer mehr darüber erfahren möchte, hat am kommenden Sonntag die Gelegenheit dazu. Die St.-Georg-Kirche ist geöffnet von 11 bis 17 Uhr, und dort bietet um 15 Uhr Anna Eichhoff eine Führung an.

Thölkes Hus und der historische Schafstall

Auch in diesem Jahr sind zwei Gebäude in Höperhöfen mit beim Tag des offenen Denkmals dabei. Während im Thölkes Hus die Diele und der nebenstehende Speicher zu besichtigen sind, hat in der direkten Nachbarschaft der historische Schafstall geöffnet. Es gibt einen Frühschoppen ab 10 Uhr mit Bier und Bratwurst, nachmittags Kaffee und Kuchen bis 18 Uhr. Außerdem werden einige Oldtimer Trecker und Motorräder ausgestellt. Und das Besondere: Das Fachwerk für eine im Bau befindliche Remise wird Samstag auf das Natursteinfundament aufgestellt und kann Sonntag besichtigt werden.

Durchfahrtscheune in Jeerhof

Rund 300 Jahre ist sie alt, die Kornscheune in Jeerhof, und seit 1997 ist sie in Gemeindebesitz. Mit viel Privatinitiative wurde sie wieder hergerichtet und durch die „Boitzer Spinnstuv“ unterhalten. Deren Mitglieder werden am Sonntag von 11 bis 17 Uhr an der Scheune mit Kaffee und Kuchen sowie kalten Getränken vor Ort sein. Die Scheune ist geöffnet und es werden alte Gerätschaften ausgestellt und erklärt. „Wir freuen uns auf viele Besucher und Gespräche“, sagt Anne Corleis von der Spinnstuv.