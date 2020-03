Mehr als 250 Bewerber

Grundstücke im „Dannert IV“ stehen bald zum Verkauf

+ Die Erschließung des Baugebiets „Dannert IV“ ist fertig. Bald soll der Verkauf der Grundstücke starten. Foto: Röhrs

Sottrum – Nach einigen Monaten Bauzeit sind die Bagger und Bauarbeiter auf dem zukünftigen Baugebiet „Dannert IV“ mittlerweile wieder abgerückt. Die Erschließungsarbeiten sind damit abgeschlossen und auch die Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahn sind inzwischen fertiggestellt. Bald sollen die 16 Grundstücke in den Verkauf gehen. Nur eines muss dafür noch erledigt werden: „Die Endabnahme der Baumaßnahme erfolgt in Kürze“, so Gemeindedirektor Holger Bahrenburg.