Leben in der roten Zone

Die aus Clüversborstel stammende Milena Röhrs lebt aufgrund ihres Studiums derzeit im italienischen Perugia. Sie erzählt, wie ihr Alltag dort aussieht, sie den Ausbruch des Coronavirus in ihrer Heimat auf Zeit erlebt hat und warum sie sich entschieden hat, dort zu bleiben.

VON MILENA RÖHRS

Clüversborstel/Perugia – Sagen wir mal so, ich hatte mir meinen Auslandsaufenthalt in Italien anders vorgestellt. In meiner romantisierenden Vorstellung wäre ich im mediterranen Sonnenlicht durch die Stadt gewandert, hätte mich auf einer Mauer niedergelassen, um mit Blick auf die antike Architektur das ein oder andere Gedicht zu schreiben, und wäre am Abend in meiner Lieblingspizzeria eingekehrt, wo ich, in hypothetisch flüssigem Italienisch, „una pizza funghi, per favore“ bestellt hätte. Dass ein Auslandsaufenthalt nie so läuft, war mir natürlich klar, schließlich hab ich ein bisschen Erfahrung damit. Aber wie falsch ich mit meiner Vorstellung lag, wusste ich nicht.

Ursprünglich komme ich aus Clüversborstel, doch lebe ich seit meinem Abitur mal hier, mal da. Meinen Bachelor in „Molecular Nanoscience“ hatte ich in Erlangen bei Nürnberg absolviert. Jetzt studiere ich in Belgien. Mein Studiengang hat den langen Namen „Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling (Leuven et al)“ und wird TCCM abgekürzt. Das ist ein Studiengang, an dem sich Universitäten aus ganz Europa beteiligen. Die meisten Kommilitonen sind Spanier und Italiener. Meine Heimatuniversität ist die KU Leuven nahe Brüssel. Die meiste Zeit verbringe ich dort, bin aber durch den interuniversitären Charakter des Studiengangs viel an Partnerunis.

Als es darum ging, wohin ich für meine dreimonatige Kooperation im Zuge meiner Masterarbeit gehen wollte, entschied ich mich für Perugia, die Hauptstadt der hügeligen Region Umbrien in der Mitte Italiens. Sie ist für ihren historischen Stadtkern, Trüffel und Schokolade bekannt. Ich hatte mir Ende Januar eine Wohngemeinschaft im Stadtkern gesucht und gab mein Zimmer in Belgien zur Untermiete.

Vom Coronavirus hatte man damals nur entfernt über die Medien erfahren. Die meisten Fälle waren zu der Zeit in China lokalisiert. Ich belächelte diejenigen, die schon in Weltuntergangsstimmung verfielen. Dabei argumentierte ich mit Altersstatistiken und der niedrig vermuteten Letalitätsrate. Was ich aus heutiger Sicht nicht im Blick hatte, waren die Konsequenzen eines überlasteten Gesundheitssystems und den Schutz von Risikogruppen als kollektive Aufgabe. Dennoch erkundigte ich mich bei meinem belgischen Hausarzt, ob ich Zusatzmaßnahmen ergreifen sollte. Der gab Entwarnung. Nur von Kranken sollte ich mich fernhalten. Am Flughafen in Rom trugen Menschen dann bereits vereinzelt Schutzmasken, vor allem Chinesen.

Der erste Monat verging wie im Flug. Ich lebte mit drei Chinesen zusammen und zwei Kollegen waren ebenfalls Chinesen, sodass wir mittags häufig chinesisch essen gingen. Sorgen machte ich mir noch keine. Doch mit dem Aufflammen des Virus in Norditalien wurde es mehr und mehr das einzige Thema. Häufiges Händewaschen wurde geradezu demonstrativ betrieben. Dass es langsam ernster wurde, merkte ich vor allem an der zunehmenden Häufigkeit, mit der meine Mitbewohner mich baten, nicht mehr zur Uni zu gehen. Ich sagte, dass ich erst zuhause bleiben würde, sollte es eine offizielle Anordnung geben.

Die kam plötzlich eine Woche später: Am 4. März gab es Gerüchte, dass die Universitäten schließen würden. Zu Feierabend nahm ich sicherheitshalber meine Sachen aus dem Büro mit. Später kam eine SMS von meinem Professor, dass es jetzt offiziell sei.

Am darauffolgenden Wochenende ließ ich mich widerwillig von meinem Mitbewohner überreden, mich für mindestens eine Woche mit Lebensmitteln einzudecken. Zwei Tage später waren wir „rote Zone“; so wie ganz Italien. Was das hieß, musste ich mir mühsam zusammensuchen. Über Facebook erfuhr ich von dem Formular, das man ausdrucken musste, wenn man rausgeht. Das gab es zunächst nur auf Italienisch, einen Drucker hatte von uns keiner. Über die Erasmus-Gruppe kam später eine englische Übersetzung. Dann folgten ein Haufen E-Mails und Telefonate mit Professoren in Italien und Belgien, der deutschen Botschaft, Krankenkasse und dem Gesundheitsamt. Gefühlt wusste keiner etwas. Nur eins war klar: Wenn ich ausreisen wollte, dann sofort. Mir wurde von allen Seiten viel Unterstützung angeboten, aber emotional war es ein Chaos.

Mein Koffer war schon gepackt, als ich mich doch entschied, zu bleiben. Reisen würde das Infektionsrisiko erhöhen, in Belgien hätte ich kein freies Zimmer und in Deutschland würde ich die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit meiner Eltern gefährden. Also blieb ich.

Die nächste große Aufgabe war, Essen zu organisieren. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich nicht einschlafen, weil ich nicht wusste, wo ich das am nächsten Tag herbekommen sollte. Ich hätte wahrscheinlich mit einem selbst geschriebenen Zettel, in dem ich den Grund erklärte, rausgehen können. Doch die Stimmen, man solle unter allen Umständen Zuhause bleiben, kamen von allen Seiten. Nicht zuletzt von meinen Mitbewohnern, denen ständig durch die chinesischen Medien vermittelt wurde, Italien würde zu zaghaft mit der Krise umgehen. Einer von ihnen war einen Tag vor der roten Zone sogar zurückgeflogen, da er sich dort sicherer fühlte – obwohl er wusste, dass er erstmal in Quarantäne müsste.

Über eine Kollegin erfuhr ich von einem Supermarkt, der Lebensmittel versendet. Anderthalb Sunden kämpfte ich mit der Website, bei der meine begrenzten Sprachkenntnisse und der Google-Übersetzer nur wenig halfen. Den Code, mit dem die Service-Gebühr für Studenten angeblich erlassen würde, konnte keiner von uns herausfinden. Das war egal, Hauptsache, ich hatte etwas zu essen. Nicht alles war lieferbar, aber zumindest Nudeln gibt es in Italien genug. Gutes Brot zu bekommen, ist schwierig. Also habe ich nach einer Anleitung selbst Sauerteig angesetzt. Das macht Spaß, braucht aber auch viel Geduld. Das ist nicht das einzige neue Hobby, das ich mir zugelegt habe. Ich habe unter anderem mit Acrylmalen angefangen. Außerdem habe ich im Wandschrank eine alte Yogamatte gefunden und ein paar entsprechende Apps heruntergeladen.

Hauptbeschäftigung bleibt weiterhin meine Masterarbeit. Da hat es mich eigentlich ganz gut getroffen: Als Theoretikerin kann ich überall arbeiten, wo ich Internet habe. In italienischen Altbauten ist das aber so eine Sache. Zumal meine Mitbewohnerin als Opernsängerin auch „Homeoffice“ betreibt und ihr Zimmer direkt neben der Küche liegt, dem einzigen Ort mit gutem Internet.

Dennoch habe ich mich mit der Situation arrangiert. Dagegen erscheint mir die Vorstellung, irgendwann wieder frei und ohne Schutzausrüstung rumlaufen zu können, surreal. Im letzten Monat habe ich nur einmal das Haus verlassen, mit Atemmaske und Handschuhen, die mein Mitbewohner aus China bestellt hatte.

Das triste Wetter unterstrich die gedrückte Stimmung in den leer gefegten Straßen. Ich sah nur ein paar andere Menschen, die genau wie ich zielstrebig über die Straße hasteten. In der Post trugen alle Mitarbeiter Masken, die zwei besetzten Schalter waren mit Acrylglasscheiben geschützt. Nach einigem gestikulieren und hilflosen Blicken, nahm der Angestellte meinen Personalausweis und kam fünf Minuten später mit dem Paket zurück. Darin waren unter anderem Wolle, Stricknadeln, selbst gemachte Marmelade und Trockenhefe von meiner Mutter. Letztere war auch für sie schon gar nicht mehr so leicht zu bekommen, denn das Virus war auch dort angekommen.

So besorgt ich die Informationen des Robert-Koch-Instituts die letzten Wochen verfolgt habe, muss ich zugeben, dass sich mit dem Ankommen des Virus in Deutschland meine Situation verbessert hat: Auf einmal gibt es haufenweise Informationen auf Deutsch, meine Lieblingskünstler geben Konzerte zuhause, Freunde haben immer Zeit zum Telefonieren und mit meiner Familie veranstalte Skype-Spieleabende. Viele Menschen schreiben E-Mails oder teilen mir auf anderem Wege mit, dass sie an mich denken. Dieses „in einem Boot sein“ führt zu einer virtuellen Nähe, die ich bei all meinen Umzügen häufig vermisst habe. Auch das Osteressen mit der Familie war machbar, über Skype.

Und dann höre ich von blauen Kanälen in Venedig und sterbenden Ärzten, vom Verschwinden von Schadstoffen aus der Atmosphäre und Kindern aus bildungsfernen Schichten, die durch die Schulschließungen noch mehr abgehängt werden. Es ist mir unmöglich, diese Krise auf globaler Ebene einzuordnen. Aber für mich, auf persönlicher Ebene, war diese Erfahrung zwar nicht das, was ich wollte, aber sie erweitert meinen Horizont mit Sicherheit mehr, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Wie es jetzt weitergeht? Das planmäßige Ende meines Auslandsaufenthalts ist in ungefähr einem Monat. Ich hoffe, dass die Regulierungen bis dahin soweit gelockert sind, dass ich zurück nach Belgien reisen kann, wo meine Masterarbeit in die heiße Phase geht. Dort müsste ich wohl erstmal in Quarantäne, aber das kenne ich ja. In Deutschland würde es wohl dasselbe sein. Und wenn es nicht geht? Dann muss ich hierbleiben. In unserer WG steht ein Zimmer leer. Weit in die Zukunft zu planen, fühlt sich im Moment sinnlos an, da keiner sicher weiß, wie die Situation in einem Monat aussieht. Alles was ich tun kann, ist, das Beste aus der Situation zu machen. Ich denke, das gilt für uns alle. Mein nächster Plan ist erstmal, mit meiner eigenen Hefe einen Butterkuchen zu backen.