Aus der Mühle in der Mühle

Integratives Theater-Projekt an der Stuckenborsteler Mühle

+ Die Raben sind los. Auch im Theaterstück „Kra Kra Krabat“.

Stuckenborstel – Es ist ein ungewöhnlicher Ort für eine Theateraufführung, dem Stück aber durchaus angemessen. Es geht um Ottfried Preußlers „Krabat“, der in der Stuckenborsteler Mühle am 6. und am 7. September Arbeit und ein neues Zuhause sucht. Um jeweils 19.30 Uhr sind alle Theater-Liebhaber und die, die neugierig auf Experimentelles sind, eingeladen, der turbulenten Geschichte von Krabat zu folgen.