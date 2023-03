Liebeserklärung an Hebammen: Zwei Freundinnen schreiben einen Roman

Von: Antje Holsten-Körner

Mina Teichert mit ihrem Roman Storchenherzen, den sie zusammen mit Friederike „Fritzi“ Grauf zu Papier gebracht hat. © Holsten-Körner

Mina Teichert stand schon einmal auf der Spiegel-Bestsellerliste. Nun wagt sie mit Lektorin und Freundin Friederike „Fritzi“ Grauf den nächsten Versuch. „Storchenherzen“ ist eine Liebeserklärung an Hebammen.

Reeßum/Ottersberg – Mit „Neben der Spur, aber auf dem Weg“, einer Autobiografie über ihre eigene ADS-Erkrankung, war Mina Teichert viele Wochen in der Spiegel-Bestseller-Liste zu finden. Als Autorin ist sie jedoch nicht festgelegt, sondern in vielen Genres zu Hause. Ihr jüngstes Werk hat sie erstmals zusammen mit ihrer langjährigen Lektorin und Freundin Friederike „Fritzi“ Grauf als Autoren-Duo unter dem Namen „Fritzi Teichert“ geschrieben. „Storchenherzen“ ist ein Roman über Freundschaft, Liebe und ganz viel Chaos. Und eine Liebeserklärung an alle Hebammen.

Im Mittelpunkt stehen die etwas ruppige Helga, die zusammen mit ihrer Kollegin Monika eine kleine Hebammenpraxis betreibt, und die junge Hebamme Madita, die nur so von Tatendrang strotzt. Helga ist entsetzt: Madita redet ohne Punkt und Komma, ist ekelhaft fröhlich und macht laufend esoterische Verbesserungsvorschläge. Auch für Madita ist der Start in den Berufsalltag ruckelig, denn an ihrem ersten Tag verursacht sie beinahe einen Unfall.

Das Buch „Storchenherzen – Zwei Hebammen zwischen Chaos und Liebe“ von Fritzi Teichert; 496 Seiten, 11,95 Euro; ISBN: 978-423-22020-0

Doch statt der Verunsicherung tauchen plötzlich lästige Verliebtheitsschmetterlinge auf. „Die Idee zu ‚Storchenherzen‘ stammt von Fritzi“, erklärt Mina Teichert, die 2014 die Liebe von Reeßum in den benachbarten Flecken Ottersberg zog. Und ergänzt schmunzelnd: „Mir wären das zu viele Babys gewesen.“ Durch die eigenen äußerst positiven Erfahrungen mit Hebammen („Bei der Geburt meiner Tochter war ich jung und wurde sehr von meiner Hebamme unterstützt, die mich sogar ins Krankenhaus gefahren hat“) entwickelte sich das Projekt für sie aber schnell zu einer Herzensangelegenheit. Auch durch die aufwendigen Recherchen ließen sich die beiden nicht von ihrem Projekt abbringen.

Für das Buch schlüpfte jede Autorin in einen Charakter – bei Friederike Grauf ist es Helga, Mina Teichert übernimmt die Rolle von Madita. Um klar die verschiedenen Sichtweisen zu trennen, erfolgt die Darstellung kapitelweise, bevor die Geschichten am Ende zusammenlaufen. Entstanden ist ein lustiger und spritziger Roman, der widerspiegelt, wie sehr man für den Beruf als Hebamme brennen muss.

Die Zusammenarbeit hat den Autorinnen sehr viel Spaß gemacht. „Ich fand es traumhaft, denn wir harmonieren sehr gut“, schwärmt Mina Teichert, die auch die Zuverlässigkeit ihrer Freundin zu schätzen weiß.

Premiere ist für Teichert auch die Zusammenarbeit mit der DTV-Verlagsgesellschaft. „Der Verlag hat versprochen, Geld für Werbung in die Hand zu nehmen“, sagt die 45-Jährige, die hofft, dadurch viele Menschen erreichen zu können. Der lesenswerte Roman, der auch als Hörbuch und als E-Book zu beziehen ist, wird ergänzt durch nützliches Hebammenwissen.

Dazu gehören die Kaffeekompresse genauso wie der „Kuhkopf“, hilfreiche Tees oder eine Einkaufsliste für Schwangere. Außerdem schrieb die Ottersbergerin Carmen Sackmann, Hebamme mit Leib und Seele, ihre Gedanken auf, was ihren Beruf ausmacht. „Wir haben zwar gut recherchiert, trotzdem aber das Buch von ihr vorab lesen lassen, um Fehler auszuschließen“, bedankt sich Mina Teichert für die Unterstützung.

Übrigens: Es wird eine Fortsetzung von „Storchenherzen“ geben, denn der zweite Teil wurde bereits vom Autoren-Duo zu Papier gebracht.