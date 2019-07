Die Leidenschaft für alte Trecker

Die „Freunde alter Landmaschinen“ bereiten fleißig alles für den „Tag der offenen Tür“ am 4. August vor.

Sottrum - Von Antje Holsten-körner. Landwirtschaftliche Geräte aus längst vergangenen Tagen üben auf viele Menschen eine besondere Faszination aus. Kommende Generationen können noch Freude daran haben, wenn die Geräte gehegt und gepflegt werden. Das haben sich die Sottrumer „Freunde alter Landmaschinen“ auf die Fahnen geschrieben, die vor einem Vierteljahrhundert als Interessengemeinschaft gegründet und seit 1997 als eingetragener Verein geführt werden.

Schon 1995 war die Öffentlichkeit zum ersten Dreschfest, damals noch bei Matthias Krantz, eingeladen. Seit 1999 agieren die „Freunde alter Landmaschinen“ auf dem eigenen Gelände an der Junkerstraße im Gewerbegebiet Barkhof, das ihnen die Gemeinde Sottrum über eine Erbpacht zur Verfügung stellte. Noch im selben Jahr konnte nicht nur der Grundstein für die vereinseigene Halle gelegt werden, sondern das Gebäude konnte sogar noch fertiggestellt werden. „Die Halle war zuvor bei Hans-Hinrich Bruns an der Lindenstraße demontiert worden“, berichtet Ralf von Eitzen, seit dem Frühjahr Vereinsvorsitzender.

Von 2004 bis 2008 folgte – ebenfalls in Eigenleistung – der Bau eines rund 100 Quadratmeter großen Gebäudes, in dem Werkstatt, Aufenthaltsraum, Sanitär und auf dem Dachboden der Ausstellungsraum untergebracht sind. „Nur mit einer Unterbrechung gab es alle zwei Jahre ein Dreschfest“, so Kassenwart Torsten Hastedt. Aber es gibt auch noch viele andere Veranstaltungen, die die Herzen von Freunden historischer Landmaschinen höherschlagen lassen. Dazu gehören die gemeinsamen Fahrten zu zahlreichen Oldtimer-Treffen, Ausfahrten mit Treckern und die monatlichen Versammlungen im Vereinsheim.

Außerdem steht jedes Jahr eine Tagesfahrt im Kalender. „Bereits viermal durften wir uns bei der Tarmstedter Ausstellung präsentieren“, erzählt von Eitzen nicht ohne Stolz. Ehrensache, dass die „Freunde alter Landmaschinen“ bereits seit Jahren die Erntekrone beim Sottrumer Erntefest chauffieren. Gerne möchten die „Freunde alter Landmaschinen“ auch junge Menschen begeistern. Als Idee steht die Restaurierung eines historischen Gerätes, mit dem anschließend gearbeitet werden kann, im Raum.

Eine enge Zusammenarbeit pflegen die Mitglieder mit dem Heimatverein aus Wittkopsbostel. Natürlich kam von dort bereits die Zusage zum Jubiläum, das am Sonntag, 4. August, zwischen 11 und 17 Uhr mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert werden soll.

Da mit viel Trubel zu rechnen ist – rund 100 historische Traktoren wird es zu sehen geben – wird das Gewerbegebiet Barkhof im hinteren Teil ab der Dieselstraße gesperrt sein. Auf dem vereinseigenen Gelände warten an diesem Tag Infos und Aktivitäten für Jung und Alt. Außerdem werden Kaffee und selbstgebackener Kuchen zum Selbstkostenpreis angeboten.