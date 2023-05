Letzte Runden für den Bagger: Abbruch des früheren Wohnhauses an der Großen Straße fast abgeschlossen

+ © Warnecke Viele können es noch immer nicht glauben: Das uralte Wohnhaus an der Großen Straße gibt es nicht mehr. © Warnecke

In Sottrum kündete der Lärm von Abrissbaggern in den letzten Tagen eine Veränderung an: Das mehr als 120 Jahre alte Wohnhaus an der Großen Straße gibt es nicht mehr.

Sottrum – Und plötzlich klafft in der Ortsmitte eine riesige Lücke: Während der Edeka-Abriss am Sottrumer Lienworth noch aussteht, um Platz zu schaffen für ein neues, größeres Marktgebäude, ist man nebenan schon ein gutes Stück weiter. Denn was vielen Bürgern schon aufgefallen sein dürfte: Das frühere Wohnhaus an der Großen Straße/Ecke Pfortenstraße, in dem schon lange Leerstand herrschte, gibt es nicht mehr. Bereits seit geraumer Zeit war der Dachstuhl von den Pfannen „befreit“ worden – in Vorbereitung auf die Abbrucharbeiten. „Der Bagger sollte sie ja nicht alle auf die Straße schmeißen“, sagt Marc-Stefan Röhrs. Vor ein paar Jahren hatte der Sottrumer, der schon als Bauherr für den Anfang 2019 eröffneten Rossmann im Wieste-Ort in Erscheinung getreten war, die Immobilie aufgekauft. Doch obwohl die sich in bester Filetlage befindet, er anfangs beabsichtigt habe, das Haus zu vermieten – zu retten sei am Ende dann doch nichts mehr gewesen, sagt Röhrs. „Dafür war es einfach auch nicht ausreichend isoliert.“

+ Da waren die Dachpfannen noch drauf, die Tage für die Schrott-Immobilie aber schon angezählt. © Privat

Mit dem Gemäuer, das noch vor 1900 gebaut und danach stetig erweitert und aufgestockt wurde, verschwindet auch ein Stück Sottrumer Geschichte – wenn auch eine düstere. „Soweit ich das weiß, soll dort früher eine jüdische Schlachter-Familie gelebt haben, die im Krieg deportiert und getötet wurde“, sagt Röhrs. Wer die nächsten Eigentümer waren, darüber wisse er nichts. Nur so viel: Zuletzt sei ein Hans-Werner Schlobohm Besitzer des Hauses gewesen – von dem habe er es dann auch gekauft. „Weil es nicht mehr bewohnbar war, haben wir uns entschlossen, es abzureißen – auch, um das Ortsbild zu verschönern.“ Vor gut einer Woche ging es los. Nachdem zuerst der Dachstuhl nach hinten gezogen wurde, ließ man mit schwerem Gerät die Mauern einkippen. Und ehe man sich versah, war auch schon alles dem Erdboden gleichgemacht. Der Bauschutt ist mittlerweile abtransportiert, am Mittwoch war ein Bagger dabei, das Grundstück mit Sand aufzufüllen und zu begradigen.

Bleibt die Frage, was mit der Freifläche in Zukunft passieren soll. Wie Röhrs berichtet, bliebe die erstmal so liegen, konkrete Pläne gäbe es noch nicht. „Wenn jemand auf mich mit einer tollen Idee zukommt, dann müssen wir dort irgendwas machen.“

Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) hätte da tatsächlich schon einen Vorschlag zu machen: Ihm schwebt vor, die im Wieste-Ort gelegenen Containerplätze für Altglas oder Altpapier, die immer wieder als wilde Müllkippen missbraucht werden, an der Großen Straße zu zentrieren. „So hätte man auch ein besseres Auge drauf“, glaubt er. Spruchreif sei diese Form der Nachnutzung aber noch nicht, und auch Marc-Stefan Röhrs meint: „Bisher ist diesbezüglich noch niemand an mich herangetreten.“ Laut Krahn will man das aber zeitnahe tun – nicht über ihn, sondern über Holger Bahrenburg, den Gemeindedirektor. „Die Ansprache und das Aushandeln, das muss nachher schließlich über die Verwaltung laufen“, sagt er.

Was auch immer auf der Freifläche nachher entsteht, eines ist wohl unbestritten: Das völlig heruntergekommene Haus wird wohl niemand in Sottrum vermissen.