Mission erfüllt: Teilnehmer der Tour de L’Amitié laufen nach 1 547 Kilometern in Sauveterre ein

Von: Lars Warnecke

Sie sind über sich hinausgewachsen: Die Tourteilnehmer sowie Radfahrer und Läufer aus Sauveterre mit Sottrums Samtgemeindebürgermeister Holger Bahnrenburg (2.v.l.) kurz vor dem Einlauf in die französische Partnergemeinde. © -

Es ist geschafft: Nach mehr als 1 500 zurückgelegten Kilometern endete am Wochenende der Freundschaftslauf Sottrum-Sauveterre mit der Ankunft in der französischen Partnergemeinde. Die teilnehmenden Läufer und Radfahrer können durchaus stolz auf das Geleistete sein.

Sottrum/Sauveterre – Aus, Schluss und vorbei: Der Freundschaftslauf Sottrum-Sauveterre anlässlich der 50-jährigen Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen – er ist schon wieder Geschichte. Und die 30 Teilnehmer, die so manche Anstrengung und Entbehrungen auf sich genommen hatten? Sie dürften derweil um viele Erfahrungen reicher sein.

Am Samstagmittag liefen beziehungsweise radelten die Sottrumer durch das historische Stadttor von Sauveterre. Sie legten die letzten Meter bis zum Rathaus im Beisein von zahlreichen Zuschauern zurück, die den von einer Band musikalisch begleiteten Einlauf der norddeutschen Gruppe, welche an elf Tagen insgesamt mehr als 1 500 Kilometer zurückgelegt hatte, nicht verpassen wollten. Und auch die Sottrumer Delegation, die gut eine Woche nach dem Startschuss im Wieste-Ort via Bus nachgereist war, sowie Familienangehörige der Läufer standen schon erwartungsfroh Spalier. Was für ein Gänsehautmoment!

Am Ziel angekommen, hieß Christophe Miqueu, Bürgermeister der französischen Gemeinde, die Läufer und Radfahrer willkommen. Ute Vehlow-Diekmann aus dem Orgateam kam die Ehre zuteil, auf den letzten Kilometern den Staffelstab zu tragen und die darin enthaltene Grußbotschaft des Sottrumer Samtgemeindebürgermeisters Holger Bahrenburg (der übrigens selbst auf der letzten Etappe ein Stück weit mitgelaufen war) an Miqueu zu überreichen.

Schon in den Morgenstunden waren die Sportler, begleitet durch mehrere Radfahrer aus Sauveterre, von Sainte-Foy-la-Grande aus gestartet. Gut 36 Kilometer trennten sie da noch vom Ziel. „In Sainte-Foy-la-Grande, der Partnergemeinde des Landkreises Rotenburg, hatten wir am Abend zuvor die Grußbotschaft von Landrat Marco Prietz an die dortige Bürgermeisterin Giselle Guionie überreicht“, so Michael Itzen, einer der Mitorganisatoren des Laufes. „Nach vier Kilometern auf dem Weg nach Sauveterre kam die erste heftige Steigung – danach liefen wir auf Straßen, rechts und links des Weges die Weinberge, bis nach Soussac.“ Dort sollten sich für die allerletzten Kilometer noch zehn Läufer aus Sauveterre zur Gruppe hinzugesellen. „Auf die warteten auch gleich eine neunprozentige Steigung, die aber bravourös gemeistert wurde“, lobt Itzen.

Nur noch ein paar Meter bis zum Rathaus in Sauveterre, dann ist es geschafft. © -

Und in den Tagen zuvor? Da hatten die Teilnehmer neben dem Besuch von Kriegsgräberstätten, dem historischem Waggon von Compiegne, in dem die Einstellung der Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges beschlossen wurde, auch sehenswerte Schlösser besichtigt.

In Orléans, dem siebten Etappenziel, konnte eine Delegation das alte Rathaus besichtigen. In einem kleinen Empfang wurden für alle Teilnehmer Gastgeschenke entgegengenommen. „Dieser Empfang hätte eigentlich in einem größeren Rahmen durch die stellvertretende Bürgermeisterin von Orléans am Tag zuvor erfolgen sollen“, so der Sottrumer, der selbst mit dem Fahrrad die Tour de L’Amitié begleitet hatte. „Leider wurden wir aber durch eine Kommunikationspanne erst 30 Minuten vorher informiert.“

Auf der vorletzten Etappe – von Saint-Laurent-de-Céris nach Saint-Foy-la-Grande – starteten die ersten Läufer, ausgestattet mit Grubenlampen und reflektierenden Westen, schon in aller Herrgottsfrühe um 3 Uhr morgens – und das aus gutem Grund, wie Itzen berichtet. „So konnte der Staffelstab nahtlos auf der Strecke getragen werden, und so konnten auch wirklich alle Teilnehmer beim Empfang in Sainte-Foy-la-Grande anwesend sein.“ Da die Hügel in der morgendlichen Dunkelheit erst sehr spät zu sehen waren, sei dieser Abschnitt schon ein besonderes Erlebnis gewesen, betont er.

Bevor die Teilnehmer am Samstagabend in Sauveterre das Weinfest aufsuchten, gab es den offiziellen Teil. In dem unterstrichen Bahrenburg und Miqueu, die beiden Bürgermeister, nochmals die Bedeutung des Freundschaftslaufes, der zur Völkerverständigung zwischen beiden Nationen beigetragen habe. Auch Lühr Klee, seines Zeichens Mitglied im Samtgemeinderat und Leiter der Sottrumer Delegation, kam zu Wort, während die Läufer Nils Wilm Rosebrock und Marc Itzen – beide sind sie der französischen Sprache mächtig – eine Grußbotschaft des in Sottrum heimischen Europaabgeordneten Jan-Christoph Oetjen verlasen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Zahlreiche Einhemische begrüßen die Gruppe freudig in der Ortsmitte. © -

Und dann sollte es bei aller Taktung, die von langer Hand vorbereitet worden war, auf dem Weinfest tatsächlich noch eine handfeste Überraschung geben: Tabea Link, Partnerin von Läufer Michael Casselius, machte eben dem einen ganz und gar unerwarteten Heiratsantrag. Dieser, zunächst perplex, stimmte ihm auch zu.

Michael Itzen zieht ein durch die Bank weg positives Resümee: „Wir haben diesen Lauf absolviert, um die Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen zu festigen und die deutsch-französische Freundschaft aktiv zu gestalten.“ Mission erfüllt, darf man wohl getrost behaupten.