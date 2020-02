Mehrjährige Haftstrafen

Verden/Sottrum – Zwei der drei Angeklagten in dem Verdener Landgerichtsprozess um einen Raubüberfall am 29. August 2018 in Sottrum haben gestern Freiheitsstrafen in Höhe von knapp sechs und sieben Jahren kassiert. Sie wurden von der 1. Großen Strafkammer des besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Der dritte Angeklagte, ein 28-Jähriger aus Sottrum, wurde freigesprochen. Ärger mit der Justiz droht nun aber noch zwei Zeugen. Sie sollen sich der uneidlichen Falschaussage schuldig gemacht haben.

Der Leiter des örtlichen Edeka-Marktes und eine Mitarbeiterin waren am Tattag morgens auf dem Weg zur Sottrumer Volksbank überfallen und Einnahmen in Höhe von 16 205 Euro geraubt worden. Der Marktleiter war dabei geschlagen und getreten worden. Beide Geschädigte wurden mit Pfefferspray ins Gesicht attackiert.

Am 10. Januar 2019 hatte sich der 27 Jahre alte Angeklagte aus Rotenburg bei der Polizei mit der Ankündigung eines Geständnisses gemeldet. Er gestand seinen Tatbeitrag, machte aber keine Angaben zu seinen Mittätern. Dabei ist er in dem Prozess geblieben, obwohl er sich damit noch einen Strafrabatt hätte verdienen können. So wurde er zu fünf Jahren und elf Monaten Haft verurteilt. Dabei fielen seine neun Vorstrafen erschwerend ins Gewicht. In einem DNA-Gutachten vom 22. Januar 2019 wurde festgestellt, dass er Verursacher eines Speichelflecks vor der Volksbankfiliale gewesen ist. „Alleine die Spucke hätte sie aber nicht überführt“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Bereits am Tattag war der gleichaltrige Angeklagte aus Ottersberg, gestern verurteilt zu sechs Jahren und elf Monaten Haft, unter Verdacht geraten. Einem Mitarbeiter der Volksbank war das Auto des Ottersbergers, besetzt mit drei Personen, aufgefallen. „Der Zeuge liest seit seinem zwölften Lebensjahr Autozeitschriften. Er konnte Marke, Modell, Farbe und das Baujahr benennen“, zeigte sich Oberstaatsanwalt Jann Scheerer in seinem Plädoyer beeindruckt. Nur auf das Kennzeichen hatte der von Autos begeisterte Zeuge nicht geachtet.

Alle vier Merkmale stimmten mit dem Ford des Angeklagten aus Ottersberg überein. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Wagen etwa eine halbe Stunde später mit warmer Motorhaube am Neuenlander Weg in Stuckenborstel entdeckt. Das passte jedoch nicht zu der damaligen Behauptung des Ottersbergers, den Wagen dort bereits am Abend zuvor geparkt zu haben, und zum Tatzeitpunkt bei seiner Freundin in Ottersberg gewesen zu sein.

Das Auto bezeichnete der Oberstaatsanwalt als „eine der vier Säulen“ seiner Beweiswürdigung. Weitere waren sein in der Funkzelle des Tatorts eingeloggtes Handy, dass seine Zeugin ihn in einer von vier Aussagen auf Aufnahmen einer Überwachungskamera erkannt hatte und dies anschließend in einem von der Polizei überwachten Telefonat mit ihrem Freund bestätigt hatte.

Auf diese Beweiswürdigung baute auch die 1. Große Strafkammer in ihrem Urteil. „In der Gesamtschau aller Indizien sind wir von der Täterschaft überzeugt“, betonte der Vorsitzende Richter Nikolai Sauer. Übereinstimmend mit den Anträgen des Staatsanwaltes und des Verteidigers Kay Müffelmann wurde nur ein 28 Jahre alter Angeklagter aus Sottrum freigesprochen. Laut Anklageschrift sollte er beim Fluchtfahrzeug gewartet haben.

Deutliche Worte fanden der Vorsitzende Richter und der Staatsanwalt dazu, dass ein Raub vielfach in seiner Schwere als Straftat von Tätern verkannt wird. Die Mindeststrafe liegt bei fünf Jahren. Und zum Verhalten der beiden Zeugen, die nun ein Strafverfahren erwartet, fanden auch beide Juristen deutliche Worte. „Ich mache seit elf Jahren Strafrecht. Aber ich habe es noch nicht erlebt, so angelogen zu werden“, leitete Sauer die Urteilsbegründung ein. Das Geld aus dem Überfall wird eingezogen, sobald das Urteil rechtskräftig ist.

Die Verteidiger Michael Helwig und Jakob Struif wollen für ihre Mandanten das Urteil anfechten. Helwig hatte für den geständigen Rotenburger in seinem Plädoyer eine „angemessene“ Strafe gefordert, Struif für seinen Mandaten aus Ottersberg sogar einen Freispruch.