Der Traum vom Fliegen: Mit Achim Figgen über den Flugplatz Rotenburg

Von: Nina Baucke

Teilen

Für Achim Figgen ist seine Arbeit auf dem Flugplatz eine „Traumkonstellation“. © Baucke

Mit dem Sottrumer Achim Figgen geht es über den Rotenburger Flugplatz - von den hinteren Hangars bis zur ausrangierten Transall-Maschine.

Rotenburg/Sottrum – Ein Brummen ertönt und wie automatisch zieht es den Blick gen Himmel. Ein kleines Propeller-Flugzeug überfliegt das Gelände und peilt die Einflugschneise von Ost nach West an. „Ach, die Yak“, sagt Achim Figgen – und weiß in dem Augenblick nicht nur den Flugzeugtyp, sondern obendrein auch, wer die Maschine fliegt. Man kennt sich und den dazugehörigen Flieger auf dem Rotenburger Flugplatz, und das gilt vor allem für den Sottrumer, der als Geschäftsführer dort die Fäden in der Hand hält.

Es ist sein Arbeitsplatz, auf dem wir an diesem Tag mit dem 53-Jährigen unterwegs sind, aber gleichzeitig ist es ein Ort, an dem Figgen sich wohlfühlt. „Es war einfach eine Traumkonstellation“, sagt er über den Augenblick, als er vor einigen Jahren die Geschäftsführung übernommen hatte. „Es ist nah an der Heimat und es hat mit Luftfahrt zu tun, es ist ein Job mit Verantwortung, der zwar keine Reichtümer bringt, aber in dem ich viele Möglichkeiten habe, zu gestalten“, erklärt er und ist überzeugt: „Denn dieser Platz hat noch einiges an Potenzial.“

Es war einfach eine Traumkonstellation.

Auf jeden Fall Laufpotenzial, allein die Ost-West-Länge beträgt gut zwei Kilometer. Dazu kommt an diesem Tag der Wind, der uns ordentlich um die Ohren pustet. Kein Wunder – ein Großteil des Flugplatzes ist freie Fläche. Gut für Figgen, denn von seinem Lieblingsplatz auf dem Gelände, seinem Büro, hat er einen Großteil des Areals im Blick. „Ein besseres Büro könnte ich mir nicht wünschen“, macht er klar.

Trotz des Wetters läuft der Flugbetrieb an diesem Tag, gerade ist ein Kleinflugzeug aus Hildesheim gelandet – kostenlos. „Wir sind zum ersten Mal im Landegutscheinheft mit drin“, sagt Figgen. Muss ansonsten der Pilot eines Flugzeugs dieser Größe und Bauart zwölf Euro auf den Tisch legen, darf er mit Gutschein dreimal für lau den Rotenburger Platz ansteuern. Zahlen muss auch die Bundeswehr, wenn sie den Platz für Übungen der Fallschirmspringer nutzt. „Unser Lieblingsnachbar“, sagt Figgen mit einem Lachen und zeigt in Richtung der Von-Düring-Kaserne.

Zumindest im Ruhemodus nimmt Achim Figgen auf dem Pilotensitz der Transall Platz. © -

Selbst am Ruder einer Maschine zu sitzen juckt Figgen allerdings nicht allzu sehr in den Fingern. „Mittlerweile bin ich in meinem Leben so oft geflogen, dass es für mich okay ist, ,nur‘ mitzufliegen“, sagt der Sottrumer. „Dabei wollte ich früher immer Pilot werden, aber dafür waren meine Augen zu schlecht.“ Stattdessen studierte er Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitet danach als Journalist bei einem Fachmagazin. „So habe ich am Ende viel mehr von der Luftfahrt mitbekommen, als wenn ich als Ingenieur nur für die linke Landeklappe zuständig gewesen wäre.“ So bleibt ihm auch das Tanken erspart, denn das hat es in sich: Drei Euro pro Liter kostet aktuell der Flugzeugsprit. „Fliegen ist ein teures Hobby“, sagt Figgen, als wir an der Tankanlage des Flugplatzes stehen. „Pferd, Boot, Flugzeug: Bei diesen Hobbys sollte man nicht quaken, dass es Geld kostet“, kommentiert er trocken.

Geld hat auch der Flugplatz immer wieder nötig: „Hier müssen wir dringend ran“, sagt er, als wir vor einem Spalt im Asphalt stehen, der danach aussieht, als sei er bereits einmal geflickt gewesen. Für den Platz zu arbeiten hat für Figgen etwas von Politik, und da dockt auch sein Engagement als Vorsitzender des Sottrumer Samtgemeinderates an. „Die beiden Aufgaben sind gar nicht mal so weit voneinander entfernt“, ist er überzeugt.

Einmal in einer Yak sitzen

Am Ende einer Reihe Hangars stehen vor einem Tor zwei kleinere Yak-Maschinen, eine davon hat uns vor wenigen Minuten noch überflogen. Hier werden sie von einem Spezialisten, der sich in dem Gebäude seine Werkstatt eingerichtet hat, gewartet. Zu ihm kommen mittlerweile nicht nur Yak-Flieger aus der Region, sondern auch von weiter her, unter anderem aus Österreich. Einmal mit einer Yak mitfliegen, das steht noch auf Figgens To-do-Liste. „Ich bin noch nie mir einer geflogen“, sagt er.

Auch wenn er generell nicht unbedingt selbst am Steuer sitzen muss, er genießt es, in der Luft zu sein, „gerade wenn es oben ruhig ist und man einen schönen Blick auf alles hat“, schwärmt er. „Die Freiheit ist da tatsächlich grenzenlos, und man ist weit weg von allem, was nervt.“

Der Sottrumer testet die Notbestuhlung. © -

Dauerhaft am Boden ist dagegen die ausrangierte Transall-Maschine, in deren Richtung wir nun gehen. Inzwischen steht sie auf einem tonnenschweren Betonfundament, mit Stahlseilen am Boden verankert, um auch stärkeren Stürmen standzuhalten. „Das Ding ist am Leitwerk zwölf Meter hoch, ein wüster Sturm könnte sie sonst umlegen“, sagt der Sottrumer, und es klingt etwas Stolz mit, dass es dem Flugplatz-Team gelungen ist, den ausgemusterten Militärtransporter an die Wümme zu holen. „Wir haben an den richtigen Stellen die richtigen Knöpfe gedrückt“, ist Figgen überzeugt, als wir dem Inneren des dunkelgrünen Maschinen-Veteranen eine Stippvisite abstatten.

Inzwischen macht sich bereits leichte Dämmerstimmung auf dem Areal breit, die Hildesheimer Hobbypiloten heben auch wieder ab. Vermutlich kommen sie wieder, zwei freie Landungen haben sie ja noch.