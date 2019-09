Hundezüchter treffen sich in Bötersen zur großen Schau

Bötersen - Schon beim Hineingehen ist es unverkennbar, dass es eine Hunde-Schau ist. Überall tummeln sich die Vierbeiner in allen Größen, es ist verhältnismäßig laut, denn ständig ist einer von ihnen am Kläffen, während Frauchen und Herrchen an einem der Tische oder eben stehend in Kleingruppen miteinander fachsimpeln. Die deutsche Hundezüchter-Szene hat sich am Wochenende im Gasthaus Hoops in Bötersen getroffen. Der Internationale Dackel-Club Gergweis und der Internationale Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband haben zur sogenannten Deutschland-Siegerschau geladen. Eine außerordentliche, eine der wichtigeren Veranstaltung der Szene, wie es im Vorfeld hieß.

Mehr als 130 Hunde haben die Züchter an diesem Wochenende bewerten lassen. Die meisten Hunde, 85 an der Zahl, waren Dackel. Unter ihnen mit dabei der zweijährige Zwerglanghaardackel Tiny-Willow of Royal Mile’s Pride und seine Züchterin Dagny Schleusener aus Worpswede. Ihren ersten Hund hat sie 2005 bekommen, seit 2011 ist sie im Verband aktiv. Insgesamt vier Dackel hat sie mit nach Bötersen gebracht, um sie beurteilen zu lassen. Am Rande der Halle des Gasthauses Hoops, in einem sogenannten Ring, steht Uwe Thies, einer der Fachrichter. Zu dem geht sie zur Rassebeurteilung. Thies ist auch recht angetan von dem zweijährigen Rüden. „Er ist schon in vielen Punkten sehr gut. Fast überall nah dran oder bei 100 Prozent“, sagt er nach der Beurteilung und meint dabei beispielsweise die gerade Rückenlinie, das Gebiss oder den Gang.

Zuvor gibt es aber ein ganz genaues Prozedere. Nachdem sie die Ahnentafel vorgezeigt hat, muss Schleusener mit ihrem Hund ein paar Mal im Kreis gehen und dann auf den Fachrichter zu. Thies schaut sich den Hund ganz genau an, schaut, ob der Gang ein lockerer oder ein verkrampfter ist. Dann tastet Thies den Dackel von der Nasen- bis zur Routenspitze ab. Der wiederum lässt das stumm über sich ergehen. Schleusener kann zufrieden sein mit Tiny-Willow of Royal Mile’s Pride. Am Ende wird er in seiner Kategorie den zweiten Platz machen. Nicht schlecht für sein junges Alter.

+ Fest zum Programm gehörte auch ein Porträtfoto des Tieres. Das gestaltete sich zuweilen als aufwendig. © Röhrs

Die Züchter laufen sozusagen mehrere Stationen ab. Neben der Beurteilung ist draußen ein Hunderennplatz aufgebaut. Gerannt wird einzeln über 50 Meter und immer mit dem Züchter zusammen. Gerade machen sich zwei Frauen daran, mit ihren Collies die Strecke abzulaufen. Ein ungleiches Rennen, die beiden britischen Collie-Hündinnen Angel und Grace sind schon etwas älter und kommen im Vergleich zum Menschen etwas langsamer daher. Mit 12,5 beziehungsweise 17,1 Sekunden aber schon ganz ordentlich, wird versichert, und auch ein Leckerli gibt’s hinterher. Tagesrekord hielt zu dem Zeitpunkt allerdings ein Windhund mit rund fünf Sekunden.

+ Auch das Hunderennen über 50 Meter war Teil der Schau. © Röhrs

Auch Fotos werden gemacht, ein professioneller Fotograf ist angereist. Wahlweise auf einem Tisch oder auf dem Boden werden die Hunde positioniert, sofern er denn mitspielt. Oft genug muss der Züchter mithelfen, versucht, den Blick des Hundes in Richtung der Kamera zu lenken. Zwei Tage war Bötersen das Zentrum der deutschen Züchter-Szene. Man zieht ein positives Fazit. Auch, weil man dank des Wetters die Siegerausscheidung am Sonntag draußen machen konnte, so Mitorganisatorin Barbara Kerner. Ein Wiedersehen ist fest eingeplant. Denn die Dackelschau ist jährlich zu Besuch.