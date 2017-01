Die Leser gehen online

Ganz entspannt auf dem Tablet oder E-Reader ein Buch lesen, das kommt in Sottrum an. - Foto: Quebe

Sottrum - Von Jessica Tisemann. Erst seit dem 1. Juli 2016 gibt es für Besitzer des Mitgliedsausweises der Samtgemeindebücherei Sottrum die Möglichkeit, sich über „Nbib24“ Bücher und andere Medien auszuleihen. Und die „Onleihe“ kommt gut an, berichtet Leiterin Anja Thiede im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Etwa 50 Leser hätten sich für die „Onleihe“ angemeldet. Zusammen hätten diese mittlerweile bereits 550 E-Books ausgeliehen – und das innerhalb von gerade einmal sechs Monaten. „Im Vergleich zu den anderen Bibliotheken ist das vollkommen in Ordnung“, sagt Thiede.

Die Leiterin der Samtgemeindebücherei schätzt, dass etwa ein Viertel der Neuabmeldungen im vergangenen Jahr auf die „Onleihe“ zurückzuführen sind. Insgesamt haben sich 137 Menschen neu in der Bücherei ihren Mitgliedsausweis abgeholt. Und das, obwohl die Schülerzahlen an der Oberschule deutlich zurückgegangen ist. „Wir haben sonst immer zwischen 60 und 80 Anmeldungen von Schülern, in diesem Jahr sind es nur 50“, erzählt Thiede. Die Samtgemeindebücherei erreicht also in den Räumen der Oberschule zusätzlich andere Lesergruppen.

Durch die „Onleihe“ sei aber auch ein leichter Rückgang bei den Buchausleihen zu verzeichnen – ein Minus von circa 200 bis 300, schätzt Thiede. Durch die 550 E-Books, die es auf die mobilen Endgeräte der Leser geschafft haben, sieht die Bilanz am Ende des Jahres aber trotzdem gut aus.

Insgesamt kommt die Samtgemeindebücherei auf 24 312 Ausleihen. Zu Beginn, im Jahr 2007, stand dort noch die Zahl 5 053. Die Samtgemeindebücherei wächst stetig. Auch jetzt durch das neue, digitale Angebot. Bei der „Onleihe“ ist zwar die Suchabfrage noch ein wenig eingeschränkt, doch Thiede sieht darin auch einen Vorteil. „So findet man auch gute Bücher, die man sonst vielleicht gar nicht gelesen hätte.“

Die Leiterin der Samtgemeindebücherei greift übrigens lieber zur gedruckten Variante. „Ich finde es toll, dass es die Möglichkeit mit den E-Books gibt, aber ich möchte einfach noch das richtige Buch zum Lesen haben. Es muss aber jeder für sich selbst einmal ausprobieren, was besser passt.“ Doch gerade im Urlaub erleichtert ein E-Book-Reader den Alltag. Keine fünf Kilo Bücher, die den Koffer auf Reisen zusätzlich beschweren. Dann scheinen auch viele Sottrumer das Angebot am liebstem zu nutzen. „Die größte Nachfrage gibt es zur Urlaubszeit“, weiß Thiede.

Generell seien die Neuerscheinungen aber ständig unterwegs. Durch die Möglichkeit, sich online kostenlos bereits ein Buch zu reservieren, das im Moment noch ausgeliehen ist, sind die neuen Werke nahezu kontinuierlich bei einem anderen Leser. Insgesamt können auf jedem Mitgliedsausweis übrigens zehn Medien gesammelt werden. Nach drei Wochen werden diese automatisch wieder gelöscht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sie bereits früher zurückzugeben und sich dafür ein neues Medium auf das Gerät zu laden.

Neun Prozent der Sottrumer Mitglieder haben sich 2016 E-Audio-Dateien ausgeliehen. Dabei gibt es allerdings momentan das Problem, dass sich diese nur noch streamen lassen, das ist ohne eine kontinuierliche W-Lan-Verbindung aber schwierig. Mit 80 Prozent stehen die meisten Leser online auch auf das klassische E-Book. Ganz vorne dabei sind dort übrigens Romane, gefolgt von Sachmedien und Jugendbüchern.

Auch einen weiteren Vorteil hat das Online-Angebot der Samtgemeindebücherei: Viele nutzen die Möglichkeit, ihre Medien auf diese Weise zu verlängern. Thiede: „Dadurch klingelt das Telefon nicht mehr so oft bei uns, das ist schon eine Entlastung.“