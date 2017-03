Mitraten erwünscht

Sottrum - Es ist ein Fall, den die Frau Kommissarin (gespielt von Mareike Bischoff und Francesca Waehneldt) eigentlich schnell lösen müsste – schließlich hat sie mit ihrer Assistentin Frau Müller (Charlotte Römer) eine frische Kraft von der Polizeischule an der Hand. Doch die adelige Familie des ermordeten Grafen (Josef Dreischulte) nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Das ist der Plott der Krimikomödie, den die Oberstufen-Theater-AG des Sottrumer Gymnasiums ab Montag, 20. März, in der Aula der Schule aufführt.

Erneut hat sich Lehrer und Regisseur Orphéo Dominique Hipp an den Schreibtisch gesetzt: „Das Stück stammt aus meiner Feder, es kommt alles da heraus“, sagt er, während er sich an den Kopf tippt. Meistens hat Hipp sonst bereits vorhandene Stücke umgearbeitet – im vergangenen Jahr ist aus verschiedenen Fällen von Sherlock Holmes das Stück „Scarlett Holmes und der Fall Cooper Beeches“ entstanden –, dieses Mal ist es allerdings eine komplette Eigenproduktion. Und es war nicht ganz einfach. „Nach Scarlett Holmes saß mir etwas die Zeit im Nacken“, gibt der Regisseur und Autor unumwunden zu. Und doch hat es noch rechtzeitig geklappt. Treu geblieben ist sich Hipp trotz der knappen Zeit: „Krimi ist mein Lieblingsgenre.“

Seit Herbst sind die Jungschauspieler, die zum größten Teil die zehnte oder elfte Klasse des Gymnasiums besuchen, nun dabei, das Stück mit dem Titel „Ein Graf stirbt selten von allein“ einzustudieren. Für die meisten ist es nicht das erste Mal, viele von ihnen waren schon im vergangenen Jahr dabei und wollen auch in Zukunft dabei bleiben. Renée Branderhorst, die im aktuellen Stück die Tochter des Grafen spielt, hat sogar noch weitergehende Pläne für die Zeit nach der Schule: Sie liebäugelt damit, später eine Schauspielschule zu besuchen.

Dass es sich um eine Eigenproduktion handelt, ist allerdings nicht die einzige Besonderheit an der neuesten Aufführung. Statt einer kurzen Pause mit einem Snack soll es dieses Mal gleich mehrere kleine Unterbrechungen geben – angelehnt an den aktuellen Trend der Krimidinner. So sollen die Zuschauer ermuntert werden, selbst im Stillen zu rätseln, wer wohl der Mörder ist, und das Programm ist als „Menü“ aufgebaut.

Weil aufgrund der vielen Snacks die Personenzahl vorgegeben ist, gibt es in diesem Jahr keine Abendkasse. Wer Plätze reservieren möchte, kann das im Sekretariat der Schule, unter der Nummer 04264 / 8361460 oder per E-Mail an sekretariat@gymnasium-sottrum.de. Die Tickets inklusive Snacks und Getränken kosten je zehn Euro. Die Termine: 20., 22., 23. und 24. März, Beginn ist jeweils um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr).

Wenn es nach Lehrer Hipp geht, sind vier Aufführungen aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Augenzwinkernd verdeutlicht er die großen Ambitionen des Schulensembles: „Wir kommen mit weniger Bühnenbildern aus. Es ist also auch ein Auswärtsengagement denkbar.“

Von Inken Quebe