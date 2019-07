Maßgebliche zwölf Quadratmeter

Was ist bei neuen Mehrfamilienhäusern eine geeignete Zahl an Stellplätzen für Autos? Unter anderem an dieser Frage ist das von der Rotenburger Planungsgemeinschaft Nord (PGN) angedachte Großprojekt an der Straße Am Meyerhofe gescheitert. Sie scheint eine Detailfrage zu sein, doch lohnt der genauere Blick auf ihren Einfluss auf den Städtebau. Antworten sucht auch das Verwaltungsgericht in Stade.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – 2,3 bis 3,5 Meter breit und fünf bis sechs Meter lang ist ein Auto-Stellplatz üblicherweise in Deutschland groß. Zusammengerechnet sind das in etwa zwölf Quadratmeter, die allerdings den Bau von Wohnungen maßgeblich beeinflussen können. Einfache Rechnung: Je mehr Wohneinheiten es auf einem Grundstück gibt, desto mehr Stellplätze muss es geben. Der Platz ist begrenzt, und wenn man, wie in Sottrum üblich, zwei Stellplätze pro Wohnung vorhalten muss, kommt schnell eine große Fläche zusammen. Vielleicht sogar eine zu große.

Platz, der nach Ansicht vieler Planer sinnvoller genutzt werden kann – zum Beispiel für mehr Wohnraum oder Grünflächen. Die Planungsgemeinschaft Nord (PGN) hatte unter anderem deswegen das Vorhaben zu den Akten gelegt, zwischen den Straßen Am Meyerhof und Am Osterfelde 95 Wohneinheiten zu entwickeln. Bis zu 250 Menschen hätten dort leben können. Ein Projekt, dass der Wieste-Gemeinde gut zu Gesicht gestanden hätte, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Neben der lang andauernden Skepsis und immer neuen Forderungen seitens des Gemeinderats im Bebauungsplan-Verfahren war auch wieder die Stellplatzzahl entscheidend. Zwei Plätze pro Wohnung, von denen die Lokalpolitik nicht abrücken wollte und die aus Sicht der PGN schlicht „antiquiert“ seien.

Das hat Konsequenzen für den Sottrumer Wohnungsmarkt – und nicht nur, weil die PGN von ihrem Plan zurückgetreten ist. Es führt dazu, dass in Sottrum teilweise nicht die Wohnungen gebaut werden können, die an der Wieste gebraucht werden: Kleinere Mietwohnungen, für die es selbst im Rathaus laut Gemeindedirektor Holger Bahrenburg immer wieder Nachfragen gibt. Die hält die Gemeinde selbst aber nicht vor.

Aus Investorensicht sieht das dann in Bezug auf die Stellplätze so aus: „Ich baue lieber eine 100-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Stellplätzen als zwei 50-Quadratmeter-Wohnungen mit vier Stellplätzen“, sagt der Sottrumer Bauentwickler Jürgen Plaschke. Alles andere ist seiner Meinung nach kontraproduktiv. Überhaupt sei die generelle Festlegung auf zwei Stellplätze etwas, dass er aus keiner anderen Kommune kenne, in der er Bauprojekte entwickelt – etwa Rotenburg, Verden oder Ottersberg.

Für ein Vorhaben an der Sottrumer Lindenstraße hat er dafür Einspruch gegen Teile seines vom Bauamt des Landkreises bewilligten Bauantrags einlegen müssen, um eben nicht die von Sottrum geforderten zwei Stellplätze bauen zu müssen. 14 Wohnungen sind dort bereits entstanden. Der Stellplatzbedarf liegt seiner Ahnsicht nach bei 21, bauen muss er – Stand jetzt – aber 28. Der Widerspruch blieb erfolglos. Im Januar 2018 zog er dann vor das Verwaltungsgericht Stade. Eine Entscheidung dort ist noch offen. Plaschke: „Man will ein Grundstück ja auch nicht zupflastern.“

Die Landkreisverwaltung bestätigt Widerspruch und Klage Plaschkes, äußert sich aber nicht weiter dazu. Es komme aber durchaus häufiger vor, dass Bauherren mit einzelnen Regelungen einer erteilten Baugenehmigung nicht einverstanden sind, so die Sprecherin des Landkreises, Christine Huchzermeier. Eine genaue Zahl konnte das Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung allerdings nicht nennen.

Wie schon die PGN vor einigen Wochen in dieser Zeitung, hat Plaschke die Schuldigen im Sottrumer Gemeinderat gefunden. In Sachen Ortsentwicklung wüssten die Ratsleute „gar nicht, was sie wollen“, so der Unternehmer. Niemand wage es, Entscheidungen zu treffen beziehungsweise wenigstens in den Dialog mit den Bauunternehmern zu treten. „Sie müssen nicht gut finden, was ich vorhabe, aber man kann doch über alles reden“, sagt Plaschke. Er wünscht sich darüber hinaus, dass der Rat genau formuliert, was er eigentlich will. „Man kommt nicht ins Gespräch.“ Bereits die im Nachhinein aufgetretenen Verkehrsprobleme rund um das Rewe-Kühllager und das Gewerbegebiet an der Autobahn 1 zeigten, dass es im Rat aktuell keinen Plan gebe. Es wirkt wie ein Abwarten. Schließlich arbeiten in Hannover gerade Fachleute an einer Ortsentwicklungsstrategie „Sottrum 2030“.

Die Landesbauordnung empfiehlt einen Stellplatzschlüssel von 1 bis 1,5 pro Wohneinheit. Dass man in Sottrum stets aber zwei Plätze fordert, hat sich „irgendwie festgefahren“, sagt Gemeindedirektor Holger Bahrenburg. Der Hintergrund liege in den Reihenhäusern an der Lindenstraße. Dort sei vor einigen Jahren mit zu wenigen Stellplätzen kalkuliert worden. Einen Ratsbeschluss, der die zwei Stellplätze grundsätzlich festschreibt, gibt es laut Bahrenburg allerdings nicht.

Er gibt zu, dass man in Zukunft die Zahl der Stellplätze in Bebauungsplan-Verfahren vielleicht genauer abwägen müsste. Das obliegt nicht ihm selbst, sondern wieder dem Gemeinderat. Aber gerade an der Lindenstraße sei es wichtig, dass Neubauten genügend Platz für Autos vorhalten, gibt Bahrenburg die Verwaltungssicht wieder. Es gebe im Rathaus häufiger Beschwerden von Anwohnern über Fahrzeuge, die im Grünbereich neben der Straße parken.

Der Prozess des Abwägens ist kein leichter. Auf der einen Seite möchte man Betonwüsten und zu viele versiegelte Flächen vermeiden, auf der anderen Seite müssen genügend Parkplätze da sein. Als Gegenbeispiel könnten da die neuen Wohnhäuser an der Ecke Am Meyerhofe und Große Straße dienen. Dort klaffen zu verschiedenen Tageszeiten große Lücken auf den Stellplätzen. Das Dilemma: Bis die Wohnungen tatsächlich bewohnt sind, kann der tatsächliche Bedarf nur durch Annahmen berechnet werden, so Bahrenburg. Es gebe zwar Berechnungsschlüssel, allerdings auch viele Optionen sowie Wenns und Abers. Sicher sei für Bahrenburg aber: Einfamilienhäuser brauchen zwei Stellplätze, Wohnungen mit mehr als 80 Quadratmeter Fläche ebenso.

Wenn man in Sottrum in Zukunft genauer abwägen würde, wie viele Stellplätze es braucht, wäre das sicher im Sinne der Planer und Investoren. Jürgen Plaschke: „Einzelfallabwägungen müssen wir machen.“ Das schreibe schon der Gesetzgeber vor. Er hat als ersten Schritt aber auch noch eine andere Idee: Ein lockeres Gespräch zwischen den Bauunternehmern und der Lokalpolitik, um sich auf dem kurzen Dienstweg besser zu verständigen. „Dabei kann es dann um Eckpunkte gehen“, sagt er.