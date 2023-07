Mit der ganzen Welt in Kontakt: Stefan Wagner aus Stuckenborstel ist Funkamateur

Von: Lars Warnecke

Für Stefan Wagner ist die Welt ein Dorf. Mit seinem Funkgerät stellt er mühelos Verbindungen über die Kontinente hinweg her. © Warnecke

Dank Telefon und Internet ist die Kommunikation über die Grenzen der Kontinente hinweg kein Problem mehr. Aber es gibt noch eine andere Art, Menschen in fernen Ländern kennenzulernen: Amateurfunk. Für dieses Hobby begeistert sich ein Stuckenborsteler.

Stuckenborstel – Stefan Wagner hockt in seinem Funkraum. Der befindet sich nicht im Keller, wie man vermuten könnte, sondern auf dem Dachboden. „Hallo“, sagt er in das Mikrofon hinein, „hier ist D-O-9-K-W“. Wer und ob sich überhaupt jemand am anderen Ende meldet, weiß der 39-Jährige bis dahin noch nicht, geschweige denn, in welchem Land die Person lebt. Das ist ein Aspekt von mehreren, der das Hobby für den Stuckenborsteler so interessant macht. Seit seinem 22. Lebensjahr ist Wagner Funkamateur – und so kommt es, dass er auch mal einen Schnack mit Menschen in Indonesien hält. Oder in Südamerika. Oder an jedem anderen Ort auf der Welt.

Heute aber herrscht Funkstille, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es rauscht und knackt, mehr gibt der Lautsprecher nicht preis. An der Sendeleistung liegt es nicht, dass kein Kontakt zustande kommt – dafür sorgt schon eine riesige Antenne, die auf dem Dach installiert ist. Um elektromagnetische Signale zu senden und zu empfangen. Vielmehr sind gerade heftige Sonnenstürme der Grund, die durchaus Einfluss haben können – „auf die Ausbreitung der Funkwellen“, wie Wagner erklärt.

Man merkt: Amateurfunk, das ist mit all den Codes und Abkürzungen ein eigener Kosmos. Und dennoch: Selbst in Zeiten von Handys und Internet ist das Hobby keineswegs ausgestorben. Weltweit gibt es etwa 2,6 Millionen Funkamateure, darunter etwa 70 000 in Deutschland. Stefan Wagner ist einer von ihnen. Was ihn mit seinen „Mitfunkern“ vereint: der Spaß am Basteln und die Begeisterung für selbst gebaute Elektronik. So ist der Amateurfunk vor allem eines: ein naturwissenschaftlich-technisches Hobby. „Und auch ich baue viele meiner Antennen selbst“, sagt der Familienvater, der beruflich als IT-Systemkaufmann unterwegs ist.

Angefangen habe seine Leidenschaft zu CB-Funkzeiten, also lange Zeit vor solch modernen Kommunikationsmitteln wie Whatsapp – 1998 war das, noch zu Schulzeiten. Mit seinem damals besten Kumpel, der im gleichen Ort wie er lebte, habe er sich damals über Walkie Talkies aus dem Conrad-Katalog ausgetauscht. „Da hat man zwischendurch auch mal andere Funkstationen hören können, die sich aber weiter entfernt befanden.“ Seine Neugierde, wie man auch die erreichen kann, sei damit aber auf jeden Fall geweckt worden. „Beim Funkhändler in unserer Straße habe ich mich dann entsprechend schlaugemacht, mir eine Antenne zugelegt und die dann auch gleich aufs Dach meiner Eltern gepackt“, erinnert er sich.

Die Bilanz der bislang von ihm hergestellten Kontakte kann sich sehen lassen: In mehr als 250 Länder hat Wagner schon gefunkt. © Warnecke, Lars

Noch heute widmet sich der Stuckenborsteler in seiner Freizeit der alten Leidenschaft des CB-Funks. CB stammt aus dem Englischen, steht für „Citizen band“, was so viel bedeutet wie Jedermann-Funk. Sein Hauptaugenmerk liegt mittlerweile aber auf dem Amateurfunk, da dieser viel mehr Möglichkeiten bietet als der CB – etwa mehr Frequenzen, Betriebsarten und Sendeleistung.

Wenn Wagner keine Zeit hat, vor seinem Funkgerät zu sitzen und mit Funkfreunden aus aller Welt zu sprechen, widmet er sich digitalen Betriebsarten. „Das ist im Endeffekt etwas, was ich per Fernzugriff auf meinem PC von überall auf der Welt aus machen kann“, erläutert er. Schreiben müsse er speziell bei der digitalen Betriebsart mit der Bezeichnung FT8 nichts – vorrangig würden bei dem Verfahren Signalstärken und Empfangsbestätigungen hin und hergeschickt. Eine erforderliche Anwesenheit im Funkraum sei dazu nicht zwingend nötig.

Trotzdem ist der gebürtige Hesse, so oft es geht, genau dort: In seinem kleinen Funkraum, in dem sich neben Funkgeräten, einem Antennenumschalter und Stehwellenmessgerät noch jede Menge weiteres technisches Equipment befindet. Keine Frage, der Mann ist optimal ausgestattet. Wie viel Zeit er für sein Hobby aufbringt, das hauptsächlich in dem Reiz besteht, irgendwelche Stationen zu empfangen? „Bis zu drei Stunden in der Woche sind es allemal – dann immer abends.“ Gerne würde er sich mehr Luft verschaffen, „mit Familie und Beruf ist das aber gar nicht so einfach.“

Was ihn am Amateurfunk vor allem reize: „Generell bietet der Möglichkeiten, auf der ganzen Welt Freundschaften zu schließen und dient damit auch der Völkerverständigung“, sagt der 39-Jährige, der für seine Passion auch eine Prüfung ablegen musste, in der vor allem gute Mathematik- und Physikkenntnisse gefragt sind. Um zu zeigen, wo er schon überall hingefunkt hat, deutet Wagner, dessen Rufzeichen DO9KW lautet, auf einen Bildschirm mit Weltkarte. Unzählige gelbe und rote Punkte sind darauf zu sehen. „Rot steht für Stationen, die ich schon erarbeitet habe und die schon bestätigt sind“, gibt er Auskunft. „Gelb bedeutet, dass ich die schon erarbeitet habe, die aber noch nicht bestätigt sind.“ In mehr als 250 Länder habe er so schon im Laufe der Jahre über die auf dem Dach installierte Antenne gefunkt und auch Öltanker und Polarstationen finden sich unter seinen „Errungenschaften“. Eine wahrlich beachtliche Bilanz.

Derweil rauscht und knistert es immer noch. Eine menschliche Stimme? Fehlanzeige. Die Sonne bereitet immer noch Schwierigkeiten. Der Stuckenborsteler kramt mehrere Aktenordner hervor. Darin abgeheftet sind sogenannte QSL-Karten. Die als Sammelstück heiß begehrten Dokumente schicken sich die Amateurfunker gegenseitig zu, um sich so eine erfolgreich hergestellte Funkverbindung ganz analog bestätigen zu lassen. Und noch einen Mehrwert hätten die Karten ihm zufolge: „Man lernt auch ein bisschen Geografie – ich wusste etwa früher nicht, wo die Insel Niue liegt.“

Ohne Antenne auf dem Dach geht natürlich nichts. © Warnecke, Lars

Als Exot sieht sich Wagner nicht, wisse er doch, dass es tatsächlich in der Gegend auch noch ein paar weitere Funkamateure und CB-Funker gibt. Viele Aktive seien aber inzwischen schon im fortgeschrittenen Alter oder verstorben, „mit Neufunkern sieht es dagegen leider auch nicht mehr so gut aus.“

Als Nächstes möchte er gerne auch persönliche Kontakte knüpfen und seine Amateurfunklizenz noch weiter aufstocken – in Bremen etwa gibt es einen aktiven Ortsverband des Deutschen Amateur Radio Clubs (DARC), Deutschlands größtem Amateurfunkverband, mit weit mehr als 100 Mitgliedern, welcher auch Kurse zum Erwerb der Amateurfunklizenzen anbietet. Zu dem habe er schon Verbindung aufgenommen. „Mir ist es wichtig, irgendwo einzutreten, wo man mehr macht als ausschließlich nur beim Kaffee fachzusimpeln.“ Er denke da zum Beispiel an gemeinsame Bastelarbeiten, an Funkevents, die man im Schulterschluss am Wochenende starten könnte, oder an den Besuch von Fachmessen. Wer sich mit ihm austauschen möchte, könne sich gerne an seine eigens eingerichtete Amateurfunk-E-Mail-Adresse DO9KW@mail.de wenden.

Am Ende, wer hätte es gedacht, taucht doch noch eine Funkstation auf. Zwischen dem Rauschen hört man im Äther eine männliche Stimme, die Stefan Wagner auch auf Anhieb erkennt. „Der kommt aus Indonesien, mit dem habe ich gerade gestern erst gesprochen“, sagt er. Das Gespräch mit ihm sucht der Stuckenborsteler nicht. Denn das ist ein ungeschriebenes Gesetz unter Funkamateuren: Funke nicht mit ein und derselben begehrten Station zweimal direkt hintereinander, sondern gebe anderen die Chance, mit dieser Station ebenfalls zu arbeiten.