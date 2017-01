Die meisten Züge rauschen durch

Bahnhof Sottrum: Einmal stündlich hält die Bahn

+ © Buschmann Einmal in der Stunde kommen die Menschen vom Sottrumer Bahnhof in die beiden Metropolen Hamburg oder Bremen. Ansonsten ist es verhältnismäßig ruhig – abgesehen vom Geräusch der durchrauschenden Züge. © Buschmann

Sottrum - Von Ulf Buschmann. Die Regionalbahn (RB) 41 verspätet sich um voraussichtlich fünf Minuten. Diese Neuigkeit verkündet das LED-Laufband an diesem Morgen auf dem Sottrumer Bahnhof. Die wenigen Fahrgäste nehmen es zuerst gelassen. Doch als es fast zehn Minuten sind, werden die beiden Frauen und der Mann ungeduldig. Es ist kalt und regnerisch. Der Wind kann zudem vom freien Feld gegenüber in die Unterstände fegen. Endlich trifft die RB 41 ein. Die Fahrgäste verschwinden in einem der Wagen, zwei andere steigen aus. Nach wenigen Augenblicken setzt sich der Zug der Metronom-Eisenbahngesellschaft wieder in Bewegung. So oder so ähnlich geht es jeden Tag auf dem Bahnhof Sottrum zu.

Zugbewegungen gibt es einige. Doch die meisten Bahnen halten nicht, sondern rauschen einfach durch. Nur einmal stündlich können die Fahrgäste vom Rand der Samtgemeinde aus nach Hamburg oder Bremen fahren. Sottrum gehört „eher zu den weniger stark frequentierten Bahnhöfen in unserem Netz“, sagt eine Metronom-Sprecherin. Wie viele Menschen dort täglich ein- und aussteigen, dringt bis zum gewöhnlichen Bürger gar nicht erst durch. „Ja, es gibt Zählungen des Fahrgastaufkommens“, sagt die Unternehmenssprecherin, „allerdings gehören die Ergebnisse zu den wettbewerbsrelevanten Daten, über die wir generell keine Auskunft erteilen“.

+ Lange hat es gedauert, bis der Sottrumer Bahnhof barrierefrei geworden ist. Der eingerichtete Fahrstuhl erleichtert jetzt den Wechsel auf den hinteren Bahnsteig. © Tisemann

Immerhin lässt sich anhand der abgestellten Autos auf dem Park-&-Ride-Parkplatz erahnen, dass Berufspendler aus der ganzen Region den Sottrumer Bahnhof nutzen, um mit dem Zug zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen. SFA für den ehemaligen Landkreis Soltau-Fallingbostel, VER für den Landkreis Verden und ROW beziehungsweise BRV für den Landkreis Rotenburg grenzen das Gebiet ein.

Das Gesicht des Bahnhofes ist das eines typischen, irgendwann im 19. oder frühen 20. Jahrhundert erbauten dörflichen Verkehrsknotenpunktes. Seitdem hat sich allerdings einiges getan, zuletzt ist ein Fahrstuhl für die Barrierefreiheit in Betrieb genommen worden.

Die Straße führt eng an den Gleisen vorbei. Sie lässt vermuten, dass am Bahnhof Sottrum einst Waren für die Betriebe in und um Sottrum gelöscht wurden. Schließlich war die Bahn bis zur großen Motorisierungswelle in den 50er- und 60er-Jahren das wichtigste Transportmittel.

Nicht nur ein kleiner Regionalbahnhof

Ein kurzes Knacken in den Lautsprechern. „Achtung, durchfahrender Zug. Vorsicht an Gleis 2“, lautet die vom Computer generierte Ansage. Kurz darauf rauscht ein ICE der Deutschen Bahn in Richtung Hamburg durch den Sottrumer Bahnhof hindurch. Er dürfte irgendwo aus dem Ruhrgebiet kommen. Denn Sottrum ist nicht nur ein kleiner Regionalbahnhof, sondern liegt auch an der Bahnstrecke Wanne-EickelHamburg. Sie gilt als die kürzeste Eisenbahnverbindung zwischen dem industriellen Herzen der Bundesrepublik und der Metropolregion Hamburg. Somit ist sie eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken in Nordwestdeutschland. Dazu gehören die Städte Bremen, Osnabrück und Münster.

Wenn die Metronom-Züge dort unterwegs sind, heißt es Hanse-Netz. Allerdings halten nicht alle blau-weiß-gelben Gespanne in Sottrum, sondern nur die RB 41. Früher wurden die Regionalbahnen liebevoll Bummelzüge genannt. Ältere kennen die Sprüche „Der hält an jeder Milchkanne“ oder „Blumen pflücken während der Fahrt verboten“ noch. Glücklicherweise sind diese Zeiten längst vorbei.

Regionalbahn fährt bis zu 160 Stundenkilometer

Auch eine Regionalbahn ist heute zügig unterwegs. „Dort, wo wir es dürfen, fahren wir bis zu 160 Stundenkilometer“, sagt die Metronom-Sprecherin. Dies gelte aber in der Regel nur für die schnellere Zugvariante, den Regionalexpress, kurz RE. Es liege daran, dass die Haltepunkte und Bahnhöfe „relativ eng beieinander liegen“ und eine Bahn einen gewissen Bremsweg benötige. Der RE hält jedoch nur in Rotenburg, Buchholz in der Nordheide, Tostedt und Hamburg-Harburg. Danach erreicht er schon Hamburg. In der Gegenrichtung steht noch der Hauptbahnhof auf dem Fahrplan.

Wesentlich langsamer rollen Güterzüge über das hiesige Schienennetz. Sie bieten den Reisenden in Sottrum immer wieder ein besonderes Schauspiel – auch an diesem verregnet-nasskalten Vormittag. Aus Richtung Hamburg kommt ein mehrere hundert Meter langer Containerzug. Aber statt geradeaus am Gleis 1 durch Sottrum zu fahren, schwenkt er auf ein Ausweichgleis. Das ist charakteristisch für die Strecke zwischen Bremen und Hamburg. Das dritte Gleis dient dazu, die schnelleren Personenzüge passieren zu lassen. Allerdings ist keiner in Sicht.

Nach dem Passieren des Güterzuges herrscht wieder Ruhe an der Strecke. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn ziehen sich in ihr warmes Büro zurück. Nur ein junger Mann harrt tapfer in der Kälte aus. Er wartet auf den Sottrumer Bürgerbus, der seit dem 1. April 2010 durch die Samtgemeinde fährt, und die Menschen in die umliegenden Gemeinden bringt.