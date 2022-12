Von Mode und Mbappé: Margot Rabine-Audoin besucht mit dem „Francemobil“ das Gymnasium

Von: Nina Baucke

Die Französin Margot Rabine-Audoin ist mit dem Francemobil in ganz Niedersachsen unterwegs. Ein Halt ist das Sottrumer Gymnasium. © Baucke

Margot Rabine-Audoin ist viel unterwegs: Mit dem „Francemobil“ tourt sie durch Schulen in ganz Niedersachsen. Ihr Ziel ist es Schüler für die französische Sprache zu begeistern. Auch in Sottrum vermittelt sie Gymnasiasten Eindrücke aus dem Alltagsleben in Frankreich.

Sottrum – Was verbinden Jugendliche in Deutschland mit Frankreich? „Den Eiffelturm, Disneyland, Mode und natürlich Kylian Mbappé“, sagt Margot Rabine-Audoin mit einem Lachen. Gerade in WM-Tagen kommen Fußballklischees auf den Tisch, und dazu gehört auch der Stürmerstar der „Les Bleus“. Mit diesen Klischees aufräumen und einen Einblick in das alltägliche Frankreich geben: Das ist das Ziel der 23-jährigen Französin, die mit dem „Francemobil“ durch Niedersachsen tourt – und damit auch in Sottrum Halt macht. Rabine-Audoin lebt seit einigen Jahren in Hannover, kommt aber ursprünglich aus Straßburg im Elsass, „und da habe ich schon im Kindergarten Deutsch gelernt, außerdem haben wir sowieso dicht an der Grenze gewohnt“.

Für das Deutsch-Französische Jugendwerk, das das „Francemobil“-Programm entwickelt hat, ist sie nun quer durch Niedersachsen an Schulen unterwegs – selbstverständlich in einem Pkw-Modell eines französischen Autokonzerns. „Ich möchte Schüler motivieren, Französisch zu lernen“, sagt sie. Die Nachfrage ist groß, drei Tage pro Woche tourt sie durch das Bundesland, es gibt viele Anfragen von Schulen und eine lange Warteliste. Denn dass es da Motivation braucht, davon ist auch Friedrich Pals, Schulleiter des Sottrumer Gymnasiums überzeugt: „Viele Schüler wählen in der Oberstufe die zweite Fremdsprache ab.

Das ist schade.“ Das ist auch der Grund, weswegen das „Francemobil“ früher ansetzt: In Sottrum sind es Schüler der Jahrgänge sechs bis acht, denen Rabine-Audoin auf Einladung der beiden Französisch-Lehrer Alina Freese und Hauke Müller etwas von ihrer Heimat vermittelt und für die Sprache begeistern will. Etwas, was sie immer wieder feststellt: „Für viele ist Französisch einfach nur eine Sprache, sie kennen keine Franzosen, haben keinen Bezug zu Frankreich. Dabei gibt es Schüleraustausche, und im Gegensatz zu Deutschland und zum Beispiel Spanien grenzen unsere Länder direkt aneinander. Deutschland und Frankreich haben eine lange Geschichte, und deswegen finde ich auch Partnerschaften zwischen Städten und Gemeinden wichtig.“

Dementsprechend ist ihre Herausforderung besonders in Schulen auf dem Land, die Schüler erst einmal aus ihrem Schneckenhaus zu locken: „Die sind oft anfangs sehr schüchtern, vor allem da ich erst zum Ende meines Besuchs Deutsch spreche“, erklärt Rabine-Audoin.

Sport und Musik als Patentrezept

Denn ihre Präsentation hält sie auf Französisch, „aber auch viel mit Händen und Füßen“, sagt sie. Es geht vor allem um die Sprache, um Vokabeln, aber auch um das alltägliche Leben in Frankreich, unter anderem sollen die Kinder und Jugendlichen Bilder aus Frankreich und Deutschland vergleichen. Ihr Patentrezept: „Viel über Sport oder Musik sprechen und vor allem erzähle ich viel von mir selbst – dann hören sie immer sehr gut zu.“ Und noch eine Beobachtung macht Rabine-Audoin in Sottrum, aber auch immer wieder in anderen Schulen: „Viele sagen immer sofort: Ich kann kein Französisch. Ich versuche ihnen bei meinen Erklärungen zu helfen, in dem ich beim zweiten Mal andere Worte verwende. Und dann merken sie Stück für Stück, dass sie mehr Worte kennen und es besser verstehen, als sie gedacht haben.“

Und sie kann die Sottrumer Schüler in einem Punkt beruhigen: „Rechtschreibung auf Französisch ist schwierig, und nicht nur für euch, sondern auch für uns Franzosen.“