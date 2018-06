Reeßums Bürgermeister Marco Körner musste das Gymnasium verlassen

Marco Körner hat in der neunten Klasse häufig Handball den Vorzug vor Vokabeln lernen gegeben.

Reeßum - Von Matthias Röhrs. Marco Körner lacht viel, wenn er an seine Schulzeit zurückdenkt. Eigentlich sei er ja ein recht guter Schüler gewesen, und in der Grundschule, Orientierungsstufe und einige Jahren auf dem Gymnasium ging auch alles gut – bis zur neunten Klasse eben.

Dann hat, wie es vielen Schülern in dem Alter geht, der heutige Reeßumer Bürgermeister etwas den Fokus aus den Augen verloren. Seinen Weg hat er trotzdem beschritten, immer auf der Suche nach Herausforderungen.

Im Abschlusszeugnis der neunten Klasse Gymnasium standen sie schließlich da, die Fünfen in Englisch und Latein. „Ich habe einfach den Anschluss verloren“, sagt Körner. Andere Dinge seien auf einmal wichtiger geworden. Für ihn war es der Sport, genauer: Handball. Das hat einfach mehr Spaß gemacht, als Vokabeln zu lernen, Substantive zu deklinieren oder Verben zu konjugieren. Grundlagen, die Körner hätte lernen müssen, wäre er nicht oft genug in der Turnhalle als am Schreibtisch im Jugendzimmer anzutreffen gewesen.

Und insbesondere für Latein gilt nun mal: „Wenn man die Grundlagen nicht kann, geht nicht mehr viel.“ Immerhin: In Sport stand damals, im Jahr 1982, eine glatte Eins auf dem Zeugnis, sagt Körner. In seiner Stimme schwingt immer noch ein bisschen Reststolz mit. Aber bei Sport stimmte es ja mit der Grundlage.

Körner entschied sich für eine Ausbildung

Statt aufs Wildeshausener Gymnasium ging es also auf die Realschule nach Harpstedt, wo er einige Jahre später den erweiterten Abschluss gemacht hat. Was denn die Eltern zum Wechsel gesagt haben? „Nicht viel, es ging ja immer irgendwie weiter, andere sitzen in solchen Fällen auch rum, ich nicht.“

Es folgte eine Ausbildung zum Ver- und Entsorger. „Wir waren damals unter den Ersten, die das gemacht haben“, erinnert sich Körner. Ein vielseitiger Beruf, findet er noch immer. „Das hatte mit allem Möglichen zu tun: Physik, Biologie, Chemie und auch handwerklich gab es einiges in der Kläranlage zu tun.“

Eine „Notlösung“ sei der Job jedenfalls nicht gewesen, im Gegenteil: „Er war klasse.“ Ihm aber bis zur Rente nachgehen? Sicher war sich Körner da schon nicht.

Neuer Ehrgeiz brachte ihn zurück zum Lernen

Zumal andere in seinem Alter schon viel weiter gekommen waren oder er von Vorgesetzten erfahren hat, wie weit man mit einem höheren Schulabschluss kommen kann. „Ich bin mit den Jahren auch einfach erwachsener geworden.“ Er habe viel dazu gelernt, habe sich verändert.

Mit neuer Ambition ging Körner noch einmal ins Klassenzimmer – auf die Fachoberschule, um genau zu sein, wo er seine Fachhochschulreife nachholte. Danach arbeitete er aber erst einmal wieder auf einer Kläranlage – die der Gemeinde Scheeßel.

Dort führte zu der Zeit die Universität Braunschweig einige Versuche durch. An den Wochenenden hat Körner diese für die Wissenschaftler fortgeführt. „Das war der Auslöser, dass ich selbst studieren wollte“, so Körner.

Schließlich ging er doch noch zur Fachhochschule

Er schrieb sich in der Fachhochschule Suderburg bei Uelzen ein, studierte Bauingenieurswesen mit den Schwerpunkten Wasserwirtschaft und Kulturtechnik – eine neue Herausforderung, die er erfolgreich bewältigte. Heute arbeitet er tatsächlich als Ingenieur. In Ottersberg.

„Es war immer jede Menge Zufall mit dabei“, sagt der 51-Jährige heute über seinen Lebensweg seit dem Moment, als er vom Gymnasium rasselte. Aber er habe immer nur das gemacht, wozu er auch Lust hatte. Wie schon damals, in der neunten Klasse, wo der Handball den Vorzug vor Englisch und Latein erhielt.