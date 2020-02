Der Mensch bleibt im Mittelpunkt

Otterstedt/Sottrum - Von Wieland Bonath. Begeisterungsfähig, Neugier mit einem guten Schuss kreativer Unruhe und einem Hang zur Perfektion, dabei im Erfolg und bei Rückschlägen immer bescheiden: Diese Attribute beschreiben Dietmar Plath (65), einer der weltweit erfolgreichsten Luftfahrt-Fotografen aus Otterstedt. Der 65-Jährige ist am 6. Juni in Sottrum zu Gast, um bei der Männerrunde der Kirchengemeinde über seine Arbeit zu referieren.

Gerne erzählt Plath die Geschichte von einem Empfang im Hamburger Flughafen. Eine Frau habe ihn damals gefragt, woher er denn stamme. „,Rund 50 Meter von meiner jetzigen Wohnung entfernt bin ich geboren‘, habe ich geantwortet. Darauf die Frau voller Mitleid: ,Ach, Sie armer Kerl, dann haben Sie ja gar nichts von der Welt gesehen‘.” Plath unterdrückte ein Lächeln, wies sie aber auch nicht auf sein kürzlich erschienenes Buch „Abenteuer Luftfahrt-Fotografie” hin, in dem er aus seinem 40-jährigen Berufsleben als Luftfahrt-Fotograf an Bord von mehr als 260 verschiedenen Flugzeugtypen und von Erlebnissen auf rund 600 Flughäfen in 130 Ländern in vielen Teilen der Erde berichtet – auf 192 Seiten mit Texten von Journalistin und Kollegin Sigrid Andersen und mit einer Fülle von Fotos, die Plaths Leidenschaft für die Menschen, die Natur, die Kultur und das Außergewöhnliche der Welt wiedergeben.

Dabei ist Plath trotz dieser wohl einmaligen Fülle ungewöhnlicher Erlebnisse und Erfahrungen eines bis heute geblieben: ein Kind seiner Heimat, ein Bürger seines 1 500-Einwohner-Dorfs Otterstedt. Dort ist er als einer von drei Brüdern aufgewachsen. Als 15-Jähriger wurde er vom „Virus” Luftfahrt und Flugzeuge infiziert. 1970 begann er seine Ausbildung beim Bremer Luftfahrtkonzern VFW (Vereinigte Flugtechnische Werke). Nach Abschluss der Industriekaufmannslehre gelang ihm mit Hartnäckigkeit und viel Talent der Sprung zu seinem eigentlichen Ziel, der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Damit war er bei „seinen” Flugzeugen, begleitete Fotografen und TV-Teams durch die Produktionshallen. Er brachte es bis zum Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bei Airbus Deutschland in Hamburg-Finkenwerder. Zwischenzeitlich erwarb er außerdem die Privatpiloten-Lizenz.

Vor rund 40 Jahren löste Plath sich von Airbus, richtete in Otterstedt sein Redaktionsbüro ein und rückte den Journalismus in den Mittelpunkt. Er übernahm das Luftfahrtmagazin Aero International, fungierte als Herausgeber und Chefredakteur. Reportagen aus vielen Teilen der Welt ließen die Leserzahl in die Höhe schnellen. Journalistin Astrid Röben über Plath: „Er fand wirklich in jedem Winkel dieses Erballs einen Draht zu den Bewohnern.”

Luftfahrt-Fotograf Plath ist Autor von Luftfahrt-Bildbänden und Mitautor von Büchern über zivile Flugzeugtypen, er schrieb Fotoreportagen für Magazine wie Geo, Stern, Time, Flight International und Aviation Week. Zur Zeit entsteht ein Buch, das mit Fotos von Plath und Texten von Röben die fernöstliche Gesellschaft Thai Airways vorstellt. Das Buch erscheint wie sein jüngstes Buch im „GeraMond Verlag“ und soll im April auf den Markt kommen.

Afghanistan, Ägypten, Äthiopien, Kanada, Kasachstan, Katar, Vatikan, USA, Vietnam – ein kleiner Ausschnitt der über 130 Länder in allen Teilen der Erde, die Plath zuerst mit seiner Hasselblad und jetzt mit seiner Nikon in den vergangenen 40 Jahren bereist hat – mit Hubschraubern, Militär-, Transport-, Passagier- oder Überschallflugzeugen, mit exotischen Konstruktionen, aber immer mit diesem Ziel: Nicht die Flugzeugtypen will er auf das Foto bannen. Ziel und Ehrgeiz sind: Zu der Maschine gehört der Menschen, das Flugzeug muss Teil der Landschaft, der jeweiligen Skyline und der speziellen Kultur sein. Für die Menschen ist der Mittelpunkt reserviert. In rund 130 Menschen der Erde sei er durchweg Menschen begegnet, die ihm immer wieder halfen, wenn er darum bat. Es gab aber auch Länder, die sich lieber abkapselten und die Besuche von Journalisten abwehrten oder ablehnten. Dazu gehörte China, das davon annektierte Tibet oder das Himalaja-Königreich Bhutan. Plath schaffte es nach oft jahrelangem Warten und zähen Verhandlungen, auch diese Grenzen zu überwinden.

Im Büro des Otterstedters hängt ein Foto mit einem von Urwald umgebenen Wasserflugzeugwrack. Es wäre fast die Maschine geworden, mit der Plath im Oktober 1993 im südamerikanischen Französisch-Guayana seinen letzten Flug gemacht hätte. Dieser scheinbar harmlose Flug, bei dem es auch zum europäischen Raumfahrtbahnhof Kourou gehen sollte, endete aufgrund einer Wetterfront und Brennstoffmangel in einer Katastrophe. Die drei mit jeweils zwei Personen besetzten Maschinen stürzten ab, doch die sechs Männer überlebten, Plath und der mitgereiste NDR-Fernsehmoderator Gunter Hartung mit schweren Verletzungen. Sie wurden mehr oder weniger durch Zufall im Urwald entdeckt und geborgen.

Und jetzt, wo Plath im Ruhestand ist? „Ich kann mir nicht vorstellen”, sagt er, „dass ich einfach die Hände in den Schoss lege. Ich möchte unbedingt weitermachen, wenn auch in zurückgeschraubtem Umfang. Dazu möchte ich mir bestimmte Themen auswählen, für die mir bisher die Zeit fehlte.”