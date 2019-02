Finanzausschuss diskutiert über Straßenausbaubeiträge

Wird eine Straße erneuert, kann es für Anlieger teuer werden. In Sottrum will man das ändern.

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Es ist eine Frage von Fairness und Timing: die Abschaffung oder Aussetzung der Straßenausbaubeiträge in Sottrum. Eine Frage, mit der sich nun auch der Finanzausschuss der Gemeinde auf Drängen der FDP-Fraktion gewidmet hat. Allerdings bleibt dieser weiterhin ein Ergebnis schuldig.

Eigentlich ist man sich ja einig. Das hat auch Ausschussvorsitzende Friederike Paar (CDU) am Donnerstagabend schnell festgestellt: Die Straßenausbausatzung gehört überprüft, dieser fraktionsübergreifende Konsens konnte zumindest schon mal festgestellt werden. Aber wie? Dafür wünschen sich die Ratsleute mehr Informationen; Zahlen, die einen Überblick geben könnten, wie hoch die Mehrbelastungen für die Gemeinde durch eine Abschaffung sein würde. Und wie man sie gegebenenfalls refinanzieren könnte. Zur nächsten Sitzung im März sollen diese dann vorliegen, dann möchte man weiter beraten.

Man steht ein wenig zwischen den Stühlen. Ein großes Fragezeichen besteht, da man nicht weiß, wie in Zukunft die Grundsteuer berechnet werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen Jahr angeordnet, dass dies neu geregelt werden muss. Derzeit laufen in Berlin die Verhandlungen. Die Grundsteuer wird letzten Endes von den Kommunen erhoben und wäre ein Weg, die Kosten für Straßenbaumaßnahmen auf alle Schultern in Sottrum zu verteilen und nicht nur auf die Anlieger der betreffenden Straßen. Zwar ging man im Ausschuss erstmal nicht davon aus, dass unmittelbar nach einer Abschaffung die Grundsteuer erhöht werden müsste. „Aber irgendwann wird das wohl kommen“, so Paar.

Die Anlieger, untermauerte Jan-Christoph Oetjen (FDP) den Antrag, seien für Schäden nicht verantwortlich. Vielmehr, ließ sich heraushören, wäre die Landwirtschaft ein Problem. Ein aktuelles Beispiel sind die erst vor wenigen Jahren erneuerten Straßen in Stuckenborstel, die eher von schweren Landmaschinen stark beansprucht werden als von Autos. Anlieger des Blumenwegs, die am Donnerstag die Bürgerfragestunde nutzten, haben ähnliche Ursachen ausgemacht. Der Blumenweg sei seit Jahrzehnten nicht saniert worden. Die Anwohner befürchten nun, die Schäden finanziell ausbügeln zu müssen, sollte die Beitragssatzung beibehalten werden. Neben Abschaffung oder Beibehaltung der Satzung gibt es auch die Möglichkeit, die Beiträge auszusetzen. Der Rat könnte per Sonderbeschluss, Anlieger von Ausbaubeiträgen befreien.

Am Beispiel Stuckenborstel lässt sich auch ein weiterer Ansatz in der Fairness-Frage ausmachen: Dort zahlen einige Bürger immer noch ihre Straßenbaubeiträge ab. Lühr Klee (Grüne), selbst Anwohner einer der damals sanierten Straßen, stellte daher die Frage, warum man die Abschaffung der Satzung jetzt diskutiert und nicht schon damals.

Oetjen hatte zuvor von einem Sonderfall gesprochen, stimmte aber grundsätzlich zu. Damals flossen Mittel aus der Dorferneuerung, günstiger ist es für die Stuckenborsteler damals dadurch aber nicht geworden, merkte Jens Cordes noch an. Es sei einfach nur teurer gebaut worden. „Anlieger tragen die Kosten, dürfen aber nicht mitentscheiden“, führte Oetjen aus. Eine Abschaffung der Satzung könne daher dazu führen, dass die Gemeinde insgesamt sparsamer planen würde, da es dann ausschließlich um ihr eigenes Geld gehe.

Die Stuckenborsteler könnten sich durch eine Abschaffung der Satzung nun benachteiligt fühlen. Dafür wurde allgemein auch Verständnis aufgebracht. Das sei allerdings kein Grund, nicht über den Sachverhalt zu verhandeln. „Irgendwann muss man den Schnitt eben machen“, so Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) und Mike Lünsmann (SPD) während der Aussprache.

Auch Krahn sprach sich für eine Reform aus. „Man muss das System langsam hinterfragen“, sagte er und verwies darauf, dass die Ertüchtigung Lindenstraße ebenfalls ohne Anliegerbeiträge finanziert worden sei. Für Veränderungen müsse man aber wissen, mit welchen Zahlen die Gemeinde agiere.

Dem soll die Samtgemeindeverwaltung bis zur nächsten Finanzausschusssitzung nun nachkommen und dabei auch berücksichtigen, welche Straßenbauprojekte in den kommenden zwei Jahren einfließen. FDP-Mann Jan-Christoph Oetjen mahnte dabei aber Realismus an. Mehr als eine Straße pro Jahr würde nicht gebaut werden. Mit den Zahlen wolle man dann eine Entscheidung herbeiführen.