Lastwagen brennt auf Rastplatz Grundbergsee aus

Totalschaden am Fahrzeug

+ © Christian Butt Der Lastwagen wurde bei dem Brand am Grundbergsee komplett zerstört. © Christian Butt

Sottrum - Auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee an der Autobahn 1 zwischen Posthausen und Sottrum ist am Samstagmittag ein Lkw ausgebrannt. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand an dem Fahrzeug Totalschaden.