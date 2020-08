Mensch gegen Maßband

Sottrum – Die beiden Tische für die Anmeldung stehen bereit, ein paar Meter davor steht ein Desinfektionsmittelspender. Reiner Loss löst sich ein paar hundert Meter entfernt von der Hochsprung-Matte, wo ebenfalls alles aufgebaut wird. Loss und seine Frau Marlies sind die beiden Leiter des Sportabzeichenstützpunktes in Sottrum. Wie in jedem Sommer stehen sie und ihr Team mittwochs hier an der Sportanlage am Bullenworth, um die Sportler in der Samtgemeinde zu prüfen. „Natürlich sind es nicht so viele wie sonst“, Reiner Loss ist mittlerweile am Eingangsbereich angetroffen. Corona macht auch bei den Sportabzeichen keine Ausnahme. Aber davon beeindrucken lassen sich viele Sottrumer nicht, denn diese Stunde auf dem Sportplatz zeigt, die Lust an Bewegung ist immer noch da.

Oft sind es Familien, die das als gemeinsames Projekt sehen, ohne in einem Sportverein sein zu müssen, erklärt Loss. Früher, zu normalen Zeiten, waren immer bis zu 40 Leute an so einem Abend dabei. Anfangs waren die Teilnehmer auch noch vorsichtiger. Als man in der Corona-Krise irgendwann ein Hygienekonzept ausgearbeitet hatte und damit mit der Saison beginnen durfte, waren es anfangs nur um die zehn, die sich eine der Nadeln verdienen wollten. Mittlerweile sind es deutlich mehr, auch wenn Loss immer noch davon ausgeht, 2020 nicht an den Zahlen der Vorjahre anknüpfen zu können. In den Ferien sind die Teilnehmerzahlen bei den wöchentlichen Terminen wieder auf dem „Normalniveau“.

25 Personen haben sich etwa an diesem Abend vorher angemeldet. Das ist dem Stützpunkt momentan lieber, als wenn sie einfach so vorbeischauen. Dennoch, am Ende werden es etwa 30 sein, die an diesem Mittwoch einige ihrer Prüfungen ableisten werden. Es sind Freundinnen, Familien, einzelne Sportler, Kinder, Senioren – das Sportabzeichen ist für alle möglich. „Die Leute wollen Sport machen“, sagt Loss. Sie sind daher dankbar für jedes Angebot, das es gerade gibt. Trotz einiger „Ungewohntheiten“: Viele gehen automatisch Richtung Sprunggrube, wo sich die Prüfer versammelt haben. Der Stützpunktleiter muss einige Male darum bitten, sich zunächst zu desinfizieren und sich dann etwas abseits bei seiner Frau anzumelden. „Wir nehmen das hier sehr ernst.“ Corona erfordert Regeln.

Mittlerweile hat sich eine kleine Schlange vor der Anmeldung gebildet. Die Daten werden aufgenommen, währenddessen werden die Prüfer auf die einzelnen Stationen verteilt. Der Medizinballweitwurf soll noch ein wenig nach hinten versetzt werden. Irgendwann ruft Loss alle zusammen. Er erklärt die Regeln, die gelten: Es gibt drei Gruppen mit bis zu zehn Leuten, Sportgeräte werden nach Gebrauch von den Prüfern desinfiziert, beim Laufen immer eine Bahn Abstand halten. Doch zunächst läuft sich die Gruppe warm, einige Male die Laufbahn rum, dann wird sich unter Anleitung gedehnt. Anschließend weisen die Prüfer die Sportler ihren Gruppen zu, und dann kann es losgehen.

Es hat ein wenig was vom Zirkeltraining, wie man es noch aus dem Turnunterricht kennt. Es gibt mehrere Stationen, mit der Zeit wechseln die Teilnehmer sie durch. An der Sprunggrube wird zunächst aus den Stand gesungen, danach dürfen die Weitspringer ran. Die ersten Versuche sind alle im Bronze-Bereich, kratzen am Silber. Etwas entfernt hört man beim Sprint die anfeuernden Rufe der Prüfer. Hier geht es nicht darum, wer schneller laufen oder weiter beziehungsweise höher springen kann. Man muss selbst besser sein als die Mindestanforderungen. Es ist der Kampf gegen die Stoppuhr, der Wettbewerb gegen das Maßband.

Treffpunkt

Der Sportabzeichen-Stützpunkt Sottrum trifft sich immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr auf der Sportanlage am Bullenworth. Das Hygienekonzept ist einzuhalten, und man bittet um Anmeldung bei Marlies und Reiner Loss unter 04264 / 87650. Sie geben auch Auskunft über weitere Termine für Schwimmen oder Radfahren.