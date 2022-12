Superkraft Achtsamkeit: Lola und Nele Gut wollen Projekt „Gesunde Dörfer“ bereichern

Von: Nina Baucke

Die beiden Schwestern Lola (l.) und Nele Gut wollen das Angebot der „Gesunden Dörfer“ bereichern. © Baucke

Lola und Nele Gut wollen Projekt „Gesunde Dörfer“ bereichern - mit Yoga- sowie MBSR- und MBCL-Kursen.

Hassendorf – „Ein Grashalm wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht“, besagt ein afrikanisches Sprichwort. Für die Sottrumerinnen Lola und Nele Gut hat dieser Satz eine besondere Bedeutung. Denn die beiden Schwestern wollen mit ihren Kursen in Yoga, Meditation und „Mindfulness Based Stress Reduction“ (MBSR) das Spektrum des Projektes „Gesunde Dörfer“ der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung erweitern.

„Wir haben den Flyer entdeckt und waren überrascht, dass es hier so etwas Spannendes gibt“, erinnert sich Lola Gut. „Und wir waren beeindruckt von Gesundheitslotsin Anika Cordes, die das alles ehrenamtlich macht. Wir haben das gleiche Ziel: den Menschen etwas für ihre Gesundheit anzubieten.“

Achtsamkeit und Stressreduktion

Im Fall der beiden Schwestern geht es dabei vor allem um Achtsamkeit und Stressreduktion. „MBSR-Kurse gibt es hier ansonsten nicht so wirklich“, ergänzt Nele Gut. MBSR ist eine Ende der 70er-Jahre von dem US-amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn entwickelte Möglichkeit zur Stressreduktion: „Es ist ein Programm, dass sich über acht Wochen erstreckt, mit acht Terminen über jeweils zweieinhalb Stunden. Und zum Abschluss verbringen wir einen ,Tag der Stille‘ zusammen“, erklärt Lola Gut.

Stress, so die Sottrumerin, sei an sich gar nicht so schlimm. „Aber vielen fehlt die Entspannungskurve. Ich muss die Möglichkeit haben, zwischendurch einmal runterzukommen und auch längere Ruhepausen zu haben.“ Daher gehe es bei MBSR im Kern um die Fähigkeit, Momente an- und wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten, und mehr Achtsamkeit für sich selbst zu entwickeln. Das sei wissenschaftlich fundiert. In den ersten Einheiten beginnt Lola Gut immer mit einer Body-Scan-Übung, dann folgen sanftes Yoga sowie eine Sitzmeditation. „Das ist ein großer Punkt, denn dabei durchwandern wir die Sinne und nehmen den Körper so wahr, wie er ist.“ Denn ein Problem stressgeplagter Menschen: „Sie sind zu sehr auf Autopilot unterwegs, machen etliche Dinge wie Zähneputzen und Autofahren automatisch. Daher brauchen wir einen Raum zwischen Reiz und Reaktion und ein stärkeres Bewusstsein für das, was ist. Dann sind wir viel mehr mit uns selbst in Verbindung“, so die 33-Jährige, die ansonsten als Pädagogin arbeitet.

Wir sind oft mit uns selbst sehr kritisch und begegnen unseren Freunden netter als uns.

Dazu bietet sie Kurse in „Mindfulness-Based Compassionate Living“ (MBCL) an, ein von den Niederländern Erik van den Brink und Frits Koster entwickeltes Programm nach dem MBSR-Konzept, das daran andockt. „Wir sind oft mit uns selbst sehr kritisch und begegnen unseren Freunden netter als uns“, sagt Lola Gut. „In diesem Programm geht es darum, zu lernen, wie wir zu uns selbst freundlich sind, den Horizont zu weiten und eine Antwort auf diese Frage zu finden: Was brauchen wir für ein glückliches Leben?“

Für die beiden Schwestern passen Nele Guts Yoga-Kurse gut dazu: In den Corona-Jahren hat die 38-Jährige ihre Ausbildung zur Yoga-Lehrerin absolviert und gibt unter anderem Kurse an der VHS in Rotenburg. Sie vermittelt Hatha- und Vinyasa-Yoga: „Es ist eine schöne Arbeit“, sagt sie. „Man bekommt sehr viel zurück.“

Kurse, unter anderem in Zürnshof in Hassendorf

Seit einigen Jahren beschäftigen sie sich mit diesen Themen; Lola seit 2015 mit MBSR, Nele seit 2011 mit Yoga. Eine wichtige Rolle spielte dabei ein längerer Aufenthalt Nele Guts auf Bali in Indonesien, wo auch Lola sie mehrmals besucht hat. „Irgendwie haben wir da zusammengefunden“, sagen beide mit einem Lachen. Herausgekommen ist das gemeinsame Projekt „Mindfulpanda“, in dem sie Yoga- sowie MBSR und MBCL-Kurse, unter anderem in Zürnshof in Hassendorf, anbieten. „Achtsamkeit ist eine Superkraft“, sind beide überzeugt. „Und wir können lernen, sie in unseren Alltag zu integrieren.“

Kontakt Mehr Informationen sowie Termine gibt es unter www.mindfulpanda.de, telefonisch unter 0157/37034373 sowie per E-Mail an superkraftachtsamkeit@gmail.com.