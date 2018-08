Wie ein liebender Partner

Zeitweise fühlt man sich als Zuhörer fast wie ein Eindringling in ihre geheime Welt des musikalischen Dialogs mit ihrer Gitarre. Meisterhaft und virtuos spielte Margarita Escarpa ihr Instrument in der Ahauser Kirche. J Foto: Stahl

Ahausen - Von Heidi Stahl. Es war warm, sehr warm in der schlichten Ahauser Kirche als Hans-Wilhelm Kaufmann, der Veranstalter der traditionsreichen Rotenburger Gitarrenwoche, die vielen, zum größten Teil sehr fachkundigen Zuhörer, die die Kirchenbänke füllten, an diesem Freitagabend begrüßte. Seit 33 Jahren ist die Kirche schon Gastgeber für die Konzerte der Teilnehmer des Musikevents, sagte er und bezeichnete das Gotteshaus zu Ahausen dankbar und scherzhaft in Anlehnung an Boris Becker als „das Wohnzimmer der Gitarrenwoche“. Mit sichtbarem Stolz gab er dann den Altarraum für die musikalische Präsentation der spanischen Meistergitarristin Margarita Escarpa frei.

Escarpa ist nach 1999 und 2012 schon zum dritten Mal Dozentin und Protagonistin bei der Gitarrenwoche. Die international bekannte und gefeierte Sologitarristin ist Professorin an der Universität in Vigo (Spanien) und sehr beliebt bei den Teilnehmern der hiesigen Kurse. In mit leichtem spanischen Akzent gefärbten Englisch gab sie den aufmerksam lauschenden Zuhörern vor jedem ihrer Stücke eine Einführung in ihre Entstehung.

Sie begann mit einer eigenen Transkription von Claude Debussy‘s „La Soiree dans Grenade“ und verband sie inhaltlich mit ihrem zweiten Vortrag, nämlich Manuel de Fallas (1876-1946) Tribut an Debussy „Le Tombeau de Claude Debussy“ (Das Grab von Claude Debussy). Wie leise klingende Tränen tropften Manuel de Fallas Töne unter Escarpas Händen von ihrem Instrument. Klar und mit unglaublicher Präzision fanden die Läufe und Akkorde ihren Weg in das Ahauser Kirchenschiff und in die Herzen der Zuhörer. Ihre Transkription von Fréderic Chopins (1810-1849) Preludien Opus 28 für Klavier in die Tonwelt der Gitarre zeigte, welch ein großes Klangspektrum dieses Saiteninstrument entfalten kann. Die sich anschließende Mazurka „Der Tanz des Müllers“ aus dem Ballett „El Amor Brujo“ (Der Liebeszauber), komponiert von Manuel de Falla zwischen 1914 und 1915, gab ihr die Möglichkeit, ihr ganzes Temperament in rasenden Läufen, bei denen das Auge kaum ihren fliegenden Fingern folgen konnte, zu zeigen.

Harmonische Dissonanzen

Der zweite Teil des Abends begann mit der Komposition „Karma“ von Gloria Rodriguez Gil, die die 1972 geborene Komponistin, die auch in Vigo an der Hochschule arbeitet, ausdrücklich für Margarita Escarpa geschrieben hat, und damit „versuchte, ihrem gestressten Leben Ruhe zu geben“, wie Escarpa mit viel Empathie und Dankbarkeit erklärte. Das Stück beginnt mit „harmonischen Dissonanzen“ die im weiteren Verlauf zu fast meditativen Harmonien führen und lässt den dritten Satz mit romantisch verträumten Tönen ausklingen.

Margarita Escarpa versteht es, ihr Instrument wie einen liebenden Partner zu behandeln und ihm wie im Zwiegespräch eine Musik zu entlocken, die manchmal sehr intim erscheint und eigentlich kein Publikum braucht. Zeitweise fühlt man sich als Zuhörer fast wie ein Eindringling in ihre geheime Welt des musikalischen Dialogs mit ihrer Gitarre. Kein Wunder, dass die Zuhörer atemlos und mucksmäuschenstill ihrem Vortrag lauschten. Kein übliches Geräusch, wie Hüsteln, Rascheln oder Räuspern war in der voll besetzten Kirche zu hören, während sie meisterhaft und virtuos ihr Instrument zu mitreißenden Klangerlebnissen führte.

Bei einer Hommage an den Teufelsgeiger Niccolo Paganini von Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), dem „Capricho Diabólico“, konnte Escarpa noch einmal ihre grandiose Technik temperamentvoll ausspielen. Nach fast zwei Stunden exzellenten Gitarrenspiels, das wieder von Radio Bremen Zwei mitgeschnitten wurde, ließ Margarita Escarpa mit volksliedhaften, fröhlichen spanischen Tänzen dieses außerordentlich bewegende Konzert ausklingen und schickte ein vollauf begeistertes Publikum entspannt auf den Heimweg.