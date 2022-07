Lauf von Sottrum nach Sauveterre steht unter Schirmherrschaft der Samtgemeinde

Von: Nina Baucke

Michael Itzen (v.l.), Ute Vehlow-Diekmann, Holger Bahrenburg und Jürgen Diekmann mit dem Staffelstab zum Lauf nach Sauveterre. © Baucke

Die Weichen für den Freundschaftslauf von Sottrum nach Sauveterre im kommenden Jahr sind gestellt, die Samtgemeinde übernimmt offiziell Schirmherrschaft und Trägerschaft. Verwaltungschef Holger Bahrenburg reicht den Staffelstab an die Läufer weiter.

Sottrum – Er wiegt nicht viel, der Aluminiumstab, den Sottrums Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg a an Ute Vehlow-Diekmann überreicht hat. „Noch nicht, je nach dem, wie viel da hineinkommt“, bemerkte Michael Itzen mit einem Lachen. Mit dieser ersten Stabübergabe übernimmt die Kommune offiziell die Schirmherrschaft für den Staffellauf von Sottrum in die französische Partnergemeinde Sauveterre-de-Guyenne im kommenden Jahr. Und nicht nur das, auch die Trägerschaft liegt dann bei der Samtgemeinde.

„Das bedeutet, dass wir die Abwicklung übernehmen“, erklärte Bahrenburg. Für die Teilnehmer hat das vor allem einen Effekt: „Die Samtgemeinde ist mit der Übernahme der Trägerschaft offizieller Veranstalter, dementsprechend sind die Läufer versicherungstechnisch abgesichert“, so Jürgen Diekmann, der als Radfahrer an der Staffel teilnehmen wird. „Und es ist zudem ein eindeutiges Zeichen, dass die Samtgemeinde hinter dem Lauf steht“, betonte Michael Itzen. Der Sottrumer hatte bereits vor 25 Jahren an der ersten Auflage des Laufes teilgenommen und stellt die Wiederholung zum 50. Jahrestag der Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen organisatorisch auf die Beine. Er war zudem in diesem Sommer gemeinsam mit seinem Sohn und einem Freund die Laufstrecke mit dem Fahrrad bereits einmal abgefahren. Schon vor einigen Wochen hatte zudem der Samtgemeinderat auf seinen Antrag hin entschieden, die Schirmherrschaft zu übernehmen und sich mit 2 000 Euro an dem Projekt zu beteiligen. Mit dieser Unterstützung als auch mit der Trägerschaft engagiert sich die Kommune wie bereits schon an dem Lauf 1997.

Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Samtgemeinde hinter dem Lauf steht.

Nach dem Start in Sottrum Mitte Juli 2023 führt die Route der Läufer durch Deutschland und Belgien nach Frankreich, und dort machen sie noch einmal in Sainte-Foy-la-Grande Halt, der Partnergemeinde des Landkreises Rotenburg, um von dort die letzte und mit gut 35 Kilometern kürzeste Etappe nach Sauveterre-de-Guyenne zu laufen – pünktlich zum zweitägigen Weinfest dort. Dann wird voraussichtlich auch Bahrenburg dazustoßen. „Eventuell werden auch im Verlauf der Strecke Läufer aus Sauveterre dazukommen und die Strecke mit uns mitlaufen“, berichtete Mitorganisatorin Ute Vehlow-Diekmann. Bereits beim kürzlichen Besuch der Franzosen in Sottrum war die Aktion Gesprächsthema gewesen. „Die Reaktionen sind alle positiv gewesen“, freute sich Itzen. „Und vermutlich wird die Aktion auch dort Thema in der Öffentlichkeit sein.“

Laufen in Zweier-Teams

Aktuell haben sich neben einigen Radfahrern gut 20 Läufer angemeldet, die zum Teil auch bei den regelmäßigen Trainingsrunden dabei sind. „Da sind auch einige dabei, mit denen wir vorher nicht so gerechnet hatten“, bemerkte Itzen mit einem Schmunzeln. Auf der anderen Seite bleibt es bei den festgelegten Etappen, „nur so können dann zwei Teilnehmer gemeinsam ihre täglichen zehn Kilometer laufen“, freute sich Itzen. Die Radfahrer werden jeweils 40 Kilometer am Tag zurücklegen, insgesamt werden die Etappen in der Regel – mit Ausnahme der letzten – eine Länge von etwa 150 Kilometer haben. Noch bis Sonntag können sich Läufer anmelden, „dazu können wir jetzt, da es keine Privatveranstaltung mehr ist, offiziell dazu aufrufen“, sagte Diekmann.

Außerdem hoffen die Initiatoren der Aktion auf Sponsoren und vor allem auf Unterstützer. „Im Orgateam gibt es noch sehr viele Aufgaben, da wären wir dankbar für Hilfe“, so Diekmann. Sie hoffen auf Menschen, „die vielleicht nicht mitlaufen können, aber die Aktion gutfinden“, beschrieb Vehlow-Diekmann. „Alle, die Interesse an der Freundschaft unserer zwei Gemeinden haben, sind dabei willkommen“, erklärte Bahrenburg.

Die „Tour de L’Amitié“ Der Freundschaftslauf von Sottrum nach Sauveterre-de-Guyenne führt vom 19. bis 29. Juli 2023 über elf Tage durch drei Länder. Am ersten Tag geht es über 119 Kilometer von Sottrum nach Damme, die weiteren Etappen sind Haltern am See, Maaseik, Besonrieux, Appilly, Soignolles-en-Brie, Orlèans, Saint-Senoch, Saint-Laurent-de-Céris und Sainte-Foy-la-Grande. Wer noch am Lauf teilnehmen möchte, kann sich bei Michael Itzen melden – telefonisch unter 0152 / 21953362, unter 04264 /3322 oder per E-Mail an sottrum-sauveterre-2023@mail.de. Er informiert auch über die regelmäßigen Termine zum Lauftraining. Unter „tourdelamitie19.07_29.07.23“ ist die Aktion bei Instagram zu finden.