Poller aus Beton: Lidl geht auf seinem Parkplatz gegen abgestellte Lastwagen vor

Von: Nina Baucke

Teilen

Durch das Einfahrmanöver der Lastwagen ist die Gehwegpflasterung beschädigt. © Baucke

Wuchtige Beton-Poller stehen auf dem Lidl-Parkplatz. Der Grund: Viele Lastwagen nutzen das Gelände für mehrstündige Fahrpausen.

Sottrum – Sie stehen mitten auf dem Parkplatz der Sottrumer Filiale des Discounters Lidl am Lienworth: mehrere große, wuchtige Betonpoller, umwickelt mit rot-weißem Absperrband. Für Autos ist nach wie vor genügend Platz zum Rangieren, die Maßnahme trifft allerdings eine andere Gruppe: Lastwagenfahrer, die in den vergangenen Monaten das Areal zum Parken genutzt haben. Zwar sind dort zwei reguläre Stellflächen für Lkw ausgewiesen, doch die Zahl der Fahrzeuge, die dort zuletzt oft parkte, war weitaus höher.

„Die Anzahl an fremden Lastwagen auf unserem Parkplatz hat sich in den vergangenen Monaten stark erhöht, was zum einen die Anlieferung unserer Waren beeinträchtigt und zum anderen das Angebot an Parkmöglichkeiten für unsere Kunden reduziert hat“, teilt Yasemin Tekin von der Lidl-Pressestelle auf Anfrage mit. Man habe die Betonringe und Hinweisschilder installiert, „da das Einkaufserlebnis unserer Kunden sowie die reibungslose Anlieferung der Waren oberste Priorität haben“, so Tekin weiter. Mit den Schildern wolle man aufzeigen, dass das Abstellen von Lkw außerhalb der vorgesehenen Stellplätze unzulässig ist.

Gespräch mit Lidl

Auch die Gemeinde ist mittlerweile mit Lidl im Gespräch, denn auch außerhalb des Parkplatzes haben die Lastwagen inzwischen ihre Spuren hinterlassen – genauer gesagt an der Bordsteinabsenkung des Gehwegs, und dieser wiederum liegt auf Gemeindegrund und damit in deren Zuständigkeitsbereich. Bedeutet damit auch: Für die Beseitigung der Schäden am Gehweg muss sie nämlich aufkommen.

Denn immer wieder ist der Bauhof damit beschäftigt, abgesackte Bereiche aufzufüllen und zerbrochene Steine auszutauschen. Die Schäden entstehen durch den Einfahrtswinkel, den die Lastwagen nehmen müssen, um auf den entsprechenden Bereich des Geländes zu gelangen. „Da wird Gemeindeeigentum beschädigt“, machte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg bereits bei der jüngsten Gemeinderatssitzung klar.

Auf dem Lidl-Parkplatz sollen die Betonpoller Stellplätze freihalten. © Baucke

„Das Dilemma ist, dass der Klinker, den wir da im Gehweg verbaut haben, diese 180-Grad-Drehung der Lastwagen nicht aushält“, erklärt Bauamtsleiter Eckhard Behrens. Allerdings: An der Sorte der Pflasterung will die Gemeinde laut der stellvertretenden Gemeindedirektorin Kerstin Wendt weiterhin festhalten. Dazu kommt, dass in dem Bereich „immer wieder Müll zurückbleibt“, wie Friederike Paar (CDU) kritisiert.

Auch bei Facebook hatten sich User zu den Lastwagen auf dem Lidl-Parkplatz geäußert, der Tenor ist weitestgehend Verständnis für die Situation der Fernfahrer. Das teilen auch die Mitglieder des Sottrumer Rates.

Im Endeffekt muss der Bund an den Autobahnen ausreichend Möglichkeiten für Lastwagen schaffen.

„Die Frage ist, ob wir irgendwo Möglichkeiten für die Lastwagenfahrer haben. Zumal der Lkw-Verkehr zunimmt und nicht weniger werden wird“, so Ismet Bezek (SPD). Wendt sieht es differenziert: „Man kann beide Seiten verstehen. Aber wir haben aktuell keine ausreichenden Kapazitäten für weitere Stellflächen.“

Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) sieht da vor allem den Bund in der Pflicht: „Im Endeffekt muss der Bund an den Autobahnen ausreichend Möglichkeiten für Lastwagen schaffen. Und ansonsten schicken wir die Rechnung für die Beseitigung der Schäden am Gehweg an Olaf Scholz.“