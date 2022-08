Autoschrauber unter sich: Michaela Heinzendorff betreibt eine Selbsthilfewerkstatt in Hassendorf

Einmal Nachschub für die Scheibenwaschanlage: Was Michaela Heinzendorff hier für das Foto macht, erledigen ihre Kunden ansonsten selbst. © Baucke

Mit ihrer Selbsthilfewerkstatt „Schrauberecke“ bietet die Hassendorferin Michaela Heinzendorff autoaffinen Menschen die Möglichkeit, in einer vollausgestatteten Werkstatt mit Hebebühne & Co. im Alleingang, aber mit Fachfrau im Hintergrund, kleinere Reparaturen und Basteleien am Fahrzeug vorzunehmen.

Hassendorf – Begleitet von einem Surren verlassen die Autoräder den Werkstattboden, bis sie dank Hebebühne auf Augenhöhe von Michaela Heinzendorff sind. Mit fachmännischen Griffen macht sie sich an den Radmuttern zu schaffen. Im Hintergrund dudelt das Radio. Heute geht es etwas ruhiger in ihrer Hassendorfer Werkstatt „Schrauberecke“ zu. „Es gibt oft Tage, da sind beide Hebebühnen belegt – und in der Mitte steht ein weiteres Auto“, sagt sie und lacht. „Dann bin ich ganz schön am Rennen.“

Denn was bei Heinzendorffs Unternehmen anders ist als bei einer normalen Werkstatt: Bei ihr sind es die Kunden, die sich an den eigenen Fahrzeugen zu schaffen machen. Die 37-Jährige wiederum stellt lediglich das dafür benötigte Equipment – und die Fachkenntnis. So war es zumindest vor zwölf Jahren gedacht, als Heinzendorff mit ihrer Selbsthilfewerkstatt den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hatte. „So, wie ich mir das ursprünglich überlegt hatte, konnte ich das nicht zu 100 Prozent so umsetzen, anderen Leuten einfach nur bei der Arbeit zuzusehen“, bilanziert sie nun. „Ich mache nun doch mehr selber, als gedacht, denn ohne Hilfe geht es bei vielen doch nicht.“

Michaela Heinzendorff kontrolliert in ihrer Werkstatt die Reifenmuttern an einem Auto. In der Regel sind es allerdings die Besitzer selbst, die dort an ihren Fahrzeugen werkeln. © Baucke

Die notwendige Expertise bringt sie ausreichend mit: Bei Mercedes in Rotenburg hat sie vor gut 20 Jahren ihre Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin absolviert – „als der letzte Jahrgang“, sagt sie. Bevor aus den Mechanikern die Mechatroniker wurden – und als zur Problemsuche zu Beginn noch die Motorhaube geöffnet und nicht erst der Laptop aufgeklappt wurde. „Das Spezialwerkzeug wird immer mehr. Und ohne Diagnosegerät, um den Bordcomputer auszulesen, geht es halt nicht mehr“, sagt sie.

Zunächst hat sie in ihrer Ausbildung mit Lastwagen gearbeitet, danach ging es in den Fahrzeugbau, bevor sie mit ihrer „Schrauberecke“ an den Start ging. Da ist es auch schon mal vorgekommen, dass der ein oder andere die Mechanikerin unterschätzt hat, „aber am Ende ist das gut für mich. Und inzwischen haben sich alle an mich gewöhnt“, bemerkt sie mit einem Lachen.

Mittlerweile hat sie viele Stammkunden, immer wieder kommen neue dazu, etliche davon auf Empfehlung – „und das nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus Zeven, Bremen und Achim“, freut sie sich. Die Leute zahlen bei ihr für die Zeit, die sie die Hebebühne nutzen, für alle weiteren Werkzeuge, wie zum Beispiel Winkelschleifer, fallen Extra-Kosten an. „Manche bringen ihr Werkzeug selber mit und tauschen das auch mit anderen Kunden durch“, sagt sie. „Andere haben auch Helfer dabei. Aber da merkt man immer wieder: Viele Köche verderben den Brei.“ Doch auch eine andere Beobachtung macht die 37-Jährige immer wieder: „Viele unterstützen sich auch gegenseitig. Hilfsbereit sind sie alle.“

Michaela Heinzendorff wirft einen Blick auf den Ölstand. © -

Inzwischen bietet sie aber nicht einfach nur das Equipment und die Werkstatteinrichtung an, sie selbst übernimmt unter anderem Klimaservice und Reifenmontage. „Von daher hat sich die Bandbreite meines Angebots vergrößert.“ Dennoch: Im Kern ist nach wie vor die Selbsthilfe das Thema in ihrer Werkstatt. Denn zum einen finden die Autobesitzer in ihre Werkstatt, die etwas an Know-how mitbringen, aber ein schmaleres Budget haben und daher kleinere Reparaturen selbst hinbekommen – zum Beispiel Öl- oder auch Reifenwechsel. „Auch einen Auspuff zu tauschen, also alles Dinge, die noch relativ einfach sind“, weiß Heinzendorff. „Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die vielleicht in anderen Werkstätten schlechte Erfahrungen gemacht haben.“ Und dann sind da natürlich die Autobesitzer, die einfach Spaß daran haben, das Auto zu reparieren oder daran herum zu basteln. „Vor allem die aus dem Tuning-Bereich machen am liebsten so viel wie möglich selber“, sagt die Hassendorferin. Einige ihrer Kunden bringen Ersatzteile mit, aber auf Wunsch übernimmt auch sie die Besorgung. „Ich habe da meine Zulieferer, und wenn ich ohnehin etwas bestellen muss, kann ich das für andere gleich mit erledigen.“

Langweilig wird es hier also nie.

Selbst wenn ihre Kunden die Reparaturen alleine hinbekommen, wirft sie noch mal einen Blick darauf und weist auch auf Fehler hin. „Doch im Grunde sind alle sehr gewissenhaft. Am Ende sollen sie ja zufrieden sein.“ Sie achtet zudem darauf, dass die Arbeitsvorschriften eingehalten werden. „Irgendwann klappte einer den vierten Arm der Hebebühne weg, um an eine bestimmte Stelle heranzukommen, und das Auto balancierte in der Luft. Aber das war zum Glück ein Kleinwagen, und alles ging gut“, erinnert sich Heinzendorff und lacht. „Langweilig wird es hier also nie.“