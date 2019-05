„Man muss sich mehr einlassen“

Auch an der Kläranlage ist in Sachen Klimaschutz schon etwas passiert. Foto: Röhrs

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Samtgemeinde Sottrum Nägel mit Köpfen gemacht und mit Dr. Kirstin Taberski eine bereits 2016 im Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes beschlossene Klimaschutzmanagerin eingestellt. Eine Stelle, die im Landkreis noch Seltenheitswert hat. Sie soll die Samtgemeinde und auch ihre Mitglieder grüner machen. Erste Projekte sind bereits angelaufen. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die Einhaltung der anderen Punkte im Konzept voranzutreiben: Der Energieverbrauch soll laut einem bereits 2015 verabschiedeten Maßnahmenkatalog unter anderem in allen sieben Mitgliedsgemeinden gesenkt, dafür eventuell mehr Ladestationen für elektrische Fahrzeuge installiert oder ein Carsharing-Angebot etabliert werden. Wie sie bislang vorangekommen ist, erzählt sie im Vorfeld eines Vortrags am Donnerstag in der St.-Georg-Kirche.

Frau Taberski, sind Sie ausgelastet?

Ja, bin ich.

Nachdem Sie jetzt schon eine Weile als Klimaschutzmanagerin arbeiten: Wie klimafreundlich ist die Samtgemeinde Sottrum?

Sie ist schon auf einem ganz guten Weg, aber ich habe noch viele Punkte festgestellt, wo sie noch was tun kann.

Zum Beispiel?

Im Rahmen des Energiemanagements habe ich zwei Schulen und das Rathaus genauer betrachtet. Da gibt es Einsparungsmöglichkeiten im Wärme- und im Strombereich. Zum Beispiel müssen die Betriebsprogramme an die Belegungspläne angepasst werden.

Wie äußert sich das?

Im Rathaus zum Beispiel gibt es ja Sitzungen in der Regel am Montag- und am Donnerstagabend. Der Sitzungsraum wurde vorher an den anderen Tagen aber auch beheizt. Das heißt, ich habe geguckt, wann dort gearbeitet wird und wann es dort also warm sein muss. Dann habe ich das Betriebsprogramm daran angepasst. So ähnlich habe ich das auch an den Schulen gemacht.

Werden Sie beziehungsweise Ihre Arbeit gut angenommen?

Ja, es gibt zwar ein paar Menschen, die im ersten Moment ein bisschen erstaunt sind und noch nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen, aber ansonsten habe ich einen ganz positiven Eindruck.

Sie waren viel unterwegs, haben sich zum Beispiel den Gemeinderäten vorgestellt. Wie war dort das Feedback?

Unterschiedlich. In manchen Gemeinden fühlte ich mich gut aufgenommen und hatte das Gefühl, dass auch das Interesse besteht, etwas in Richtung Klimaschutz zu tun – in etwa mit Veränderungen bei der Beleuchtung. Und bei anderen Gemeinden war es eher so, dass ich auf etwas leere Gesichter gestoßen bin.

Wie kann das kommen? Glauben einige, dass man schon genug macht, oder will man sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen?

Das kann ich gar nicht so genau sagen, wo die Gründe jetzt bei den einzelnen Gemeinden liegen. Aber ich vermute, dass die Wichtigkeit des Themas noch nicht in alle Köpfe vorgedrungen ist.

Das hören Sie persönlich dann gar nicht mal so gerne, oder?

Ja, aber ich bin auch realistisch. Natürlich höre ich das nicht so gerne, aber das ist ja auch meine Aufgabe, die Leute zu informieren, damit sie sich mehr mit dem Thema beschäftigen.

Wie möchten Sie die Leute überzeugen?

Mein erster Plan ist zunächst das Argument „Geldersparnis“ – im Samtgemeinde-Kontext und auch in den einzelnen Gemeinden. Da habe ich mir ja auch die Strom- und Heizkostenabrechnungen angeschaut. Ich glaube, da ist ein großes Potenzial, wo das Geld dann für andere Dinge ausgegeben werden kann.

Sie stehen nicht nur den Gemeinden zur Seite, sondern auch den Bürgern. Wie stark ist die Resonanz auf dieser Seite?

Ich hatte eine Anfrage ganz konkret nach einer Fördermöglichkeit. Ansonsten ist das noch verhalten, aber ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr wird, weil es im nächsten Veranstaltungskalender noch einen Hinweis zum Thema geben wird.

Haben Sie mit dem verhaltenen Start gerechnet, oder haben Sie gedacht, dass man Ihnen die Tür einrennt.

Dass man mir die Tür einrennt, habe ich nicht gedacht. Ich bin eigentlich ganz positiv überrascht, weil sich ganz viele Akteure bei mir gemeldet haben, die schon etwas in dieser Richtung tun.

Mit Akteuren meinen Sie Vereine?

Ja, aber auch die Kirche zum Beispiel mit der Vortragsreihe der St.-Georg-Stiftung oder die Bürgerenergiegenossenschaft. Das fand ich schon ganz positiv.

Was hat die Samtgemeinde denn in Sachen Klimaschutz vernachlässigt?

Generell ist das Thema Klimaschutz – und dass es ja auch ein Querschnittsthema ist – noch nicht in den Köpfen drin. Ich glaube, da gibt es in allen Bereichen der Samtgemeinde noch Potenzial, sich mehr darauf einzulassen.

Muss eine Kommune oder eine Verwaltung beim Klimaschutz nicht mehr Vorbild sein?

Was meinen Sie mit „mehr“? Ich finde, sie muss Vorbild sein, und daran arbeite ich.

Reicht eine Solaranlage auf dem Dach als Vorbild aus?

Das wäre eine Möglichkeit, aber andererseits sind es die alltäglichen Abläufe, die auf den Klimaschutz abgestimmt werden können – sei es beim Energiesparen oder in der Mobilität mit dem Elektroauto der Verwaltung. In der Kläranlage wurde auch schon etwas gemacht: Man muss daran arbeiten, dass die großen Stromverbraucher oder Kohlenstoffdioxid-Emittenten hier weniger verbrauchen.

Müssen die Gemeinden für mehr Klimaschutz politisch mehr in die Wege leiten?

Da würde ich mich drüber freuen, aber das ist ja nicht meine Aufgabe.

Was sind Ihre nächsten Projekte?

Es geht weiter beim Energiemanagement. Da ist es meine große Aufgabe, das in der Verwaltung zu verstetigen. Das heißt, ich spreche mit den anderen Abteilungen, wie man das Thema dort handhabt und wie man das zu einem Projekt machen kann, dass die Verbräuche auch überwacht werden und dadurch auch Maßnahmen ergriffen werden können, um sie zu reduzieren. Dann geht meine Zusammenarbeit mit den Schulen weiter – im November gibt es eine Ausstellung im Gymnasium. Und dann hoffe ich auch, dass mit der Bevölkerung und den Gewerbetreibenden eine Zusammenarbeit entsteht.

Wenn Sie aus den vergangenen Monaten ein Fazit ziehen, wie fällt das aus? War es ein guter Start?

Ja, es war ein guter Start. Die Aufgabe bringt mir Spaß, und ich habe auch das Gefühl, dass ich schon ein paar Dinge in Gang bringen konnte.